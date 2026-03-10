search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Polițiștii au descins la ranch-ul din New Mexico al lui Epstein. Caută corpurile a două fete strangulate în timpul partidelor de sex

0
0
Publicat:

Autoritățile din New Mexico au declanșat o amplă operațiune la ferma Zorro Ranch, deținută anterior de Jeffrey Epstein, pentru a căuta corpurile a două fete care, potrivit unor relatări, ar fi fost ucise în timpul unor sesiuni de sex dur. Acțiunea survine după ani de zvonuri legate de moartea tinerelor și presupuse proceduri medicale și experimente neautorizate asupra victimelor sale. 

Ferma Zorro FOTO: captură video
Ferma Zorro FOTO: captură video

„Am auzit ani de zile acuzații și zvonuri despre activitățile lui Epstein în New Mexico, dar, din păcate, anchetele federale nu au reușit să întocmească un dosar oficial”, a declarat reprezentanta statului Andrea Romero, lidera inițiativei de înființare a unei „comisii a adevărului”.

„Prin această comisie putem completa golurile, investigând eșecurile care au dus la aceste acuzații de abuz și crime la Zorro Ranch, și putem preveni astfel de atrocități în viitor.”, a spus ea.

Operațiunea a început imediat după ce sute de protestatari s-au adunat la fermă, redenumită „Rancho de San Rafael” de către noul proprietar, pentru a atrage atenția asupra abuzurilor sexuale care ar fi avut loc acolo, potrivit dailymail.

Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Justiție din New Mexico, Lauren Rodriguez, a declarat că familia magnatului imobiliar Don Huffines a permis accesul autorităților, care vor inspecta întreaga proprietate și terenul public din jur. 

Daily Mail dezvăluie că martori noi susțin că Epstein folosea proprietatea pentru a efectua proceduri medicale violente și experimente neautorizate asupra victimelor sale. 

Avem oameni care vin și spun că au fost drogați, li s-au recoltat organele sexuale și sperma, și s-au trezit în jurul echipamentului medical fără să știe unde sunt sau ce li s-a întâmplat”, a spus Romero.

Potrivit documentelor publicate de Departamentul american al Justiției (DoJ), Epstein a ordonat îngroparea a două „fete străine” lângă proprietate.

Deși aceste relatări par incredibile, ele corespund acuzațiilor de mult timp potrivit cărora Epstein intenționa să creeze copii genetic „superiori” și să folosească Zorro Ranch pentru inseminarea femeilor. Înainte de moartea sa, Epstein ar fi discutat planurile de reproducere selectivă cu oameni de știință și consilieri ai persoanelor extrem de bogate.

Maria Farmer și sora sa mai mică, Annie, au declarat că au vizitat Zorro Ranch în 1996 sub pretextul unei comenzi artistice și că au fost abuzate sexual de Epstein și partenera sa, Ghislaine Maxwell, care a fost condamnată în 2021 la 20 de ani de închisoare pentru trafic de minori.

Mai multe procese intentate de reclamanți anonimi „Jane Doe” susțin abuzuri sexuale la ferma din New Mexico.

Renee Burns, menajeră la proprietate între 2005 și 2010, a declarat că l-a văzut pe Epstein de doar câteva ori și că majoritatea tinerelor adulte aflate la fermă păreau să fie acolo de bună voie.

„Nu am văzut niciodată sex, nuditate sau ceva ilegal”, a spus ea, menționând că nu avea acces la toate zonele proprietății.

Comisia propusă va aloca 2,5 milioane de dolari pentru a aduna mărturii, documenta abuzurile și recomanda reforme instituționale și despăgubiri. Membrii vor include doi democrați, doi republicani și un membru nepartizan, posibil un judecător retras, și se așteaptă să înceapă investigația în aprilie 2026.

„Zorro Ranch a dat New Mexico o imagine negativă. Ca stat, nu am fost suficient de agresivi pentru a afla ce s-a întâmplat aici”, a spus republicanul Andrea Reeb, fost procuror cu experiență în cazuri împotriva copiilor.

Comisia va avea puterea de a emite citații și va putea interoga foștii administratori ai proprietății, Karen și Brice Gordon, care se crede că au părăsit țara după moartea lui Epstein. Foști angajați descriu cuplul ca fiind eficient și respectuos cu personalul, dar recunosc că mulți ar fi ales să dispară din cauza asocierii cu Epstein.

Zorro Ranch, de 8.000 de acri, include o proprietate de lux, camere pentru oaspeți, grajduri, garaj încălzit, seră, aerodrom privat și alte facilități.

Epstein a folosit ferma ca refugiu izolat și loc de divertisment pentru oaspeți VIP, printre care, conform unor procese și relatări neverificate, ar fi figurat Prince Andrew și alte personalități politice sau financiare.

Epstein a deținut ferma până la moartea sa în 2019 și a pus-o ulterior la vânzare pentru 27,5 milioane de dolari, preț redus ulterior la 18 milioane.

În 2023, proprietatea a fost vândută unui LLC care a redenumit-o San Rafael Ranch, însă identitatea proprietarului rămâne necunoscută.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
digi24.ro
image
Surse: SUA cer României permisiunea să folosească baza Kogălniceanu pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu
stirileprotv.ro
image
Adrian Năstase, mega-dezvăluire la Gândul: „Când eram în guvern, am găsit un microfon în biroul unui ministru / Am chemat SRI / L-am luat acasă, îl am și acum
gandul.ro
image
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
mediafax.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit tot ce a vorbit cu Victor Pițurcă. Are legătură cu Steaua! Exclusiv
fanatik.ro
image
Ce ar implica, pentru România, inițiativa franceză privind extinderea umbrelei sale nucleare pentru Europa. Liviu Horovitz, expert: „Sunt măsuri politice”
libertatea.ro
image
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
Un bărbat din SUA urmează să fie executat deși nu a ucis niciodată pe nimeni
antena3.ro
image
Vremea de mâine 11 martie. Temperaturile urcă până la 19 grade, dar diminețile rămân răcoroase
observatornews.ro
image
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au aflat sexul bebelușului: 'Ne-am gândit și la nume'
cancan.ro
image
900.000 pensionari rămân fără 600 lei la pensie. Alți 1.350.000 pensionari pierd 200 lei. Cum s-a luat decizia
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Au voie vecinii să își pună cameră video deasupra uşii? Mulţi români au montat astfel de dispozitive fără să ştie legea
playtech.ro
image
Cu ce mașină a apărut Mirel Rădoi acasă la Gigi Becali. Are 600 de cai putere și ajunge la 100 km/h în 4.5 secunde. Puțini români își permit s-o cumpere
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
wowbiz.ro
image
Daciana Sârbu rupe tăcerea despre relația cu Alex, care e mai mic cu 21 de ani decât ea. Spune că e fericită și nu-i pasă de gura lumii: Toată viața am fost judecată și bârfită
romaniatv.net
image
SUA vrea avioane și trupe în România pentru eventuale intervenții în Orientul Mijlociu. Miză uriașă la baza Kogălniceanu și poligonul Smârdan
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Ce s-a întâmplat cu fiica prezentatoarei Teo Trandafir. Maia împlinește 22 de ani și apare extrem de rar în public FOTO
actualitate.net
image
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”
click.ro
image
Prin ce a trecut o româncă care s-a întors din Dubai la Iași: „Ne-au ieșit plămânii din noi”
click.ro
image
Ce floare ar trebui să pui pe terasă pentru a te putea bucura de un miros frumos toată vara
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
solar system planet collage (1) jpg
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Marina Almășan, la Judecătorie de mână cu noul iubit, Sorin Mărcuș: „A vrut s-o susțină în caz că venea Georgică Cornu” De ce a lipsit omul de afaceri timișorean de la ultima înfățișare
image
Destinații subestimate din Europa și mai puțin aglomerate. O americancă spune că s-ar întoarce oricând: „Am fost imediat fermecată”

OK! Magazine

image
Atitudinea de neînțeles a Prințesei Anne vizavi de Prințesa Kate. De ce a ignorat-o sora Regelui

Click! Pentru femei

image
Pe cine favorizează Jupiter după 10 martie? Cele 4 zodii cărora li se deschid multe uși

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!