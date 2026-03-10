search
Operatorii solicită suspendarea licitației pentru închirierea a 58 de subsectoare de plajă la Năvodari. Ce au mai cerut aceștia în instanță

0
0
Publicat:

Reprezentanții Asociației Operatorilor de Plajă din Năvodari (AOPN) au depus la Curtea de Apel Constanţa o cerere pentru suspendarea procedurii de licitație pentru închirierea a 58 de subsectoare de plajă din zona Năvodari.

Plaja din Năvodari FOTO: Adevărul (arhivă)
Plaja din Năvodari FOTO: Adevărul (arhivă)

„Asociaţia Operatorilor de Plajă Năvodari anunţă că a sesizat Curtea de Apel Constanţa cu o acţiune prin care solicită suspendarea procedurii de licitaţie organizate de Administraţia Naţională «Apele Române» pentru închirierea a 58 de subsectoare de plajă din zona Năvodari. Demersul Asociaţiei nu reprezintă o opoziţie faţă de organizarea licitaţiilor sau faţă de exploatarea turistică a plajelor”, au afirmat reprezentanţii AOPN, marţi, într-un comunicat de presă.

Ei au subliniat că sunt un partener al statului în administrarea şi exploatarea plajelor, iar prin acţiunea introdusă în instanţă doresc să atragă atenţia asupra unor probleme sistemice care afectează de peste 20 de ani modul de administrare a plajelor din România, scrie News.

”Asociaţia consideră că nu se poate organiza o licitaţie pentru plaje care nu pot fi exploatate efectiv şi legal, prin transferul asupra operatorilor de plajă al riscurilor unor probleme administrative nerezolvate de peste două decenii. Dreptul de folosinţă al plajelor scos la licitaţie este, în realitate, un drept formal şi lipsit de conţinut, deoarece operatorii economici sunt obligaţi să exploateze turistic plajele fără a avea cadrul juridic şi infrastructura necesare. În concret, lipsesc utilităţile publice esenţiale, precum alimentarea cu apă şi reţeaua de canalizare în zona limitrofă plajelor”, a precizat sursa citată.

Asociaţia Operatorilor de Plajă Năvodari consideră că, în lipsa acestor utilităţi, devine imposibilă asigurarea unor facilităţi elementare de civilizaţie pentru turişti, precum grupuri sanitare funcţionale, duşuri, vestiare sau unităţi de alimentaţie publică pe plajă.

De asemenea, reprezentanţii AOPN susţin că în două treimi din cazuri lipsesc documentaţiile de urbanism necesare amplasării construcţiilor indispensabile exploatării turistice a plajelor.

”Această situaţie face imposibilă autorizarea şi amplasarea legală a şezlongurilor, umbrelelor de soare, posturilor Salvamar şi de prim-ajutor, grupurilor sanitare, duşurilor, vestiarelor, dotărilor pentru copii şi persoane cu dizabilităţi, unităţilor de alimentaţie publică, a centrelor de închiriere a dotărilor de plajă şi a spaţiilor de depozitare aferente activităţii de exploatare turistică a plajelor”, au transmis reprezentanţii AOPN.

Ei au mai afirmat că documentaţia de atribuire conţine termeni neclari şi noţiuni care nu există în legislaţia românească precum ”beach-bar", precum şi formulări vagi privind anumite dotări sau facilităţi, ”ceea ce creează incertitudine juridică şi riscul unor interpretări arbitrare atât din partea comisiei de evaluare a ofertelor, cât şi, ulterior, pe parcursul contractului de închiriere, din partea organelor de control a activităţii operatorilor de plajă”.

AOPN a precizat că aceste elemente constituie, în sensul Legii contenciosului administrativ, cazuri bine justificate pentru suspendarea procedurii de licitaţie.

”Totodată, Asociaţia apreciază că prin continuarea procedurii se produce o pagubă iminentă, deoarece operatorii economici ar fi obligaţi să îşi asume investiţii semnificative şi obligaţii contractuale pentru exploatarea unor plaje care, în realitate, nu pot fi utilizate în condiţii legale şi funcţionale”, au mai afirmat reprezentanţii Asociaţiei.

Ei susţin că obiectivul acestui demers este rezolvarea problemelor structurale de peste 20 de ani ale plajelor româneşti, nicidecum blocarea dezvoltării turismului pe litoral.

Asociaţia Operatorilor de Plajă din Năvodari solicită Ministerului Mediului şi primarilor din localităţile în care se află plaje turistice să îşi îndeplinească obligaţiile legale pentru a crea condiţiile necesare exploatării turistice a plajelor.

Citește și: 80% dintre contractele de închiriere pe plajele din Năvodari, cu construcții ilegale. Buzoianu: „Plajele au fost practic prăduite”

”Scopul final trebuie să fie acela ca turiştii care ajung pe litoralul românesc să se poată bucura de plaje moderne şi sigure, cu facilităţi sanitare civilizate, precum toalete, duşuri, vestiare, zone de curăţare a nisipului de pe picioare, posturi de salvamar şi puncte de prim ajutor, servicii de alimentaţie publică şi de închiriere a dotarilor de agrement specifice plajelor. Turistii trebuie să poată veni la plajă în condiţii normale, să aibă acces la toalete curate, la duşuri, la vestiare în care să se poată schimba şi să poată servi civilizat o băutură răcoritoare, un sandwich sau o felie de pizza, asa cum se întamplă pe plajele din statele europene dezvoltate”, au mai declarat reprezentanţii Asociaţiei Operatorilor de Plajă din Năvodari.

Ei atrag atenţia că, în lipsa acestor condiţii minime, ”există riscuri reale pentru sănătatea şi siguranţa turiştilor, de la probleme sanitare generate de lipsa infrastructurii până la riscuri fizice legate de amplasarea necorespunzătoare a dotărilor de plajă”.

Ce spune Ministerul Mediului

Ministerul Mediului a anunţat, marţi, că s-a înregistrat un interes record pentru licitaţia plajelor din Năvodari, fiind primite 303 oferte pentru 58 de subsectoare. Ofertele vor fi evaluate, în funcţie de mai multe criterii, până în 12 martie.

„Numărul mare de oferte vine în contextul introducerii unor criterii mai clare și mai exigente în caietul de sarcini, care nu mai evaluează doar oferta financiară, ci și calitatea serviciilor și modul în care vor fi amenajate și administrate plajele. Noua procedură pune accent pe standarde mai ridicate pentru infrastructură, protecția mediului și experiența turiștilor”, transmite ministerul într-un comunicat.  

În comunicat, ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana-Anda Buzoianu, afirmă că interesul foarte mare pentru licitația privind închirierea sectoarelor de plajă arată că piața răspunde atunci când regulile sunt clare și standardele cresc.

Am schimbat modul în care sunt evaluate ofertele pentru că litoralul românesc are nevoie de servicii mai bune, de plaje curate și de facilități moderne pentru turiști. Evident, aceste reguli noi au deranjat firmele care, ani la rând, au pus monopol pe anumite sectoare de plajă. Unele dintre aceste firme, conectate direct la politicieni locali, au atacat în instanță caietul de sarcini, în speranța că vor bloca procedura și vor păstra vechile metehne și obiceiuri.

Citește și: Participare record la licitația pentru plajele din Năvodari. Ministrul Mediului: „Peste 300 de oferte pentru 58 de subsectoare de plajă”

Nu ne întoarcem la acele practici. Litoralul trebuie administrat în interes public, cu standarde europene și cu respect pentru mediu și pentru turiști”, a declarat ministra mediului, apelor și pădurilor, Diana-Anda Buzoianu.

Caietul de sarcini introduce criterii privind protecția mediului, precum menținerea curățeniei, colectarea separată a deșeurilor și măsuri de protecție fonică. Operatorii trebuie, de asemenea, să asigure acces real la plajă și la mare pentru toate categoriile de persoane, inclusiv pentru cele cu dizabilități.

Ministerul Mediului precizează că sunt evaluate capacitatea economică și experiența operatorilor, precum și soluțiile de infrastructură sustenabilă propuse, cum ar fi amenajările cu impact redus asupra mediului, umbrirea naturală și facilitățile sanitare adecvate.

„Pentru prima dată, procedura include și o componentă de inovare, care încurajează integrarea unor soluții moderne precum cabine cu dozare automată de loțiune cu factor de protecție solară (SPF), integrare digitală pentru servicii destinate turiștilor sau utilizarea energiei cu impact redus asupra mediului ori a energiei regenerabile.

De asemenea, operatorii pot propune activități care transformă plaja într-un spațiu de recreere diversificat, precum zone pentru yoga sau pilates, terenuri pentru sporturi de plajă ori spații de fitness în aer liber”adaugă ministerul.

Constanţa

