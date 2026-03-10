Peste de 30 de persoane acuzate de spionaj au fost arestate în Iran. Printre ele, și un străin

Ministerul de Informații al Iranului a anunțat marți arestarea a 30 de persoane acuzate de spionaj, printre care și un străin.

Ministerul de Informații al Iranului a arestat 30 de persoane acuzate de spionaj, printre care și un străin, în cea de a 11-a zi a războiului din Orientul Mijlociu.

Străinul, a cărui naționalitate nu a fost dezvăluită, „spiona în numele a două țări din Golful Persic, în numele inamicului american-sionist” și a fost arestat în nord-estul Iranului, a declarat ministerul într-un comunicat publicat de portalul de știri Mizan Online al sistemului judiciar, scrie The Guardian.

Individul este acuzat că „a transmis inamicului informații despre amplasarea și mișcările forțelor de poliție și armată” și ale instalațiilor militare, a precizat ministerul, fără a dezvălui când a fost arestat.

Ministerul a descris alte 19 persoane drept „agenți de teren și din mass-media legați de elemente antiguvernamentale și contacte ale” Israelului.