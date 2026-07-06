Haaland a reușit „dubla” și i-a egalat pe Messi și Mbappe în fruntea ierarhiei golgheterilor!

Aflat la primul său turneu final de Campionat Mondial, Erling Haaland a reușit „dubla” prin care Norvegia a învins (2-1) Brazilia, trimițând-o acasă. Atacantul lui City a mai înscris de două ori cu Irak (4-1) și cu Senegal (3-2), precum și golul victoriei (2-1) din partida cu Coasta de Fildeș.

De 5 ori câștigătoare a titlului mondial, echipa de fotbal a Braziliei a părăsit competiția. Fără sclipire, irosind un prim penalty prin Guimaraes, formația sud-americană s-a înclinat (1-2) în fața Norvegiei. Nordicii au început în forţă meciul de la New York / New Jersey, iar Patrick Berg a trimis mingea în poartă în minutul 4. Golul n-a fost validat din cauza unui ofsaid la Sorloth.

Brazilienii au ratat un penalty prin Guimaraes

După şase minute, Matheus Cunha a căzut în careul norvegian, după un contact cu Ajer, însă arbitrul american Elfath a lăsat jocul să curgă. Oficialul a fost chemat la VAR şi, după verificare, a dictat penalty pentru Brazilia spre bucuria fanilor. A executat Brunos Guimaraes, dar portarul Nyland a ghicit colţul şi a apărat (min. 14).

În continuare, cele două echipe și-au creat ocazii de gol. În minutul 37, Haaland a trimis o minge spre poartă, dar Allison a prins fără probleme. Trei minute după aceea, Vinicius Jr. a şutat periculos, iar portarul Nyland a avut o nouă intervenție salvatoare.

În al treilea minut de prelungire din primul mitan, a fost rândul lui Allison să intervină foarte bine la şutul puternic expediat de Odegaard, din careu.

Introdus pe teren, Endrick a scăpat singur cu Nyland, dar a trimis pe lângă poartă (min. 59). După alte patru minute, portarul norvegian s-a remarcat și la şutul lui Bruno Guimaraes.

Norvegienii n-au rămas nici ei datori și au replicat prin Haaland (min. 67), iar Allison a respins mingea expediată din marginea careului trimis de Schjelderup (min. 75).

Haaland a reușit „dubla” cu două execuții impecabile

Nordicii au deschis scorul în minutul 80, când Schjelderup a centrat, iar Haaland i-a luat fața lui Gabriel și a reluat mingea cu capul.

Brazilienii au forțat egalarea, iar în minutul 85 Nyland a atins cu vârful degetelor o minge care a trecut apoi prin faţa porţii norvegiene fără ca brazilienii să o poată împinge în plasă. A făcut-o același Haaland. Norvegianul a majorat diferența cu un șut plasat, în minutul 90. Iar atacantul lui Manchester City a ajuns la 7 goluri marcate la acest Mondial, egalându-i pe Lionel Messi și Kylian Mbappe.

Neymar Jr. a transformat un penalty în prelungiri

În al 9-lea minut al prelungirilor, brazilienii au obţinut al doilea penalty din acest meci, după ce Ostigard l-a lovit pe Casemiro. Intrat pe final de meci, Neymar Jr l-a învins pe Nyland.

Norvegia s-a impus cu 2-1 în faţa Braziliei şi s-a calificat pentru prima oară în istorie în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de fotbal. Pentru Selecao, în schimb, eliminarea coincide cu cel de-al 6-lea turneu final la rând în care nu câștigă titlul mondial.

Brazilia - Norvegia 1-2 (0-0)

NEW YORK / NEW JERSEY (5 iulie 2026) * New York/New Jersey Stadium * Spectatori: 80.663 * Arbitru: Ismail Elfath * Arbitri asistenți: Corey Parker, Kyle Atkins (toți din SUA) * Arbitrul nr. 4: Said Martinez (Honduras) * Arbitrul asistent de rezervă: Walter Lopez (Honduras) * Arbitrul video: Tatiana Guzman (Nicaragua) * Arbitri asistenți video: Leodan Gonzalez (Uruguay), Carlos Del Cerro Grande (Spania)

Au marcat: Neymar (min. 90+10, penalty), respectiv Erling Haaland (min. 79, 90).

Cartonaș galben: Neymar (min. 90+6).

Brazilia: 1. Alisson Becker - 13. Danilo, 4. Marquinhos (cpt.), 3. Gabriel Magalhaes, 16. Douglas Santos - 8. Bruno Guimaraes (2. Ederson Silva, 79), 5. Casemiro - 26. Rayan (18. Danilo Santos, 67), 22. Gabriel Martinelli (10. Neymar, 67), 7. Vinicius Junior - 9. Matheus Cunha (19. Endrick, 58).

Rezerve neutilizate: 12. Weverton, 23. Ederson - 6. Alex Sandro, 14. Gleison, 15. Leo Pereira, 24. Roger Ibanez, 17. Fabinho, 11. Raphinha, 21. Luiz Henrique, 25. Igor Thiago.

Antrenor: Carlo Ancelotti.

Norvegia: 1. Orjan Nyland - 26. Julian Ryerson (14. Fredrik Aursnes, 63), 3. Kristoffer Ajer, 17. Torbjoern Heggem, 5. David Moeller Wolfe (4. Leo Ostigard, 90+6) - 8. Sander Berge - 10. Martin Odegaard (cpt.), 6. Patrick Berg - 7. Alexander Soerloth (22. Oscar Bobb, 46), 9. Erling Haaland, 20. Antonio Nusa (21. Andreas Schjelderup, 46).

Rezerve neutilizate: 12. Sander Tangvik, 13. Egil Selvik - 15. Fredrik Andre Bjoerkan, 16. Marcus Holmgren Pedersen, 24. Sondre Langas, 25. Henrik Falchener, 2. Morten Thorsby, 18. Kristian Thorstvedt, 19. Thelonious Aagaard, 23. Jens Petter Hauge, 11. Joergen Strand Larsen.

Antrenor: Stale Solbakken.