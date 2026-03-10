search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
Adrian Cozma, vicepreședintele Camerei Deputaților, vine de la ora 13.00 la „Interviurile Adevărul”

Capcana plafonării. Adrian Negrescu explică efectele perverse ale tăierii taxelor la pompă

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Piețele energetice globale traversează o perioadă de incertitudine majoră, cu răsturnări de preț de la o zi la alta. După ce luni prețul țițeiului a crescut la 120 de dolari pe baril, marți dimineață acesta a coborât spre 90 de dolari, pe fondul declarațiilor optimiste ale lui Donald Trump privind evoluția războiului. Dincolo de fluctuația cotației petrolului, cert este că șoferii resimt din plin evoluția prețurilor.

Multe sonde de petrol în amurg
Petrolul se ieftinește după declarațiile lui Trump. Foto arhivă

O analiză realizată de compania de consultanță Frames arată exact cum se traduce scumpirea țițeiului pe bursele internaționale în portofelele românilor, luând în calcul costurile de rafinare, cursul valutar și presiunea enormă a taxelor de stat.

De la 77 la 125 de dolari: Anatomia unei scumpiri accelerate

Potrivit scenariilor analizate de Frames, la un preț al barilului de 77 de dolari și un curs valutar stabil de 4,38 lei pentru un dolar, costul de bază al unui litru de combustibil este de 3,50 lei.

Peste acesta se adaugă o acciză fixă de 3,06 lei pentru benzină și 2,80 lei pentru motorină. Aplicând TVA-ul de 21% specific acestui model de calcul, prețurile finale la pompă se stabilizează la 7,94 lei pentru benzină și 7,88 lei pentru motorină. Acesta este, bineînțeles, scenariul dinaintea războiului din Orient.

Primul scenariu de criză simulează o creștere a barilului până la pragul psihologic de 100 de dolari. În acest caz, prețul materiei prime și costurile de rafinare și distribuție cresc direct proporțional. Taxele aplicate procentual, cum este TVA-ul, amplifică automat scumpirea”, arată analiza Frames.

Rezultatul este o lovitură dură pentru șoferi. Prețul final ar face un salt periculos, ajungând la 9,20 lei pe litru pentru benzină și 9,15 lei pentru motorină.

Al doilea scenariu luat în calcul de Frames descrie o criză energetică acută, cu barilul cotat la 125 de dolari. Aici intrăm într-o zonă de Cod Roșu pentru întreaga economie.

Calculele arată că benzina ar sparge bariera de 10 lei, ajungând la 10,58 lei per litru, în timp ce motorina ar costa 10,52 lei.

Analiza sugerează la final și o posibilă plasă de siguranță. Prin aplicarea unui grad de absorbție a șocului la 65%, printr-o plafonare a marjelor de rafinare sau o intervenție statală, prețurile ar putea fi menținute la un nivel ceva mai tolerabil, de 9,50 lei pentru benzină și 9,40 lei pentru motorină în cel mai pesimist caz.

image

O evoluție de tip dinți de fierăstrău

Potrivit analizei Frames, aceste scenarii matematice nu sunt deloc fanteziste dacă privim situația actuală a piețelor bursiere.

Luni, cotațiile țițeiului Brent au înregistrat fluctuații extrem de violente, depășind constant pragul de 90 de dolari și atingând chiar vârfuri de 119 dolari per baril.

Această evoluție de tip dinți de fierăstrău, cu creșteri și scăderi ale cotațiilor probabil va caracteriza următoarea perioadă, în funcție de efectele războiului din Orientul Mijlociu”, afirmă experții.

Amenințările privind blocarea Strâmtorii Hormuz, o arteră vitală prin care trece o cincime din consumul global de petrol, au instalat panica printre traderi.

Deși unele intervenții diplomatice și posibila eliberare a unor rezerve strategice de către țările G7 au mai calmat temporar bursele, riscul unor întreruperi masive de aprovizionare menține prețul petrolului la un nivel periculos de ridicat. Scenariile cu barilul la 100 sau 125 de dolari sunt acum variante de lucru cât se poate de realiste pe birourile analiștilor financiari”, afirmă Adrian Negrescu, managerul Frames.

Citește și: Două țări din UE iau măsuri pentru reducerea prețurilor combustibililor

Efectul de domino: De ce vom plăti cu toții mai mult

O criză a carburanților nu îi afectează doar pe cei care dețin o mașină personală. Un preț de 10 lei pentru un litru de motorină va declanșa instantaneu un efect de domino în întreaga economie reală.

Transportatorii de marfă vor fi primii care își vor actualiza tarifele pentru a supraviețui.

Aceste costuri logistice mărite se vor transfera imediat în prețul final al produselor de la raft.

Alimentele de bază, materialele de construcții și bunurile de larg consum se vor scumpi inevitabil.

În paralel, presiunea inflaționistă va eroda și mai mult puterea de cumpărare a populației, în timp ce companiile vor fi forțate să își reducă marjele de profit sau să stopeze angajările. Este un cerc vicios în care un singur șoc extern pe piața energiei ajunge să taxeze fiecare consumator în parte.

Ce poate face Guvernul Bolojan

Cea mai rapidă și eficientă armă a unui guvern se află chiar în propriul sistem de taxare. Și asta în condițiile în care accizele și TVA-ul reprezintă o parte uriașă din costul final al unui litru de carburant.

Pentru a absorbi un șoc extern masiv, statul poate decide o reducere temporară a accizelor percepute pentru benzină și motorină. O altă măsură fiscală aplicabilă este scăderea cotei de TVA specifice acestui sector. Aceste decizii taie instantaneu din prețul afișat la stațiile de alimentare și oferă o gură de oxigen transportatorilor”, spune Negrescu.

O a doua metodă de intervenție este compensarea directă a prețului, un model testat deja cu succes moderat în Europa de Est.

Guvernul și marile lanțuri de benzinării pot negocia un acord comun pentru împărțirea pierderilor. O reducere fixă aplicată direct la casă poate fi susținută parțial din subvenții de la bugetul de stat și parțial din renunțarea la o cotă din marja de profit a companiilor petroliere.

Citește și: Expert: Prețul motorinei poate ajunge în România la 11,5 lei, în cel mai fericit caz și 16,8 în cel mai pesimist

Astfel, se obține practic acea frânare a scumpirii, similară cu scenariul de atenuare din calculele noastre matematice.

Plafonarea prețurilor și tăierea taxelor la carburanți fac mai mult rău 

Aceste măsuri de salvare comercială vin însă cu un preț uriaș pentru economia națională. Tăierea taxelor la carburanți înseamnă automat încasări mult mai mici la bugetul de stat.

Guvernul va avea rapid dificultăți majore în a finanța sistemul de sănătate, pensiile sau marile proiecte de infrastructură aflate în derulare. Totodată, o compensare directă a prețului din bani publici crește imediat deficitul bugetar, forțând statul să facă împrumuturi externe cu dobânzi mult mai mari”, afirmă analiștii de la Frames.

Pe de altă parte, o plafonare strictă a prețului dictată politic, fără acordul pieței, precum măsura anunțată luni de Victor Orban în Ungaria, poate genera efecte de-a dreptul catastrofale.

Dacă statul obligă benzinăriile să vândă carburantul în pierdere, companiile vor alege pur și simplu să închidă stațiile. Acest fenomen duce la raționalizarea imediată a combustibilului și la apariția pieței negre”, spune Negrescu.

Din acest motiv, absorbția unui șoc de preț la nivel de stat trebuie să fie un compromis extrem de bine calculat între protecția portofelului cetățenilor și stabilitatea economică pe termen mediu și lung.


Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Pilotul britanic de F-35 care a intrat în istoria Royal Air Force doborând primele ținte în luptă: „O bere, somn și înapoi la treabă”
digi24.ro
image
Ne-am putea confrunta cu cea mai gravă criză energetică din ultimii 35 de ani. Ce spun specialiștii
stirileprotv.ro
image
Maria a vrut să ajungă în SUA, dar s-a oprit în Spania. Și muncește „cu ziua”, la cules de portocale. Cât câștigă într-o zi de muncă
gandul.ro
image
Trump l-a sunat pe Putin ca să discute de Iran. Președintele SUA spune că războiul este „aproape terminat”
mediafax.ro
image
Mihai Stoica, prima reacţie după numirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Nu îmi vine să cred! Am stat de vorbă şapte ore cu el! Vă garantez că patronul se ţine de promisiune”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Primarul cu cel mai bogat CV infracțional, reabilitat. Adrian Mladin e din nou om cinstit, după ce obișnuia să ceară mite de milioane de euro
libertatea.ro
image
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
digi24.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Iraniencele acuzate de trădare au început să strige un SINGUR cuvânt, după ce Australia a anunțat decizia în privința lor
digisport.ro
image
Încep luptele interne din Iran: Primul lider suprem se opunea categoric alegerilor pe cale ereditară
stiripesurse.ro
image
Suedia se pregătește pentru ce e mai rău. Cetățenii trebuie să își facă stocuri de mâncare, combustibil și bani cash
antena3.ro
image
Cimitir dintr-o comună din Dolj, transformat în groapă de gunoi: "Am rămas şocat. Nu îmi venea să cred ce văd"
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță CATASTROFA în august 2026. A prezis corect războiul din Iran și pandemia Covid-19
cancan.ro
image
900.000 pensionari au pensii sub 1.300 lei, în timp ce 500.000 primesc peste 5.000 lei. Care e Topul județelor
newsweek.ro
image
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
prosport.ro
image
Ce faci în București în weekendul 13-15 martie 2026. Concerte, festival, expoziții și idei pentru trei zile pline în oraș
playtech.ro
image
Mirel Rădoi a fost aşteptat la FCSB de fanul care a plâns în aeroport la plecarea în Arabia: “E o mare bucurie că s-a întors acasă! A fost idolul meu, avem 7-8 ani şi eram afectat”. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Nu știam cât e de scurtă sau de transparentă!" Eugenie Bouchard a apărut la un eveniment cu o rochie pe care nu o probase
digisport.ro
image
Cristela Georgescu, acuzații despre amenzile uriașe primite și presiunile asupra familiei sale: "Există două amenzi foarte mari / Am fost sancționați pe baza unei aparențe"
stiripesurse.ro
image
S-a stins din viață Gabriela Ciobanu, purtătoarea de cuvânt a IPJ Bacău
kanald.ro
image
Ea este mama ucisă de propriul fiu chiar de 8 Martie. Povestea femeii care a încercat să-și salveze copilul, dar a sfârșit într-o tragedie cumplită
wowbiz.ro
image
Veste superbă în showbiz! Iulia Albu, anunț surpriză despre a doua sarcină. Mike este în culmea fericirii! Vedeta mai are o fată, Mikaela, în vârstă de 16 ani
romaniatv.net
image
Cea mai așteptată autostradă din România este aproape de finalizare. Noi detalii despre stadiul lucrărilor pe A0
mediaflux.ro
image
Victor Pițurcă numește adevăratul motiv al venirii lui Mirel Rădoi la FCSB: „Dacă m-ați întrebat, o să vă spun!”
gsp.ro
image
Traumele prin care a trecut Maria, fiica adoptată a lui Victor Ponta și a Dacianei Sârbu. După abandonul familiei, a fost la un pas de a fi adoptată, dar iarăși abandonată: „A avut și probleme de sănătate”
actualitate.net
image
Daciana Sârbu vorbește deschis despre relația cu Alex Ghionea, iubitul cu 22 de ani mai tânăr: „Mi-am asumat mereu că voi fi judecată” VIDEO
actualitate.net
image
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”
click.ro
image
Prin ce a trecut o româncă care s-a întors din Dubai la Iași: „Ne-au ieșit plămânii din noi”
click.ro
image
Facultățile din România cu cele mai mici salarii după absolvire. Cât câștigă absolvenții la 5 ani de la terminarea studiilor
click.ro
mette marit haakon GettyImages 1610627 jpg
A meritat iubirea lor? Prinţul e pe punctul de a-şi pierde tronul din cauza scandalului iscat de ea
okmagazine.ro
GettyImages 2214218154 jpg
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood
clickpentrufemei.ro
„Bivolițe la Pantelimon trecând apa”, pictură de Jean Neylies (© iMAGO Romaniae)
Aventurile neobișnuite ale unei bivolițe cu o stea în frunte, după cedarea Cadrilaterului
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât au cheltuit doi români în vacanța din Sri Lanka. Au petrecut 18 zile de vis: „Am vrut o țară cu de toate și fix asta am primit”
image
Locul istoric din România care l-a dezamăgit cumplit pe Dan Negru. Imaginile au stârnit revoltă: „Gropi, cabluri dezafectate, gunoaie”

OK! Magazine

image
Prințul-surpriză de la slujba dedicată Zilei Commonwealth-ului. Cine și-a făcut apariția neașteptată

Click! Pentru femei

image
Sofía Vergara, bomba latino care a schimbat regulile la Hollywood

Click! Sănătate

image
Aceasta este culoarea preferată a psihopaţilor!