 Europa schimbă strategia împotriva supraturismului. Orașele care îi recompensează pe turiștii responsabili | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 8 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Europa schimbă strategia împotriva supraturismului. Orașele care îi recompensează pe turiștii responsabili

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

În timp ce tot mai multe destinații europene introduc taxe, amenzi și restricții pentru a limita efectele supraturismului, alte orașe aleg o strategie diferită: îi recompensează pe turiștii care adoptă un comportament responsabil. Modelul, lansat de Copenhaga prin programul CopenPay, este preluat treptat de alte destinații din Europa.

Europa schimbă strategia împotriva supraturismului. FOTO: Shutterstock
Europa schimbă strategia împotriva supraturismului. FOTO: Shutterstock

Inițiativa daneză, lansată în 2024, îi încurajează pe vizitatori să folosească transportul public sau bicicleta, să strângă deșeuri ori să participe la activități comunitare. În schimb, turiștii pot primi beneficii precum închirierea gratuită a bicicletelor, excursii cu barca, mese gratuite sau reduceri la diverse atracții.

Modelul a atras deja interesul unor orașe și organizații de turism din Europa, Asia și America de Nord. Søren Tegen Petersen, directorul general al Wonderful Copenhagen, spune că organizația a primit numeroase solicitări din partea destinațiilor interesate să afle cum funcționează programul.

„De la lansarea CopenPay vara trecută, am întâmpinat un interes enorm din partea orașelor și a organismelor de turism din Europa, Asia și America de Nord, toate dorind să afle mai multe despre CopenPay și despre experiența noastră”, a declarat Petersen.

Exmoor oferă reduceri turiștilor care au grijă de natură

Unul dintre cele mai recente programe este „Pay with Care”, lansat în Parcul Național Exmoor din Marea Britanie. Turiștii sunt recompensați dacă strâng deșeuri, observă și înregistrează animale sălbatice, folosesc bicicleta sau transportul public ori promovează destinația în mediul online.

Cei care participă la una dintre cele patru activități în timpul sezonului estival pot primi o reducere de 20% la trei centre de vizitare din Exmoor.

„Ne dorim să primim cu brațele deschise vizitatorii în Exmoor; turismul este foarte important pentru noi aici, dar trebuie să îl gestionăm cu atenție”, a declarat Dan James, managerul departamentului de întreprinderi și comunicare din cadrul Parcului Național Exmoor.

Potrivit acestuia, autoritățile încearcă să găsească un echilibru între beneficiile economice ale turismului și impactul acestuia asupra mediului. Dacă programul va avea succes în acest sezon, el ar putea fi extins anul viitor.

Reduceri pentru turiștii care aleg trenul

Recompensele pentru comportamentul responsabil nu se limitează la acțiunile de ecologizare. Mai multe destinații europene oferă reduceri turiștilor care aleg transportul public în locul mașinii personale.

În Alpi, unele stațiuni de schi au introdus facilități pentru turiștii care sosesc cu trenul. În Italia, zona Via Lattea oferă celor care ajung cu trenul la Oulx reduceri de 20-25% la abonamentele de schi.

Două vaci au provocat deraierea unui tren cu 450 de pasageri, în Italia. Călătorii au trăit clipe de groază, iar traficul feroviar a fost paralizat

În Franța, turiștii care călătoresc cu trenul pot beneficia de o reducere de 10% la abonamentele de schi de minimum trei zile în zone precum Les Gets-Morzine și Portes du Soleil. Sunt disponibile reduceri și pentru echipamente, lecții de schi, cazare sau alte activități.

În Elveția, turiștii care folosesc transportul public și dețin un Swiss Travel Pass au acces gratuit la peste 500 de muzee și pot beneficia de reduceri de până la 50% la numeroase căi ferate montane.

Normandia recompensează călătoriile cu emisii reduse

Normandia a introdus încă din 2024 un tarif „low-carbon”. Turiștii care ajung în regiune cu trenul, autobuzul sau bicicleta pot primi reduceri de cel puțin 10% la aproximativ 90 de atracții și obiective culturale.

Facilitățile sunt valabile la castele, muzee, monumente și parcuri, dar și pentru activități precum închirierea bicicletelor, canotajul sau camerele de evadare.

Și Londra a testat o abordare similară. În cadrul inițiativei „Plastic Free July”, persoanele care participau la acțiuni de curățenie puteau primi o băutură gratuită.

Bremen și Berlin au preluat modelul danez

Modelul CopenPay a ajuns și în Germania. Bremen a testat în mai 2026 programul „BremenPay”, prin care turiștii erau recompensați pentru alegeri de transport sustenabile.

Cei care ajungeau cu trenul, se deplasau cu bicicleta sau își prelungeau șederea puteau prezenta dovezi, precum fotografii sau bilete, și primeau în schimb tururi gratuite ale orașului, cafea gratuită sau reduceri la atracții.

Berlinul a testat, la rândul său, programul „BerlinPay”, desfășurat în perioada mai-iunie și inspirat de inițiativa de la Copenhaga. Programul s-a concentrat asupra căilor navigabile ale orașului, iar turiștii care participau la activități precum strângerea deșeurilor sau mersul pe bicicletă puteau primi activități gratuite și reduceri.

Helsinki ia în calcul propria versiune

Helsinki și-a exprimat interesul pentru introducerea unui sistem similar de recompense. Posibilul program ar pune accent pe turismul regenerativ și pe proiecte dedicate refacerii Mării Baltice, în colaborare cu alte destinații din regiunea baltică și nordică.

Turiștii ar putea fi încurajați să folosească transportul public și bicicleta sau să participe la proiecte de mediu, primind în schimb beneficii precum mese gratuite sau excursii la preț redus.

Astfel, în loc să limiteze turismul prin taxe și interdicții, tot mai multe destinații europene încearcă să schimbe comportamentul vizitatorilor printr-un sistem de recompense. Ideea este simplă: turiștii care contribuie la protejarea destinației primesc, la rândul lor, experiențe și servicii gratuite sau mai ieftine.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Toată lumea este speriată”. Elita rusă se teme că FSB „scapă de sub control”, după ce Putin a extins puterea serviciului
digi24.ro
image
O adolescentă de 14 ani a murit după ce a căzut în gol 90 de metri, în timpul unei drumeții în Dolomiți, alături de părinți
stirileprotv.ro
image
Şedinţă extraordinară la Guvern. Surprize pe ordinea de zi: în caz de urgență, guvernul va putea opri exportul de energie în afara țării
gandul.ro
image
Miliardarii turci de la Ford Otosan investesc 100 de milioane de euro în România. Banca Transilvania le acordă o finanțare uriașă
mediafax.ro
image
Daniel Pancu, scandal la conferință după UTA – Rapid 0-0: „Mamă, ce penalty! Dacă nu mă respectați, plec”
fanatik.ro
image
Intervenția Bruxelles-ului a fost praf în ochi: conflictul dintre Spania și Italia privind controalele la frontieră se acutizează. Madridul amenință cu represalii
libertatea.ro
image
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
digi24.ro
image
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
image
Din Tulcea, 5.000 de oamenii au lăsat Europa cu ”gura căscată”: ”Am uimit lumea!”. România, VICTORIE uriașă
digisport.ro
image
Pofta de dulce: ce încearcă să-ți spună organismul și de ce apare atât de des. Cele mai frecvente 5 cauze explicate de specialiști
click.ro
image
Șefa ANM anunță un nou val de caniculă și furtuni pentru săptămâna viitoare: „Ploile nu vor putea compensa seceta pedologică”
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Mărturia Andreei, fetiţa găsită după 3 zile de căutări în Bacău: "Am fost în parc, apoi la o fetiţă acasă"
observatornews.ro
image
Episodul extrem din dosarul lui Cătălin Avramescu, cercetat de DIICOT: 'A plecat în pădure cu o
cancan.ro
image
Românii plătesc cele mai mari contribuții la pensie, dar au printre cele mai mici pensii în UE. De ce?
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
prosport.ro
image
Camerele inteligente trimit amenzi automat. Abaterile pe care le pot detecta fără să te oprească poliția
playtech.ro
image
Șeful din SuperLiga a anunțat în direct că el se dă la o parte dacă vine Neluțu Varga investitor. Exclusiv
fanatik.ro
image
Misterul noii coafuri a lui Donald Trump. Ce spune biograful președintelui FOTO
ziare.com
image
FOTO Mihaela Rădulescu a fost ”ștearsă complet” și nu s-a mai putut abține: ”Trebuie să le fie frică de mine”
digisport.ro
image
Ce beneficii are postul intermitent pentru femeile de peste 50 de ani. Nutriționiștii vorbesc despre această dietă populară
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Este COD ROŞU. Când vine urgia în Bucureşti
romaniatv.net
image
Acte urgente care trebuie la ANAF. Românii au termen până săptămâna viitoare
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Adrian Veștea, reacție la situația deplorabilă din Spitalul Județean Brașov: „Oricât aș fi eu de președinte, nu mă bag peste fluxurile medicale. De asta a făcut școală managerul”
actualitate.net
image
REPORTAJ | Bolnavi de cancer, tratați în saloane degradate la Spitalul Județean Brașov. Mucegai, rugină și mizerie în mai multe zone: „Ne este frică să nu ne cadă tavanul în cap” FOTO/VIDEO
actualitate.net
image
Secretul relației dintre Misha și Connect-R după divorț. Ce au stabilit pentru fiica lor
click.ro
image
Influencerița Sydney Towle a murit la numai 26 de ani. Lupta cu o boală cruntă
click.ro
image
Monica Dascălu, de nerecunoscut la 48 de ani. Cum arată după ce a slăbit 10 kilograme. „Nu mă simt bine în această perioadă”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Eva Peron foto profimedia 0569918749 jpg
A fost sedusă și violată, dar n-a devenit niciodată o victimă. Aventurile scandaloase ale unei Prime Doamne
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Imagini rare cu George și Ilinca Simion: „Am revenit în locul unde am trăit una dintre cele mai frumoase zile”
image
Secretul relației dintre Misha și Connect-R după divorț. Ce au stabilit pentru fiica lor

OK! Magazine

image
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere