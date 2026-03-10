search
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele Parlamentului iranian cere ochi pentru ochi

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Un oficial iranian de rang înalt din domeniul securității l-a amenințat cu moartea pe președintele american Donald Trump, în contextul continuării războiului americano-israelian împotriva regimului clerical de la Teheran, potrivit POLITICO.

Trump a fost amenințat cu moartea de un oficial iranian FOTO EPA – EFE / Abedin Taherkenareh
Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului, l-a avertizat marți pe Trump: „Națiunea Iranului, care îl venerează pe Ashura, nu se teme de amenințările tale pe hârtie. Nici măcar cei mai puternici decât tine nu au reușit să elimine națiunea iraniană. Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat!”

Declarația vine după ce Trump a afirmat că va lovi dur Iranul dacă acesta va bloca Strâmtoarea Ormuz, un punct critic pentru transportul global de energie din Golful Persic. „Dacă Iranul face orice care să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, va fi lovit de Statele Unite ale Americii DE DOUĂZECI DE ORI MAI PUTERNIC decât a fost lovit până acum”, a scris președintele american pe platforma Truth Social.

Larijani este fost membru al Gărzii Revoluționare și unul dintre cei mai influenți politicieni din cadrul regimului iranian, care a numit un nou lider suprem după ce fostul conducător, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac aerian.

În aceeași postare, Trump a adăugat: „În plus, vom elimina ținte ușor de distrus, ceea ce va face practic imposibil ca Iranul să mai poată fi reconstruit vreodată ca națiune — Moartea, focul și furia se vor abate asupra lor — dar sper și mă rog să nu se ajungă acolo!”

Războiul americano-israelian împotriva Iranului a dus la creșterea prețurilor petrolului la nivel global, deși acestea s-au temperat după ce Trump a sugerat luni că ar putea exista un posibil sfârșit al conflictului.

„Ochi pentru ochi”

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a avertizat marți că orice atac asupra infrastructurii republicii islamice va primi un răspuns pe măsură, scrie The Guardian.

„Inamicul ar trebui să știe că orice ar face va avea, fără îndoială, un răspuns proporțional și imediat”, a scris Ghalibaf pe platforma X, la mai bine de o săptămână de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat de loviturile americano-israeliene asupra Iranului.

„Astăzi acționăm după regula «ochi pentru ochi», fără compromisuri, fără excepții”, a spus el. „Dacă ei încep un război împotriva infrastructurii, vom viza fără îndoială infrastructura.”

