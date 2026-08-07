 Stadionul din Odesa, lovit într-un atac rusesc. Acoperișul a fost grav avariat, iar două persoane au fost rănite | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 8 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Stadionul din Odesa, lovit într-un atac rusesc. Acoperișul a fost grav avariat, iar două persoane au fost rănite

Război în Ucraina
Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Stadionul Chornomorets din centrul orașului Odesa a fost avariat în urma unui atac rusesc, în noaptea de 7 spre 8 august. O gaură de mari dimensiuni a fost făcută în acoperișul arenei, iar geamurile și tribunele au fost, de asemenea, afectate.

Stadionul Chornomorets din Odesa, lovit într-un atac rusesc. FOTO: Captură Video
Stadionul Chornomorets din Odesa, lovit într-un atac rusesc. FOTO: Captură Video

Informația a fost confirmată de Oleh Kiper, șeful Administrației Militare Regionale Odesa, care a anunțat că în urma atacului există victime, notează focus.ua. 

Potrivit reprezentanților stadionului, citați de presa locală, două persoane au suferit răni ușoare și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Atacul a avut loc în zona centrală a orașului, în parcul Șevcenko, unul dintre locurile frecventate de localnici.

„Este centrul orașului, parcul Șevcenko, unde întotdeauna sunt foarte mulți oameni”, a declarat deputatul ucrainean Oleksii Goncharenko.

Stadionul urma să găzduiască, pe 8 august, partida dintre Chornomorets Odesa și Kolos Kovalivka, din campionatul Ucrainei.

După producerea atacului, autoritățile au anunțat că arena trebuie inspectată pentru a se stabili dacă poate găzdui în siguranță partida. Potrivit jurnalistului Igor Burbas, meciul a fost amânat la solicitarea echipei gazdă.

Decizia vine după ce acoperișul stadionului a fost perforat, iar alte zone ale arenei au fost afectate de atac.

Forțele aeriene ucrainene anunțaseră anterior că drone de atac se îndreaptă spre Odesa.

Atacul asupra stadionului vine la doar câteva zile după un alt bombardament rusesc asupra zonei Odesa. Pe 4 august, un atac cu rachete a vizat periferia orașului și a provocat pagube infrastructurii civile. Trei bărbați au fost răniți atunci și au necesitat spitalizare.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Toată lumea este speriată”. Elita rusă se teme că FSB „scapă de sub control”, după ce Putin a extins puterea serviciului
digi24.ro
image
O adolescentă de 14 ani a murit după ce a căzut în gol 90 de metri, în timpul unei drumeții în Dolomiți, alături de părinți
stirileprotv.ro
image
IREAL ce a ajuns să facă, la pușcărie, temutul BEBINO! Liderul interlop bucureștean, trimis la reeducare
gandul.ro
image
Miliardarii turci de la Ford Otosan investesc 100 de milioane de euro în România. Banca Transilvania le acordă o finanțare uriașă
mediafax.ro
image
„Nu ne-am mai văzut de 5-6 ani”. Ruptură uluitoare în fotbalul românesc! Exclusiv
fanatik.ro
image
Intervenția Bruxelles-ului a fost praf în ochi: conflictul dintre Spania și Italia privind controalele la frontieră se acutizează. Madridul amenință cu represalii
libertatea.ro
image
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
digi24.ro
image
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
image
Rodri nu stă la discuții! Decizia luată, după ce Manchester City a refuzat oferta Barcelonei
digisport.ro
image
Actorul Dustin Hoffman împlinește 89 de ani. „Tot ce am acum este această perioadă limitată de timp”
click.ro
image
Șefa ANM anunță un nou val de caniculă și furtuni pentru săptămâna viitoare: „Ploile nu vor putea compensa seceta pedologică”
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Mărturia Andreei, fetiţa găsită după 3 zile de căutări în Bacău: "Am fost în parc, apoi la o fetiţă acasă"
observatornews.ro
image
Cresc pensiile cu 350 de lei, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România?! Cine se încadrează și care este singura condiție
cancan.ro
image
Ce pensie iei dacă ai muncit 35 sau 40 de ani pe salariul minim? Dar dacă ai avut salariul mediu pe țară?
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
prosport.ro
image
Camerele inteligente trimit amenzi automat. Abaterile pe care le pot detecta fără să te oprească poliția
playtech.ro
image
Pleacă Ștefan Târnovanu de la FCSB? „Să meargă la Gigi să-i ducă oferta”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Misterul noii coafuri a lui Donald Trump. Ce spune biograful președintelui FOTO
ziare.com
image
FOTO Mihaela Rădulescu a fost ”ștearsă complet” și nu s-a mai putut abține: ”Trebuie să le fie frică de mine”
digisport.ro
image
Pofta de dulce: ce încearcă să-ți spună organismul și de ce apare atât de des. Cele mai frecvente 5 cauze explicate de specialiști
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Este COD ROŞU. Când vine urgia în Bucureşti
romaniatv.net
image
Acte urgente care trebuie depuse la ANAF. Românii au termen până săptămâna viitoare
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Adrian Veștea, reacție la situația deplorabilă din Spitalul Județean Brașov: „Oricât aș fi eu de președinte, nu mă bag peste fluxurile medicale. De asta a făcut școală managerul”
actualitate.net
image
REPORTAJ | Bolnavi de cancer, tratați în saloane degradate la Spitalul Județean Brașov. Mucegai, rugină și mizerie în mai multe zone: „Ne este frică să nu ne cadă tavanul în cap” FOTO/VIDEO
actualitate.net
image
Secretul relației dintre Misha și Connect-R după divorț. Ce au stabilit pentru fiica lor
click.ro
image
Influencerița Sydney Towle a murit la numai 26 de ani. Lupta cu o boală cruntă
click.ro
image
Monica Dascălu, de nerecunoscut la 48 de ani. Cum arată după ce a slăbit 10 kilograme. „Nu mă simt bine în această perioadă”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Cleopatra VII Philopator, Profimedia (1) jpg
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Imagini rare cu George și Ilinca Simion: „Am revenit în locul unde am trăit una dintre cele mai frumoase zile”
image
Secretul relației dintre Misha și Connect-R după divorț. Ce au stabilit pentru fiica lor

OK! Magazine

image
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere