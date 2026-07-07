Terminatorul Erling Haaland. Norvegianul a ajuns la 62 de goluri în 54 de meciuri la națională!

Cu două goluri marcate în zece minute, Erling Haaland a facilitat victoria (2-1) Norvegiei și eliminarea Braziliei. Atacantul i-a egalat pe Lionel Messi și Kylian Mbappe în fruntea clasamentului golgheterilor.

Sub privirile tatălui său, Alf-Inge Haaland, dar și a reprezentanților casei regale din Norvegia, atacantul lui Manchester City s-a dovedit a fi din nou decisiv. Acesta a reușit o nouă „dublă”, a treia de la această ediție a CM de fotbal după cele din meciurile cu Irak (4-1) și Senegal (3-2). De asemenea, el s-a dovedit a fi decisiv în faza eliminatorie, asigurând calificarea Norvegiei în sferturile de finală după ce tot el o propulsase în „optimi” grație golului înscris în minutul 86 al meciului cu Coasta de Fildeș (2-1). Reușitele sale au avut efect și într-o ierarhie la care se punctează individual. Cu 7 goluri reușite, Haaland a urcat pe prima poziție a clasamentului golgheterilor de la această ediție a competiției, egalându-i pe Lionel Messi și Kylian Mbappe. „Să marchezi şapte goluri pentru Norvegia la Campionatul Mondial este ceva foarte special. Este incredibil! E dificil să exprim în cuvinte ceea ce simt şi ceea ce trăiesc. Totul pare ireal. Ne schimbăm ca naţiune fotbalistică. Suntem cu adevărat una dintre cele mai bune echipe din Europa şi din lume. Am realizat ceva incredibil. Şi ne-a luat 28 de ani să o facem. Sunt mândru de ţara mea”, a spus Haaland.

Este de remarcat, totodată, și faptul că fotbalistul născut la Leeds (Anglia), în 21 iulie 2000, a ajuns la 62 de goluri în 54 de meciuri oficiale jucate pentru Norvegia! Un procentaj uluitor, nemaiîntâlnit la acest nivel. Și în partida cu Brazilia, el a dovedit că poate lovi atunci când lumea se așteaptă mai puțin. La primul gol, în minutul 80, i-a luat fața brazilianului Gabriel și a reluat în poartă, cu capul, mingea centrată de Schjelderup. Apoi, după circa zece minute, a majorat diferența cu un șut plasat care a făcut inutilă intervenția portarului brazilian Alisson.

A condus „Viking Row”

La finalul meciului de la New York / New Jersey, jucătorii norvegieni au mers în faţa fanilor pentru a celebra succesul. Ei s-au aşezat pe gazon. Și dacă de obicei, cel care lovea în toba adusă de fani era căpitanul Martin Odegaard, de această dată rolul a fost îndeplinit de Haaland. La fiecare lovitură, suporterii inclusiv jucătorii au strigat „vâsleşte” în timp ce au mimat cu braţele, dar și cu întreg corpul că pun în mișcare o barcă.

Denumit „Viking Row”, acest mod de a celebra victoriile echipei de fotbal a Norvegiei a devenit deja cunoscut în întreaga lume. Iar ritualul se aseamănă cu cel al suporterilor islandezi. La turneul final al Campionatului European din 2016, în timpul şi la finalul meciurilor s-a auzit strigătul prin care aceștia își încurajau jucătorii. „Vikingii foloseau acest ritual pentru a stabili ritmul în care vâsleau. Aşa spune legenda. Aşa facem şi noi acum. Noi strigăm şi ei vâslesc pentru noi”, a explicat un suporter al Islandei.

Rămân „nașii” Braziliei

Pentru Norvegia, meciul cu Brazilia a avut mai multe semnificații. În primul rând, acest succes i-a asigurat o calificare istorică în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de fotbal. Ceea ce reprezintă o premieră. Apoi, nordicii și-au apărat invincibilitatea în fața sud-americanilor. Și trebuie spus că Norvegia este singura echipă de fotbal din lume care n-a pierdut niciodată cu Brazilia! Mai precis, din cinci partide două s-au încheiat la egalitate, iar trei au fost câștigate de europeni. Și golaverajul este favorabil acestora: 10-6.

Este de subliniat că Brazilia are un palmares negativ cu puține formații. Mai exact, a câștigat toate meciurile disputate cu 35 de echipe naționale. Contra Argentinei, de pildă, a susținut 111 meciuri, cele două rivale împărțindu-și victoriile (după unele surse, Brazilia are 43, iar Argentina 42, iar altele susțin că raportul este invers...). La fel de slab este procentajul Braziliei cu Ungaria, în fața căreia a câștigat de două ori și a pierdut în trei rânduri (33,33%), și Olanda, cu care are trei victorii și patru eșecuri (25,00%). De asemenea, Brazilia și-a împărțit punctele cu Senegal: o victorie, un egal și o înfrângere, 5-5 la golaveraj (33,33%).