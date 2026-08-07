„Mi-a aruncat numărul în prăpastie”. Pățania unui turist român în Thassos: a parcat într-o zonă unde era interzis, iar un localnic i-a smuls plăcuța de înmatriculare

Vacanța unui turist român pe insula Thasos s-a transformat într-o experiență neplăcută după ce a lăsat mașina într-o zonă unde parcarea era interzisă. Bărbatul susține că un localnic i-a smuls plăcuța de înmatriculare și a aruncat-o într-o prăpastie, iar el a fost nevoit să o caute pentru a putea pleca mai departe.

Întâmplarea a fost povestită chiar de turist pe un grup de Facebook dedicat românilor care își petrec vacanțele în Thasos. Acesta spune că incidentul s-a petrecut în apropierea plajei Paradise Beach, una dintre cele mai populare destinații de pe insula grecească.

Potrivit mărturiei sale, parcarea amenajată era complet ocupată, astfel că a decis să lase autoturismul pe drumul de acces, într-o zonă semnalizată cu indicatorul „No Parking”. Deși susține că a încercat să nu blocheze circulația, un șofer aflat la volanul unei dube s-a enervat din cauza mașinii parcate și i-a smuls plăcuța de înmatriculare.

„Salutare! Grijă mare în general. Am fost la Paradise Beach după-amiază și se umpluse parcarea lor, fapt pentru care am parcat mai sus pe drumul de acces (nu în parcarea de sus), unde scria «NO PARKING». Am parcat-o, zic eu, să nu încurce circulația, însă a trecut un tip cu o dubiță pe care l-am «încurcat» și mi-a smuls numărul de înmatriculare și l-a aruncat în prăpastie. Norocul meu e că am găsit numărul să îl montez la loc. Urâtă experiența. Parcați unde e OK și safe”, a relatat românul pe un forum dedicat vacanțelor în Grecia.

Ulterior, autorul postării a revenit cu o explicație, precizând că nu încearcă să își justifice decizia, ci să îi avertizeze pe ceilalți turiști să nu repete aceeași greșeală.

„Pentru cei cârcotași, postarea e făcută pentru a descuraja exact ce am făcut eu!”, a mai scris acesta.

Parcările din Thasos, o provocare în plin sezon

În sezonul estival, plajele celebre din Thasos, precum Paradise Beach, Golden Beach sau Marble Beach, atrag zilnic mii de turiști, iar parcările se ocupă rapid încă din primele ore ale dimineții. Din acest motiv, mulți șoferi sunt tentați să lase mașinile pe marginea drumurilor sau în locuri unde oprirea este interzisă.

Potrivit prevederilor noului Cod Rutier din Grecia, parcarea neregulamentară poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 40 și 150 de euro. În funcție de situație, șoferii riscă și măsuri suplimentare, precum ridicarea plăcuțelor de înmatriculare pentru o perioadă de 10 până la 20 de zile sau suspendarea permisului de conducere.

În cazul turistului român, plăcuța de înmatriculare a fost recuperată după ce acesta a căutat-o în zona în care fusese aruncată, reușind astfel să o monteze la loc și să își continue vacanța.