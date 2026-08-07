Europa schimbă strategia împotriva supraturismului. Orașele care îi recompensează pe turiștii responsabili

În timp ce tot mai multe destinații europene introduc taxe, amenzi și restricții pentru a limita efectele supraturismului, alte orașe aleg o strategie diferită: îi recompensează pe turiștii care adoptă un comportament responsabil. Modelul, lansat de Copenhaga prin programul CopenPay, este preluat treptat de alte destinații din Europa.

Inițiativa daneză, lansată în 2024, îi încurajează pe vizitatori să folosească transportul public sau bicicleta, să strângă deșeuri ori să participe la activități comunitare. În schimb, turiștii pot primi beneficii precum închirierea gratuită a bicicletelor, excursii cu barca, mese gratuite sau reduceri la diverse atracții.

Modelul a atras deja interesul unor orașe și organizații de turism din Europa, Asia și America de Nord. Søren Tegen Petersen, directorul general al Wonderful Copenhagen, spune că organizația a primit numeroase solicitări din partea destinațiilor interesate să afle cum funcționează programul.

„De la lansarea CopenPay vara trecută, am întâmpinat un interes enorm din partea orașelor și a organismelor de turism din Europa, Asia și America de Nord, toate dorind să afle mai multe despre CopenPay și despre experiența noastră”, a declarat Petersen.

Exmoor oferă reduceri turiștilor care au grijă de natură

Unul dintre cele mai recente programe este „Pay with Care”, lansat în Parcul Național Exmoor din Marea Britanie. Turiștii sunt recompensați dacă strâng deșeuri, observă și înregistrează animale sălbatice, folosesc bicicleta sau transportul public ori promovează destinația în mediul online.

Cei care participă la una dintre cele patru activități în timpul sezonului estival pot primi o reducere de 20% la trei centre de vizitare din Exmoor.

„Ne dorim să primim cu brațele deschise vizitatorii în Exmoor; turismul este foarte important pentru noi aici, dar trebuie să îl gestionăm cu atenție”, a declarat Dan James, managerul departamentului de întreprinderi și comunicare din cadrul Parcului Național Exmoor.

Potrivit acestuia, autoritățile încearcă să găsească un echilibru între beneficiile economice ale turismului și impactul acestuia asupra mediului. Dacă programul va avea succes în acest sezon, el ar putea fi extins anul viitor.

Reduceri pentru turiștii care aleg trenul

Recompensele pentru comportamentul responsabil nu se limitează la acțiunile de ecologizare. Mai multe destinații europene oferă reduceri turiștilor care aleg transportul public în locul mașinii personale.

În Alpi, unele stațiuni de schi au introdus facilități pentru turiștii care sosesc cu trenul. În Italia, zona Via Lattea oferă celor care ajung cu trenul la Oulx reduceri de 20-25% la abonamentele de schi.

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În Franța, turiștii care călătoresc cu trenul pot beneficia de o reducere de 10% la abonamentele de schi de minimum trei zile în zone precum Les Gets-Morzine și Portes du Soleil. Sunt disponibile reduceri și pentru echipamente, lecții de schi, cazare sau alte activități.

În Elveția, turiștii care folosesc transportul public și dețin un Swiss Travel Pass au acces gratuit la peste 500 de muzee și pot beneficia de reduceri de până la 50% la numeroase căi ferate montane.

Normandia recompensează călătoriile cu emisii reduse

Normandia a introdus încă din 2024 un tarif „low-carbon”. Turiștii care ajung în regiune cu trenul, autobuzul sau bicicleta pot primi reduceri de cel puțin 10% la aproximativ 90 de atracții și obiective culturale.

Facilitățile sunt valabile la castele, muzee, monumente și parcuri, dar și pentru activități precum închirierea bicicletelor, canotajul sau camerele de evadare.

Și Londra a testat o abordare similară. În cadrul inițiativei „Plastic Free July”, persoanele care participau la acțiuni de curățenie puteau primi o băutură gratuită.

Bremen și Berlin au preluat modelul danez

Modelul CopenPay a ajuns și în Germania. Bremen a testat în mai 2026 programul „BremenPay”, prin care turiștii erau recompensați pentru alegeri de transport sustenabile.

Cei care ajungeau cu trenul, se deplasau cu bicicleta sau își prelungeau șederea puteau prezenta dovezi, precum fotografii sau bilete, și primeau în schimb tururi gratuite ale orașului, cafea gratuită sau reduceri la atracții.

Berlinul a testat, la rândul său, programul „BerlinPay”, desfășurat în perioada mai-iunie și inspirat de inițiativa de la Copenhaga. Programul s-a concentrat asupra căilor navigabile ale orașului, iar turiștii care participau la activități precum strângerea deșeurilor sau mersul pe bicicletă puteau primi activități gratuite și reduceri.

Helsinki ia în calcul propria versiune

Helsinki și-a exprimat interesul pentru introducerea unui sistem similar de recompense. Posibilul program ar pune accent pe turismul regenerativ și pe proiecte dedicate refacerii Mării Baltice, în colaborare cu alte destinații din regiunea baltică și nordică.

Turiștii ar putea fi încurajați să folosească transportul public și bicicleta sau să participe la proiecte de mediu, primind în schimb beneficii precum mese gratuite sau excursii la preț redus.

Astfel, în loc să limiteze turismul prin taxe și interdicții, tot mai multe destinații europene încearcă să schimbe comportamentul vizitatorilor printr-un sistem de recompense. Ideea este simplă: turiștii care contribuie la protejarea destinației primesc, la rândul lor, experiențe și servicii gratuite sau mai ieftine.