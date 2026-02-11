Pîslaru avertizează: Reforma pensiilor speciale ale magistraților, blocată de conflicte de interese. România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR

Tergiversarea adoptării legii privind reforma pensiilor speciale ale magistraților și conflictele de interese care planează asupra acestui proces pun în pericol fondurile europene alocate României prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), avertizează ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru.

Ministrul a acuzat amânările succesive ale actului normativ, în ciuda faptului că Guvernul a îndeplinit condițiile solicitate de Comisia Europeană.

„Tergiversările sunt complet inacceptabile. Justiția nu poate fi acaparată de un conflict de interese. Miza nu este doar una financiară, ci ține de sentimentul de dreptate și echitate în societate”, a declarat Pîslaru, într-o intervenție la Digi24.

Ministrul Fondurilor Europene a criticat blocajele din sistemul judiciar care afectează reforma pensiilor speciale, subliniind că actualul Executiv este primul care a făcut pași concreți pentru rezolvarea acestei probleme.

„Acest guvern, condus de prim-ministru Ilie Bolojan, a fost primul guvern și primul prim-ministru care au făcut pași reali pentru a rezolva problema, după un proiect de supraimpozitare care, evident, a fost dat jos. Am venit cu un proiect bun încă din luna septembrie, tocmai pentru a corecta inechitatea și nesustenabilitatea bugetului de pensii”, a precizat Pîslaru.

Potrivit ministrului, proiectul de lege a fost validat la nivel european, iar adoptarea acestuia ar fi dus la îndeplinirea unui jalon important din PNRR.

„Am discutat cu Comisia Europeană - proiectul a fost agreat și era foarte clar din corespondența noastră că promulgarea acestei legi ducea la îndeplinirea jalonului și la recuperarea celor 231 de milioane de euro. Este o lovitură foarte serioasă dată echilibrului constituțional dacă Guvernul nu poate să-și exercite prerogativele legate de bugete”, a afirmat Pîslaru.

Pîslaru a criticat pozițiile unor reprezentanți ai sistemului judiciar și amânările repetate ale deciziilor. Acesta a invocat inclusiv dezbaterile publice în care Consiliul Superior al Magistraturii ar fi contestat necesitatea reformei.

„Am asistat la o dezbatere publică în care CSM l-a făcut mincinos pe prim-ministru și a spus că această reformă nu este necesară, deși lucrurile prezentate erau neadevărate. Tergiversările de patru ture între 2 decembrie și prezent sunt complet inacceptabile. Justiția nu poate să fie capturată de un cerc de interese”, a spus ministrul.

Dragoș Pîslaru a avertizat că o nouă amânare ar avea consecințe grave, atât financiare, cât și sociale. „Discutăm de 231 de milioane de euro pe care îi vom pierde și, poate mai presus de orice, discutăm despre sentimentul oamenilor legat de dreptate și echitate în societate. De peste patru ani, Comisia vede cum România își asumă o reformă și apoi o amână, o tergiversează, creează scuze. Încrederea Comisiei Europene este foarte scăzută și pe bună dreptate. Singura excepție reală a fost guvernul Ilie Bolojan și actualul guvern”, a adăugat acesta.

În final, ministrul a vorbit și despre progresele înregistrate în reforma companiilor de stat, precizând că Bruxelles-ul a recunoscut anumite evoluții pozitive.

„A fost creată structura care se ocupă de guvernanța corporativă, iar selecțiile prin concurs, conform ordonanței 109, sunt esențiale pentru a elimina numirile interimare și suspiciunile de politizare. Ieri (n.r. marți) a avut loc o întâlnire la Palatul Victoria a grupului care coordonează această reformă și cred că suntem, în sfârșit, în direcția cea bună”, a concluzionat Pîslaru.