Stadionul Chornomorets din centrul orașului Odesa a fost avariat în urma unui atac rusesc, în noaptea de 7 spre 8 august. O gaură de mari dimensiuni a fost făcută în acoperișul arenei, iar geamurile și tribunele au fost, de asemenea, afectate.

Informația a fost confirmată de Oleh Kiper, șeful Administrației Militare Regionale Odesa, care a anunțat că în urma atacului există victime, notează focus.ua.

Potrivit reprezentanților stadionului, citați de presa locală, două persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Atacul a avut loc în zona centrală a orașului, în parcul Șevcenko, unul dintre locurile frecventate de localnici.

„Este centrul orașului, parcul Șevcenko, unde întotdeauna sunt foarte mulți oameni”, a declarat deputatul ucrainean Oleksii Goncharenko.

Stadionul urma să găzduiască, pe 8 august, partida dintre Chornomorets Odesa și Kolos Kovalivka, din campionatul Ucrainei.

După producerea atacului, autoritățile au anunțat că arena trebuie inspectată pentru a se stabili dacă poate găzdui în siguranță partida. Potrivit jurnalistului Igor Burbas, meciul a fost amânat la solicitarea echipei gazdă.

Decizia vine după ce acoperișul stadionului a fost perforat, iar alte zone ale arenei au fost afectate de atac.

Forțele aeriene ucrainene anunțaseră anterior că drone de atac se îndreaptă spre Odesa.

Atacul asupra stadionului vine la doar câteva zile după un alt bombardament rusesc asupra zonei Odesa. Pe 4 august, un atac cu rachete a vizat periferia orașului și a provocat pagube infrastructurii civile. Trei bărbați au fost răniți atunci și au necesitat spitalizare.