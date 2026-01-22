Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Ce mănânci în 2026 ca să scapi de foamea compulsivă

0
0
Publicat:

După un an în care proteinele au fost vândute drept soluție universală pentru slăbit, experții consultați de Vogue împing discuția într-o zonă mai puțin glam: mâncare integrală, fibre care hrănesc microbiomul, grăsimi bune și ingrediente care țin apetitul sub control.

supă
Sursă foto: Shutterstock

Peste 1,5 milioane de britanici folosesc medicamente cu semaglutidă pentru pierderea în greutate, recomandate inițial în caz de diabet. Marea provocare rămâne, însă, menținerea greutății după oprirea tratamentului. Citată de Vogue, dr. Federica Amati spune că în 2026 atenția oamenilor se îndreaptă spre alimente care susțin hormonii foamei.

Fibrele din plante trec nedigerate prin intestin și ajung în colon, unde sunt fermentate de bacterii. Acolo se activează mecanismele de sațietate: intestinul comunică cu sistemul hormonal, iar creierul primește semnalul că e suficient. Bananele verzi, leguminoasele, ovăzul, mazărea, varza, anghinarea și alimentele fermentate (precum kimchi) susțin acest circuit și cresc producția de acizi grași cu lanț scurt, cum e butiratul, importanți pentru sănătatea metabolică.

Rhian Stephenson, nutriționist și fondator Artah, susține că în 2026 nu mai contează doar câtă fibră consumi, ci ce tip alegi concret, cât să ai o energie mai stabilă, pofte mai ușor de controlat și inflamație mai redusă în corp.

Supa de la micul dejun

Supele au ajuns să înlocuiască cerealele sau ouăle prăjite la micul dejun. De pildă, Kat Chan, nutriționist, spune că e una dintre cele mai echilibrate alegeri pe care le putem face, mai ales în lunile reci. „Îmi place că nu respectă regulile clasice ale micului dejun”, explică ea pentru Vogue. „Într-un bol de supă poți include proteine, grăsimi sănătoase și fibre. E caldă, hidratantă, stabilizează glicemia și susține digestia.”

De la tofu și ouă fierte până la legume verzi, alge, morcovi sau tăiței, posibilitățile sunt nelimitate. Pentru cei care uită să bea apă pe parcursul zilei, atrage atenția specialista, supele și ceaiurile din plante devin soluția ideală pentru hidratare și o piele strălucitoare.

Cei mai subestimați aliați 

Alimentele cu gust amar pot ajuta digestia, pentru că stimulează secreția de acid gastric și producția de enzime, ceea ce ușurează descompunerea proteinelor și grăsimilor, explică Rosemary Ferguson, nutriționist, pentru sursa citată. În această categorie intră cicoarea, rucola și grepfrutul, care susțin tranzitul și ficatul.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

Dr. Nirusha Kumaran spune că rodia merită atenție nu doar pentru antioxidanții pe care îi conține, ci și pentru că o o parte dintre compușii ei sunt transformați în intestin în urolitină A, studiată pentru rolul pe care îl are în funcționarea mitocondriilor. 

Căutările pe internet pentru „cele mai bune alimente pentru sănătatea creierului" au crescut cu peste 5.000% în ultima lună, iar acizii omega-3 devin din nou la modă, mai arată Vogue. Dr. Julie Fratantoni, cercetătoare în neuroștiințe, spune că peștele gras este una dintre cele mai bune alegeri alimentare pentru sănătatea creierului pe termen lung.

De exemplu, somonul, macroul, anșoa, sardinele și heringul (grupate uneori sub acronimul SMASH) sunt pești grași bogați în omega-3 și, în general, cu un conținut mai redus de mercur decât speciile mari prădătoare. Studiile arată că una-două porții de pește pe săptămână se asociază cu o îmbătrânire cerebrală mai lentă și cu un risc mai mic de boli neurodegenerative. Peștele gras aduce și DHA, un tip de omega-3 important pentru funcționarea neuronilor, cu rol în memorie, învățare și reducerea inflamației.

Atenție la substanțele chimice din farfurie

PFAS, numite și „substanțe chimice eterne”, sunt urmărite tot mai atent de autorități, pe fondul îngrijorărilor legate de efectele asupra sănătății. Se pot găsi în apă și în unele ambalaje tratate pentru a rezista la grăsime și umezeală, de unde pot ajunge în alimente. Pot apărea și în anumite suprafețe antiaderente. Catherine Hurley Arbibe, fondatoare a Newroad 30, recomandă să reducem pe cât posibil contactul cu astfel de materiale și să folosim mai des fontă, oțel inoxidabil sau ceramică, iar pentru băuturi, recipiente din sticlă.

În opinia lui Dr. Karan Rajan, medic și fondator al Loam, 2026 va fi „anul polifenolilor”. Sunt compuși naturali din plante, prezenți în special în fructe și legume intens colorate, dar și în măsline, cafea, cacao sau ceai. Au efect antioxidant și antiinflamator. Deși nu sunt fibre, pot hrăni indirect microbiomul, cu un rol asemănător prebioticelor.

Uleiul extravirgin de măsline, nucile, semințele și leguminoasele sunt surse excelente de polifenoli, spune el.

Pe urmă, șofranul este studiat pentru efectele pe care pare să le aibă asupra stării noastre emoționale. Mai precis, unele cercetări spun că ar ameliora anxietatea ușoară, simptomele PMS și schimbările emoționale din perimenopauză. În 2026, șofranul începe să fie folosit și în produse alimentare, nu doar în suplimente, precum ceaiuri, supe și băuturi fără alcool.

În 2026, nu mai contează doar ce scrie pe etichetă, ci și cum a fost produs alimentul pe care îl achiziționăm, mai spun specialiștii. Agricultura regenerativă, rotația culturilor și reducerea pesticidelor sunt practici din ce în ce mai apreciate, în contextul în care un sol bogat în minerale și microorganisme dă, în general, produse mai dense nutrițional. 

Sport și Nutriție

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
digi24.ro
image
Trump anunță o înțelegere cu NATO pentru Groenlanda și renunță la tarifele vamale pentru Europa
stirileprotv.ro
image
ANAF va sta cu ochii pe împrumuturile între rude! Documentele care te feresc de PROBLEME
gandul.ro
image
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
mediafax.ro
image
Motivul pentru care soția lui Brooklyn Beckham a plâns în ziua nunții. Un invitat face dezvăluiri incendiare
fanatik.ro
image
Ororile prin care a trecut tânăra ținută sclavă de șeful ISIS: „Soția lui era chiar mai rea decât el”
libertatea.ro
image
Șeful NATO susține că Europa ar trebui, de fapt, „să fie fericită” că Donald Trump se află la conducerea SUA
digi24.ro
image
„Love my girls” » A furat toate privirile la petrecerea de logodnă a lui Radu Drăgușin, la Athenee Palace
gsp.ro
image
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Un apartament a înghețat la propriu după ce chiriașul a oprit încălzirea ca să facă economie, iar țevile de apă s-au spart
antena3.ro
image
Filmul uciderii lui Mario Alin Berinde. Doi minori au pus la cale un plan diabolic
observatornews.ro
image
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Zona din Bucureşti în care s-au vândut cele mai multe apartamente în 2025. Un sfert din totalul înregistrat la nivelul Capitalei, doar într-un singur sector
playtech.ro
image
Faza care nu s-a văzut la TV în Galatasaray – Atletico Madrid 1-1. De ce i-a certat Istvan Kovacs pe jucătorii lui Simeone. Video
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
NEWS ALERT S-a aflat: cine va fi noul selecționer al României! ”Lucrurile sunt 99% bătute în cuie”
digisport.ro
image
Situația de la Marea Neagră ar putea închide una dintre cele mai vechi rivalități din Europa
stiripesurse.ro
image
Filmul crimei din Timiș, unde Alin a fost înjunghiat de prieteni și apoi îngropat în curtea unei case. Motivul halucinant pentru care i-ar fi luat viața
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Pensii 2026. Bunicii noştri pierd 825 de lei la pensie, pe cine afectează măsura şi de când se aplică
romaniatv.net
image
Reducere drastică. Guvernul vrea să taie 85% din pensiile celor care rămân să lucreze la stat
mediaflux.ro
image
A numit țara-model pentru România: „Nu trebuie copiat 100%, putem să adaptăm!”
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Crima din Timiș a șocat România. Cum a fost ucis Alin, tânărul de 15 ani, de alți doi adolescenți de 13 și 15 ani. Descoperirea macabră făcută de polițiști
actualitate.net
image
Horoscop joi, 22 ianuarie. Taurii riscă să aibă conflicte în cuplu, iar Leii o gafează pe parte financiară
click.ro
image
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Prințul William, Kate Middleton sursa foto Profimedia jpg
Kate ar fi „prea conservatoare” ca să încerce ce-i place soțului ei în dormitor. Care ar fi marea plăcere a lui „Dirty Will”?
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
Guvernul olandez a plătit despăgubirea pentru tezaurul dacic furat de la muzeul din Drents
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Ce se întâmplă când mănânci alimente fermentate în fiecare zi
kefir istock jpg
Sport și Nutriție
Povestea Roxanei Costache: drumul de la evenimentul Dr. Joe Dispenza din 2016 la programe globale cu cei mai importanți mentori spirituali
Roxana Costache younity jpeg
Spiritualitate
Ce câștigă pielea ta după 10 minute de saună. Și când poți să-ți faci rău?
sauna hotel foto pixabay
Sport și Nutriție
5 tehnici pentru „detox emoțional” în 2026. Lucruri simple care îți calmează mintea mai repede decât crezi
Furie stres frica emotii control emotional gestionarea stresului Foto Shutterstock
Consiliere
Cinci tipuri de alimente care îți susțin sistemul imunitar iarna
mâncare foto Shutterstock jpg
Sport și Nutriție
„Blue Monday”, între mit și realitate. Ce e real, ce e PR și cum îți protejezi sănătatea mintală iarna
snowmen 554398 1280 jpg
Mindset

Știrile adevarul.ro

Ce se ascunde, de fapt, în spatele noii legi a cetățeniei din Ucraina. Expert: „România a făcut multe, dar într-o manieră prea puțin vocală”
ID103481 INQUAM Photos Alexandru Busca jpg
Europa 03:30
Femeile, dezavantajate pe piața muncii în România. De ce este criticat statul român în privința drepturilor sociale
Muncitori in fabrica Foto Freepik com (2) jpg
Societate 03:00
„Ați venit aici să ucideți oameni pentru bani”. Mărturia unui sârb despre experiența în armata rusă
Captură de ecran 2026 01 21 211058 jpg
Europa 02:30
Analiză Cum comunică și gestionează crizele Guvernul Bolojan. „Nu au cultura comunicațională de tipul unei organizații inteligente"
Motiune de cenzură guvernul Bolojan FOTO Inquam Photos 2025 12 15 6132 jpg
Politică 02:00
Buncărul „top secret” de sub Aripa de Est a Casei Albe, refăcut în tăcere. Ce știm despre spațiul ascuns unde s-au luat decizii cruciale
casa alba2 jpg
SUA 01:30
Discursul viral al premierului Canadei și lecția pentru România: „Dacă nu ești la masă, ești în meniu”. Expert: „Politica struțului nu ne ajută”
Donald Trump și Mark Carney FOTO Profimedia
Știri Externe
Robert Kagan: Trump demontează ordinea mondială postbelică și readuce lumea într-o eră a rivalităților din secolul al XIX-lea
Donald Trump la Davos captura video jpg
SUA
Topul investitorilor străini în România, după țara de origine. Ce afaceri au cumpărat în 2025
therme piscina jpeg
Economie
22 ianuarie, ziua în care președintele american Woodrow Wilson a pledat pentru o pace fără victorie în Europa
25 ianuarie: Woodrow Wilson propune la Conferinţa de pace de la Paris crearea Ligii Naţiunilor jpeg
Istoria zilei
Analiză BNR ține dobânda cheie la 6,5%: Ce se întâmplă cu ratele românilor și cu prețurile
pensionari ghiseu taxe functionari
Economie
Șeful DNA, despre ce nu funcționează și ce trebuie schimbat la instituția pe care o conduce. „Decontăm inclusiv soluțiile care s-au dat de către instanțele judecătorești în materia prescripției”
Marius Voineag INQUAM Photos Ilona Andrei jpg
Evenimente