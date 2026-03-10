search
Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
De la fast-food la tehnică militară: o firmă misterioasă din Râșnov, fără angajați, vrea să producă drone militare. Legături cu un fost ofițer SRI condamnat

Publicat:

O societate comercială din Râșnov, județul Brașov, fără angajați declarați și fără capacitate industrială reală până în 2025, și-a schimbat, la scurt timp după adoptarea programului european Security Action for Europe (SAFE), obiectul de activitate în „fabricarea de aeronave și nave spațiale militare”, ceea ce în practică ar include drone militare, deși până acum nu produce efectiv astfel de echipamente, potrivit Pressone.ro.

Ioana Păiuș și Sorin Dobîrcianu la un eveniment de securitate. Sursă foto: Ioana Păiuș/LinkedIn
Firma se numește IntellDrones SRL și a fost înființată în februarie 2024. Inițial, compania importa drone agricole din China și oferea servicii de stropire a terenurilor. În 2024, compania nu avea angajați, zero cifră de afaceri și datorii de aproximativ 19.000 de lei., potrivit sursei citate.

În iulie 2025, IntellDrones și-a modificat obiectul principal de activitate în „fabricarea de aeronave și nave spațiale militare”, arată Pressone

Modificarea a avut loc la scurt timp după lansarea programului european SAFE – Security Action for Europe, un fond de 150 de miliarde de euro destinat achizițiilor comune în domeniul securității și apărării, din care României îi revin aproximativ 16,6 miliarde de euro până în 2030, potrivit Pressone.    

Într-un dialog cu un reporter al publicației menționate care s-a prezentat ca potențial client, administratoarea firmei, Ioana-Hermina Păiuș, ar fi declarat că în prezent activitatea se limitează la importul de drone comerciale și agricole și prestarea de servicii asociate, însă „în câteva luni va începe producția de drone militare”.

La înființare, compania era deținută de Ioana-Hermina Păiuș (30%), soțul ei, fost angajat al Poliției Române (20%), și familia Dorobanțu (30% și 20%). Ulterior, cei doi acționari s-au retras, iar Păiuș ar fi adus-o ca asociată pe Andreea Codruța Nicoară (49%), fiica unui om de afaceri din Brașov cercetat pentru dare de mită.

Sediul juridic al IntellDrones este într-o zonă rezidențială din Râșnov, în aceeași casă care a găzduit în trecut și sediul firmei Food by Ioana, un restaurant administrat de Ioana Păiuș.

Administratoarea firmei, legături cu un fost ofițer SRI condamnat

Potrivit sursei citate, înainte de a înființa IntellDrones, Ioana Păiuș ar fi administrat alte două afaceri în județul Brașov: restaurantul Food by Ioana și o firmă de fabricare a șuruburilor.

Parcursul profesional al Ioanei Păiuș nu include experiență în industria aerospațială sau de apărare, însă aceasta a urmat multiple programe de masterat și doctorat în domeniul securității și relațiilor internaționale, inclusiv la Academia Națională de Informații, aflată în subordinea SRI.

Totodată, Păiuș apare frecvent în compania lui Sorin Dobîrcianu, fost ofițer SRI condamnat pentru trafic de influență, care se recomandă „influencer NATO”. Păiuș a activat în Partidul Național Liberal și a candidat la alegeri locale, însa susține ca nu mai are legatură cu politic. Sursa citată sustine cǎ ar avea legături de familie cu liberalul Adrian Vestea, confirmate chiar de acesta.

A participat la evenimente pe apărare

Ioana Păiuș și-a construit vizibilitate în domeniul securității prin participări la conferințe și forumuri internaționale, printre care Warsaw Security Forum 2025, un eveniment dedicat securității europene și cooperării transatlantice, unde a fost prezentă alături de oficiali militari și politici, dar și de reprezentanți ai industriei de apărare din România.

De asemenea, a avut întâlniri cu reprezentanți ai unor companii precum Carfil, IAR Ghimbav, AIBG sau U.M. Zărnești, precum și prezență la evenimente româno-americane pentru consolidarea Parteneriatului Strategic România – SUA, alături de foști și actuali parlamentari, miniștri și lideri din mediul privat.

Contactată de Adevărul, Ioana Pǎiuş a refuzat sǎ facă declarații.

Programul european SAFE prevede acordarea de împrumuturi avantajoase pentru dezvoltarea industriei de apărare. Ministerul Apărării a explicat că accesul la fonduri nu se face prin apeluri publice, ci prin identificarea și mobilizarea directă a operatorilor considerați strategici, care vor fi integrați în lanțurile de producție. Procedurile finale vor fi aprobate de Guvern și de CSAT, iar lista firmelor care vor primi finanțare nu este publică.

Conform Legii nr. 232/2016, orice companie care vrea să fabrice armament trebuie să dețină autorizații emise de stat, să demonstreze infrastructură industrială reală, personal calificat, proceduri de securitate și un lanț de aprovizionare compatibil cu standardele NATO. Registrul firmelor autorizate este clasificat, iar verificarea profilului acționarilor și capacităților tehnice se face de serviciile de informații și de structuri din MApN și MAI.

 

