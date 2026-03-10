search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce trebuie să mâncăm în fiecare zi pentru a dormi mai bine. Alimentele care interferează cu somnul

0
0
Publicat:

Deși nu există remedii miraculoase, unele obiceiuri alimentare pot ajuta în timp la o calitate substanțială a somnului pe timpul nopții. .

Dieta poate influența somnul FOTO: Shutterstock
Dieta poate influența somnul FOTO: Shutterstock

O ceașcă de ceai de mușețel, un pahar de lapte cald, sandvișul clasic cu curcan, anumite alimente și băuturi sunt cunoscute pentru faptul că ne provoacă somn.

Dar poate că nu o anumită gustare este cea care face minuni. Un număr tot mai mare de studii sugerează că respectarea anumitor diete, în special cele bazate pe proteine slabe, fructe și legume, cereale integrale, nuci și semințe și lactate, poate avea un efect pozitiv asupra calității și duratei somnului. Experții spun că organismul nostru are nevoie de timp pentru a extrage și utiliza nutrienții, așa că ar fi mai bine să ne gândim la legătura dintre alimentație și somn ca la un maraton, nu ca la un sprint, scrie Washington Post.

„Este mai benefic să ne concentrăm pe schimbări globale ale obiceiurilor alimentare decât să încercăm să ne concentrăm pe un singur aliment miraculos”, a afirmat Erica Jansen, profesor asistent de științe nutriționale la Facultatea de Sănătate Publică a Universității din Michigan.

Ce tipuri de alimente ajută la somn?

Corpul nostru produce un hormon numit melatonină, care ajută la reglarea ciclurilor de somn-veghe. Când începe să se întunece seara, creierul eliberează melatonină, semnalând că este timpul să dormim.

Cercetările arată că putem obține melatonină și din anumite alimente, printre care: fructe și legume (cum ar fi bananele, ananasul și portocalele, roșiile și cireșele acre), nuci, semințe, pește, ouă, lapte.

Într-un studiu realizat în 2021 pe mai mult de 1.000 de tineri adulți, Jansen și colegii ei au descoperit că femeile care și-au mărit consumul de fructe și legume pe o perioadă de trei luni au înregistrat îmbunătățiri în ceea ce privește simptomele insomniei, timpul necesar pentru a adormi și calitatea somnului, în comparație cu femeile care nu și-au schimbat dieta.

Un alt studiu a concluzionat că un consum mai mare de fructe și legume-o creștere de cinci căni față de consumul zero-a fost asociat cu o îmbunătățire cu 16% a calității somnului la bărbați și femei.

Cireșele acre, în special, au fost studiate pentru potențialul lor de promovare a somnului.

Unele studii sugerează că sucul de cireșe acre poate avea „efecte benefice modeste” și ar putea îmbunătăți durata și calitatea somnului.

Pe lângă melatonină, unele alimente conțin triptofan, un aminoacid care poate fi transformat în melatonină în organism, arată cercetările. Triptofanul este un aminoacid pe care organismul nostru nu îl poate produce, așa că trebuie să îl obținem direct din alimente, a declarat Marie-Pierre St-Onge, profesor de medicină nutrițională și director al Centrului de Excelență pentru Cercetarea Somnului și a Ritmului Circadian de la Universitatea Columbia.

Alimentele bogate în triptofan includ: curcanul (deși nu are un conținut mai ridicat de triptofan decât multe alte proteine), puiul, peștele (în special somonul, care este bogat în acizi grași omega-3), brânza, albușul de ou, nucile și semințele, lactatele (inclusiv lactatele fermentate, cum ar fi iaurtul).

În 2024, cercetătorii au examinat obiceiurile de somn și alimentație ale peste 11.000 de studenți universitari din Spania pentru a vedea dacă acea cantitate de triptofan consumată de aceștia era legată de calitatea somnului. Studenții care au declarat că dieta lor conținea cele mai mici cantități de triptofan erau mai predispuși să doarmă mai puțin și să prezinte simptome de insomnie.

Citește și: Somnul în exces crește riscul de deces. Cum explică cercetătorii riscurile

Carbohidrații complecși bogați în fibre, vitamine și minerale, precum cerealele integrale, leguminoasele și legumele cu amidon, ajută organismul să absoarbă triptofanul din alimente, iar magneziul, vitaminele B și zincul ajută organismul să îl transforme în melatonină, a spus St-Onge, autorul cărții „Mănâncă mai bine, dormi mai bine: 75 de rețete și un plan alimentar de 28 de zile care dezvăluie legătura dintre alimentație și somn”.

De aceea, dietele bogate în plante care includ în mod constant aceste alimente sunt asociate cu un somn mai bun în timp. La începutul acestui an, St-Onge și colegii ei au analizat datele din studiul observațional Women’s Health Initiative și au descoperit că femeile aflate în postmenopauză care au urmat mai strict dietele mediteraneene sau DASH au avut un risc cu aproximativ 6-8% mai mic de a dezvolta insomnie pe o perioadă de trei ani.

Un alt motiv pentru care o dietă echilibrată poate duce la un somn mai bun? Poate ajuta la corectarea deficiențelor nutriționale care pot interfera cu somnul, cum ar fi nivelul scăzut de fier sau vitamina D, a spus Jansen.

Contează la ce oră din zi mâncați?

Deși nu există dovezi concludente că anumite alimente sau băuturi consumate numai înainte de culcare favorizează un somn mai bun, există cercetări care demonstrează contrariul — că un consum de alimente mai târziu în timpul zilei, în special înainte de culcare, poate îngreuna adormirea și menținerea somnului.

Un studiu a sugerat că sărirea peste micul dejun și consumul târziu al cinei sunt legate de ora de culcare întârziată, ora de trezire târzie și eficiența redusă a somnului.

În mod similar, un studiu clinic din 2026 a constatat că încetarea consumului de alimente cu cel puțin trei ore înainte de culcare a contribuit la o mai bună aliniere a ritmurilor circadiene ale organismului cu somnul, îmbunătățind tensiunea arterială nocturnă, ritmul cardiac și reglarea glicemiei.

„Poate că mai important decât ceea ce mănânci este momentul în care mănânci în raport cu somnul”, a spus Phyllis Zee, profesor de neurologie și director al Centrului pentru Medicină Circadiană și Somn de la Universitatea Northwestern, care a fost autorul principal al studiului. „Mâncarea înainte de culcare poate perturba somnul, crește refluxul și poate avea efecte adverse asupra funcției cardiometabolice.”

Citește și: Beneficiile somnului. De ce e esențial să ne odihnim și ce se întâmplă când nu dormim suficient

Majoritatea dintre noi știm că trebuie să evităm consumul excesiv de cofeină dacă vrem să dormim bine noaptea. Stimulentul, care se găsește adesea în cafea, ceai și ciocolată, blochează adenozina din creier prin legarea de receptorii acesteia. Adenozina este o substanță chimică care se acumulează pe parcursul zilei și ne face să ne simțim somnoroși noaptea.

Băuturile foarte dulci sau cu conținut ridicat de zahăr au fost asociate, de asemenea, cu o calitate mai slabă a somnului.

Și, deși un pahar de vin vă poate ajuta să adormiți mai repede, pe măsură ce efectul alcoolului dispare, acesta poate avea un efect de rebound care vă face să vă treziți devreme și să aveți probleme cu adormirea, arată cercetările.

Anumite diete pot fi, de asemenea, problematice.

Alimentele ultra-procesate, inclusiv carbohidrații foarte rafinați, grăsimile saturate și zaharurile, au fost asociate cu o calitate mai slabă a somnului și insomnie cronică.

Deși aceste tipuri de studii nu pot dovedi cauza și efectul, atunci când consumați grăsimi saturate, în special mai târziu în timpul zilei, acestea pot întârzia eliberarea naturală de melatonină care vă pregătește pentru somn, făcând mai dificilă adormirea la timp, a spus Jansen.

De asemenea, alimentele picante și alimentele care declanșează alergii sau sensibilități pot duce la indigestie sau reflux acid, ceea ce poate afecta calitatea somnului, a spus ea.

Chiar dacă obiceiurile alimentare sunt mai susceptibile să vă influențeze somnul, asta nu înseamnă că a bea o ceașcă de ceai de plante decofeinizat sau lapte cald seara nu are niciun beneficiu. Procesul de preparare a băuturii, ținerea ceștii calde în mâini și sorbirea din ea pot fi liniștitoare, a spus Jansen.

„Există ceva în ritualul de culcare care te ajută să adormi”, a spus ea.

Viață sănătoasă

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
digi24.ro
image
Surse: SUA cer României permisiunea să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
stirileprotv.ro
image
Adrian Năstase, mega-dezvăluire la Gândul: „Când eram în guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru / Am chemat SRI / L-am luat acasă, îl am și acum
gandul.ro
image
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
mediafax.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit tot ce a vorbit cu Victor Pițurcă. Are legătură cu Steaua! Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
libertatea.ro
image
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Vremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroase
observatornews.ro
image
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
cancan.ro
image
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Au voie vecinii să își pună cameră video deasupra uşii? Mulţi români au montat astfel de dispozitive fără să ştie legea
playtech.ro
image
Cu ce mașină a apărut Mirel Rădoi acasă la Gigi Becali. Are 600 de cai putere și ajunge la 100 km/h în 4.5 secunde. Puțini români își permit s-o cumpere
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
wowbiz.ro
image
Daciana Sârbu rupe tăcerea despre relația cu Alex, care e mai mic cu 21 de ani decât ea. Spune că e fericită și nu-i pasă de gura lumii: Toată viața am fost judecată și bârfită
romaniatv.net
image
SUA vrea avioane și trupe în România pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu. Miză uriașă la baza Kogălniceanu și poligonul Smârdan
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu fiica prezentatoarei Teo Trandafir. Maia împlinește 22 de ani și apare extrem de rar în public FOTO
actualitate.net
image
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
click.ro
image
Prin ce a trecut o româncă care s-a întors din Dubai la Iași: „Ne-au ieșit plămânii din noi”
click.ro
image
Ce floare ar trebui să pui pe terasă pentru a te putea bucura de un miros frumos toată vara
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
solar system planet collage (1) jpg
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
image
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”

OK! Magazine

image
Atitudinea de neînțeles a Prințesei Anne vizavi de Prințesa Kate. De ce a ignorat-o sora Regelui

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!