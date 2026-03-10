Reacții după publicarea proiectului de buget: „Educația nu poate fi tratată permanent ca o cheltuială de ajustare bugetară”

Sindicaliștii din Educație au reacționat după publicarea proiectului Legii bugetului de stat pentru acest an, atrăgând atenția că subfinanțarea Educației, care continuă, va adânci criza din învățământ. Momentul este și așa unul tensionat, profesorii anunțând tot marți, 10 martie 2026, boicotarea simulărilor examenelor naționale.

În bugetul alocat Educației în 2026, fondurile destinate salariilor personalului didactic sunt reduse cu aproape 2 miliarde lei față de bugetul inițial al anului precedent, aspect considerat de reprezentanții Sindicatului din Învățământul Preuniversitar Argeșean „Muntenia” un indicator clar al continuării subfinanțării acestui sector.

„Sindicatul Învățământ Preuniversitar Argeșean – "MUNTENIA" își exprimă profunda îngrijorare și dezaprobare față de nivelul finanțării educației prevăzut în proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2026.

Conform datelor publice, bugetul Ministerului Educației ar urma să reprezinte 2,80 % din PIB, un nivel care confirmă, din păcate, continuarea politicii cronice de subfinanțare a educației în România. Mai mult, proiectul de Buget indică o reducere cu aproape 2 miliarde de lei a fondului destinat salariilor personalului din educație față de bugetul inițial al anului precedent. Această decizie este cu atât mai greu de înțeles cu cât sistemul educațional se confruntă deja cu o criză accentuată de personal didactic, cu dificultăți majore în atragerea tinerilor către cariera didactică și cu un nivel de salarizare care rămâne sub nivelul responsabilităților sociale pe care le implică profesia de cadru didactic ”, atrag atenția reprezentanții profesorilor din Argeș.

În mod paradoxal, continuă aceștia, în timp ce cheltuielile pentru bunuri și servicii cresc semnificativ, resursa umană este cea asupra căreia se aplică reducerile bugetare, deși la nivel declarativ este numită drept cea mai importantă componentă a sistemului educațional.

„Reamintim că Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023 stabilește ca obiectiv alocarea a 15% din cheltuielile Bugetului General Consolidat pentru Educație, angajament care continuă să rămână doar la nivel declarativ”, mai transmite sindicatul.

Speranța profesorilor este aceea că lucrurile vor putea fi îndreptate prin amendamente, motiv pentru care SIPA „Muntenia” a anunțat că solicită Parlamentului României să analizeze „responsabil” proiectul de Buget și să corecteze dezechilibrele astfel încât „finanțarea educației să reflecte rolul strategic pe care acest domeniu îl are pentru dezvoltarea României”.

„Educația nu poate fi tratată permanent ca o cheltuială de ajustare bugetară. Un stat care reduce investiția în educație reduce de fapt investiția în propriul viitor al națiunii”, mai spun sindicaliștii..

„Nu poți construi o societate modernă cu școli subfinanțate și profesori demotivati și tratați numai prin prisma economiilor contabile”, conchid profesorii.

Veștile nu tocmai bune care se desprind din proiectul de buget pentru 2026 tensionează și mai mult situația în învățământ. Cele două federații reprezentative din învățământul preuniversitar, FSLI și FSE „Spiru Haret”, au anunțat, marți, 10 martie 2026, rezultatul referendumului organizat în rândul membrilor. Peste 73.000 de angajați au decis prin semnătură să nu participe la simulările examenelor naționale, spun sindicatele, asta însemnând că mai mult de jumătate dintre profesorii membri de sindicat s-au pronunțat în favoarea acestei măsuri. Peste 40.000 de membri (aprox. 28%) au optat direct pentru grevă în perioada simulărilor, au mai anunnțat sindicatele.

Nemulțumirea profesorilor din învățământul preunversitar este aceea că sunt primii care au avut de suferit - măsurile de austeritate aplicându-se în educație încă din vara anului trecut, când profesorilor li s-a mărit norma de predare cu două ore, au fost comasate școli și s-a mărit efectivul de elevi la clasă - iar măsuri noi continuă să-i vizeze. Mulți nu mai beneficiază de la începutul anului de alocația de hrană, odată cu introducerea unui plafon de la care se acordă, și nici de tichete de vacanță. În plus, au de recuperat sume câștigate anterior în instanță și neacordate, plata unei tranșe din 2025 fiind amânată.

Ministerul Educației ar urma să beneficieze în acest an de o alocare bugetară de 64,79 miliarde de lei (față de 61,25 miliarde lei în 2025).