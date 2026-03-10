Video Polițiștii au descins la ranch-ul din New Mexico al lui Epstein. Caută corpurile a două fete strangulate în timpul partidelor de sex

Autoritățile din New Mexico au declanșat o amplă operațiune la ferma Zorro Ranch, deținută anterior de Jeffrey Epstein, pentru a căuta corpurile a două fete care, potrivit unor relatări, ar fi fost ucise în timpul unor sesiuni de sex dur. Acțiunea survine după ani de zvonuri legate de moartea tinerelor și presupuse proceduri medicale și experimente neautorizate asupra victimelor sale.

„Am auzit ani de zile acuzații și zvonuri despre activitățile lui Epstein în New Mexico, dar, din păcate, anchetele federale nu au reușit să întocmească un dosar oficial”, a declarat reprezentanta statului Andrea Romero, lidera inițiativei de înființare a unei „comisii a adevărului”.

„Prin această comisie putem completa golurile, investigând eșecurile care au dus la aceste acuzații de abuz și crime la Zorro Ranch, și putem preveni astfel de atrocități în viitor.”, a spus ea.

Operațiunea a început imediat după ce sute de protestatari s-au adunat la fermă, redenumită „Rancho de San Rafael” de către noul proprietar, pentru a atrage atenția asupra abuzurilor sexuale care ar fi avut loc acolo, potrivit dailymail.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Justiție din New Mexico, Lauren Rodriguez, a declarat că familia magnatului imobiliar Don Huffines a permis accesul autorităților, care vor inspecta întreaga proprietate și terenul public din jur.

Daily Mail dezvăluie că martori noi susțin că Epstein folosea proprietatea pentru a efectua proceduri medicale violente și experimente neautorizate asupra victimelor sale.

„Avem oameni care vin și spun că au fost drogați, li s-au recoltat organele sexuale și sperma, și s-au trezit în jurul echipamentului medical fără să știe unde sunt sau ce li s-a întâmplat”, a spus Romero.

Potrivit documentelor publicate de Departamentul american al Justiției (DoJ), Epstein a ordonat îngroparea a două „fete străine” lângă proprietate.

Deși aceste relatări par incredibile, ele corespund acuzațiilor de mult timp potrivit cărora Epstein intenționa să creeze copii genetic „superiori” și să folosească Zorro Ranch pentru inseminarea femeilor. Înainte de moartea sa, Epstein ar fi discutat planurile de reproducere selectivă cu oameni de știință și consilieri ai persoanelor extrem de bogate.

Maria Farmer și sora sa mai mică, Annie, au declarat că au vizitat Zorro Ranch în 1996 sub pretextul unei comenzi artistice și că au fost abuzate sexual de Epstein și partenera sa, Ghislaine Maxwell, care a fost condamnată în 2021 la 20 de ani de închisoare pentru trafic de minori.

Mai multe procese intentate de reclamanți anonimi „Jane Doe” susțin abuzuri sexuale la ferma din New Mexico.

Renee Burns, menajeră la proprietate între 2005 și 2010, a declarat că l-a văzut pe Epstein de doar câteva ori și că majoritatea tinerelor adulte aflate la fermă păreau să fie acolo de bună voie.

„Nu am văzut niciodată sex, nuditate sau ceva ilegal”, a spus ea, menționând că nu avea acces la toate zonele proprietății.

Comisia propusă va aloca 2,5 milioane de dolari pentru a aduna mărturii, documenta abuzurile și recomanda reforme instituționale și despăgubiri. Membrii vor include doi democrați, doi republicani și un membru nepartizan, posibil un judecător retras, și se așteaptă să înceapă investigația în aprilie 2026.

„Zorro Ranch a dat New Mexico o imagine negativă. Ca stat, nu am fost suficient de agresivi pentru a afla ce s-a întâmplat aici”, a spus republicanul Andrea Reeb, fost procuror cu experiență în cazuri împotriva copiilor.

Comisia va avea puterea de a emite citații și va putea interoga foștii administratori ai proprietății, Karen și Brice Gordon, care se crede că au părăsit țara după moartea lui Epstein. Foști angajați descriu cuplul ca fiind eficient și respectuos cu personalul, dar recunosc că mulți ar fi ales să dispară din cauza asocierii cu Epstein.

Zorro Ranch, de 8.000 de acri, include o proprietate de lux, camere pentru oaspeți, grajduri, garaj încălzit, seră, aerodrom privat și alte facilități.

Epstein a folosit ferma ca refugiu izolat și loc de divertisment pentru oaspeți VIP, printre care, conform unor procese și relatări neverificate, ar fi figurat Prince Andrew și alte personalități politice sau financiare.

Epstein a deținut ferma până la moartea sa în 2019 și a pus-o ulterior la vânzare pentru 27,5 milioane de dolari, preț redus ulterior la 18 milioane.

În 2023, proprietatea a fost vândută unui LLC care a redenumit-o San Rafael Ranch, însă identitatea proprietarului rămâne necunoscută.