Un medaliat olimpic norvegian a recunoscut la interviul de după cursă că și-a înșelat prietena: „Aș prefera să mă sinucid social decât să renunț la ea”

Sportivul norvegian Sturla Holm Lägreid a câștigat prima sa medalie olimpică individuală, bronz în proba de 20 km. Biatlonistul a încheiat în lacrimi interviul dat postulului norvegian de televiziune NRK.

Lägreid a mărturisit că și-a înșelat prietena. A găsit puterea să detalieze povestea. „Acum șase luni, am întâlnit-o pe dragostea vieții mele”, a spus tânărul de 28 de ani, în lacrimi, „cea mai frumoasă și extraordinară persoană din lume. Dar acum trei luni, am făcut cea mai mare greșeală a vieții mele și i-am fost infidel. A fost cea mai mare greșeală din viața mea. Și acum mă simt groaznic”.

Câștigătorul la general al Cupei Mondiale 2024/2025 a declarat, vizibil emoționat, că și-a mărturisit infidelitatea față de partenera sa cu puțin timp înainte de Jocurile Olimpice și că aceasta l-a părăsit imediat.

Lägreid a dezvăluit că perioada premergătoare cursei a coincis cu cea mai dificilă săptămână din cariera sa, adăugând că a simțit că a aruncat „medalia de aur a vieții mele”: „Aș vrea să pot împărtăși asta cu ea” și a numit ceea ce a făcut o „greșeală stupidă”.

„Aș vrea să fiu un exemplu bun și doare să provoci durere cuiva pe care îl iubești atât de mult. Dar asta e viața”, a mai afirmat el.

Coechipierii știau despre poveste, iar Lägreid hotărâse să-și dezvăluie public momentul de slăbiciune, indiferent de rezultatul cursei. Și-a ținut cuvântul, în direct la televizor.

O vrea înapoi pe prietenă cu orice preț: „Aș prefera să mă sinucid social decât să renunț la ea”. Lagreid și-a cerut scuze și compatriotului său, noului campion olimpic individual, Johan-Olav Botn: „Nu vreau să fur atenția astăzi. Sper că este doar o problemă pentru următoarele zile. Medalia ta de aur olimpică este pentru totdeauna”.