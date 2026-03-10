Decizie în procesul fraților Alexander, brokeri de imobiliare de lux din SUA, acuzați că au violat zeci de femei: „Nu vreau banii lor. Doar nu vreau ca ei să-i aibă”

Frații Alexander, considerați titani ai imobiliarelor de lux din Statele Unite, au fost găsiți vinovați de violarea a zeci de femei. Printre victime se numără și o adolescentă miliardară, iar ancheta a scos la iveală că frații și-ar fi folosit statutul social pentru a-și exploata victimele timp de peste zece ani.

Oren și Alon Alexander, gemeni de 38 de ani, și Tal Alexander, de 39 de ani, au fost găsiți vinovați luni de toate capetele de acuzare într-un proces federal de trafic sexual și agresiune sexuală desfășurat la New York.

Verdictul a fost pronunțat după cinci săptămâni de audieri și se consideră unul dintre cele mai mari scandaluri din istoria recentă a industriei imobiliare de lux din SUA, potrivit CNN.

Procurorii au susținut că frații au orchestrat un sistem prin care atrăgeau femei, promițându-le vacanțe, petreceri exclusive și avantaje materiale, pentru a le droga și agresa sexual. Conform anchetei, faptele s-ar fi întins pe o perioadă de peste un deceniu, între 2008 și 2021.

11 femei au depus mărturie în timpul procesului, descriind atacuri care au avut loc în Hamptons, New York City, Miami, Aspen, Colorado, precum și pe croaziere în Caraibe. Unele dintre victime au declarat că au fost drogate sau au simțit că își pierd controlul asupra propriului corp după mai puțin de o băutură, fiind vulnerabile la agresiuni sexuale.

Printre cazurile prezentate se numără o femeie, minoră la momentul incidentului, care a spus că a fost violată de Alon Alexander în Aspen, Colorado, în 2017, fiind fiica unui miliardar. „Nu vreau banii lor. Doar nu vreau ca ei să-i aibă”, le-a spus juraților.

Lindsey Acree, artistă și proprietară de galerie în Brooklyn, a depus mărturie că a fost violată de Tal Alexander și un al doilea bărbat în Hamptons, în 2011, după ce a devenit dezorientată din cauza băuturii.

Ea a afirmat că a intentat proces civil chiar dacă „nu va avea niciodată nevoie de banii lor”, fiind deranjată de faptul că frații o etichetau pe ea și pe alte victime drept „vânătoare de avere”.

Procurorii au susținut că victimele erau întâlnite în cluburi, la petreceri sau pe aplicații de dating, apoi invitate în vacanțe și cazate în locații exclusiviste. Printre dovezile prezentate s-au numărat mesaje text și e-mailuri în care frații păreau să se laude cu exploatările lor sexuale, bloguri cu postări precum „Nu este viol dacă …” și înregistrări video ale unor atacuri.

Cariera de succes și viața luxoasă

Înainte de scandalul uriaș, frații Alexander erau adevărate vedete ale industriei imobiliare de lux, activând în New York City, Miami și Los Angeles. Oren și Tal Alexander au lucrat la compania imobiliară Douglas Elliman înainte de a-și înființa propria firmă, Official, în timp ce Alon Alexander activa la firma privată de securitate a familiei.

Cunoscuți sub porecla „The A Team”, frații intermediau tranzacții imobiliare de zeci sau sute de milioane de dolari, având printre clienți celebrități precum Kim Kardashian, Kanye West și Lindsay Lohan. În 2019, Oren și Tal Alexander au intermediat vânzarea unui penthouse din Manhattan pentru aproximativ 238 de milioane de dolari, una dintre cele mai mari sume plătite vreodată pentru o locuință în SUA.

Pe lângă procesul penal, frații se confruntau cu aproximativ 20 de procese civile. Printre acestea se află și cel depus recent de Tracy Tutor, vedetă a emisiunii „Million Dollar Listing Los Angeles” de la Bravo, care îl acuză pe Oren Alexander că a drogat-o și agresat-o într-o baie a unui restaurant din New York.

Multe femei care au ieșit în față au spus că comportamentul fraților era un secret cunoscut în lumea imobiliară de ani de zile. Procurorii au respins sugestia apărării că victimele ar fi urmărit doar câștiguri financiare.

Sentința finală urmează să fie pronunțată în august 2026, fiecare dintre frați riscând pedepse severe, inclusiv închisoare pe viață. Avocații acestora au declarat că intenționează să facă apel împotriva verdictului.