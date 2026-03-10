Pericolul unei revolte la Moscova a apropiaților lui Serghei Șoigu. Presa rusă: Kremlinul blochează internetul în centrul capitalei ruse

Blocarea internetului mobil în centrul Moscovei în ultimele zile ar putea avea legătură cu o posibilă amenințare la adresa Kremlinului din partea cercului apropiat al fostului ministru al Apărării al Rusiei, Serghei Șoigu. Ipoteza a fost lansată pe 9 martie de canalul influent rusesc „Cheka-OGPU”, despre care se spune că ar avea legături cu serviciile speciale din Rusia.

Potrivit sursei „Cheka-OGPU”, informația ar proveni de la o persoană apropiată situației. În același timp, la Moscova ar circula zvonuri potrivit cărora chiar Serghei Șoigu ar putea fi arestat în curând.

Canalul susține că restricțiile asupra comunicațiilor mobile și internetului în centrul capitalei ruse au coincis cu intensificarea anchetelor împotriva unor persoane din cercul apropiat al fostului ministru al Apărării. Printre acestea s-ar afla și Ruslan Tsalikov, considerat un prieten și colaborator apropiat al lui Șoigu.

Conform informațiilor apărute, încercarea de a-l trimite pe Tsalikov în arest la penitenciarul Lefortovo ar fi generat tensiuni la vârful puterii. În final, acesta nu a mai fost încarcerat, fiind plasat doar în arest la domiciliu.

Canalul „Cheka-OGPU” și Rucriminal.info mai susține că, după Tsalikov, chiar Serghei Șoigu ar putea deveni ținta anchetelor. Fostul ministru ar păstra însă încă influență în cercurile puterii, inclusiv în structurile de securitate și în Ministerul Apărării.

Mai multe instituții-cheie ar fi fost afectate de problemele de comunicații, printre care sediile serviciilor de securitate din zona Lubyanka Building, administrația prezidențială, Consiliul de Securitate și unele unități ale armatei și ale serviciului federal de securitate.

Potrivit aceleiași surse, restricțiile asupra internetului și rețelelor mobile ar fi putut fi impuse doar în cazul unei amenințări serioase.

Dacă informațiile se confirmă, Kremlinul s-ar teme de o posibilă revoltă similară celei declanșate în 2023 de liderul grupării Wagner, Evgheni Prigojin, care a organizat atunci o rebeliune împotriva conducerii militare ruse cu ajutorul mercenarilor săi.

Canalul „Cheka-OGPU” a mai precizat că alte surse consultate nu au reușit să ofere o explicație clară pentru blocarea aproape totală a comunicațiilor mobile și a internetului în centrul Moscovei.