Ședință în Coaliție pe tema bugetului de stat. Liderii partidelor de Guvernare se reunesc marți

Liderii Coaliției de guvernare se reunesc, marți, pentru a discuta ultimele modificări privind bugetul de stat, după ce proiectul a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Finanțelor.

Liderii PSD, PNL, USR, UDMR și minoritățile stau din nou față în față, astăzi, la Palatul Victoria, pentru a discuta pe marginea proiectului de buget care a fost pus recent în dezbatere publică.

Potrivit surselor, social-democrații sunt nemulțumiți în continuare de felul în care au fost împărțiți banii de la buget. Pe de o parte, aceștia susțin că autoritățile locale vor primi mai puțini bani în acest an, față de alocările trecute, relatează Digi24.

În plus, Executivul ar fi găsit un artificiu prin care, deși repartizarea banilor în plan local se va face pe baza aceluiași procent ca până acum, baza de calcul ar fi fost redusă. Cu alte cuvinte, sumele pe care le vor primi autoritățile locale ar fi mai mici în realitate.

Legea bugetului de stat pe 2026, pusă în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Finanțe prevede alocări bugetare mai mari decât anul trecut pentru unele instituții publice, dar și diminuarea altora precum Autoritatea Electorală Permanentă, dat fiind că în acest an nu sunt alegeri.