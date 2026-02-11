Video O turistă americană, reținută la graniță pentru că nu mai arată ca în poza din pașaport: „Ochii mei sunt diferiți”

O turistă americană a trăit clipe de panică la granița cu Mexic după ce autoritățile vamale au refuzat să o lase să treacă pentru că ochii ei nu corespundeau cu fotografia din pașaport.

Julia Buckley, o tânără americană de 29 de ani, a fost reținută la punctul de trecere a frontierei Cross Border Xpress (CBX), de la granița dintre Mexic și SUA, după ce autoritățile vamale nu au putut confirma că fotografia din pașaport o reprezintă.

Incidentul a avut loc la finalul lunii trecute, când Buckley se întorcea la San Diego din Tijuana, potrivit revistei People. Funcționarii vamali au încercat de cinci ori să îi fotografieze fața pentru a confirma identitatea, dar sistemul de recunoaștere facială a refuzat identificarea. Controlul de rutină s-a transformat rapid într-o situație tensionată, iar tânăra a fost condusă într-o cameră separată.

„Mi-au spus că ochii mei sunt diferiți”, a povestit Julia, explicând că fotografia din pașaport fusese realizată când avea doar 18 ani. „Acum, la 29 de ani, arăt diferit. Am altă tunsoare, sprâncene diferite și trăsături mai mature”.

Într-un videoclip pe care l-a postat pe pagina sa de TikTok, ea a explicat: „Am fost reținută în aeroportul din Mexic, pentru că nu au putut verifica dacă în fotografia din pașaport sunt eu. O să spun sincer: nu arăt ca în fotografia din pașaport. Am cu 10 ani mai mult. Am trecut de la adolescentă la adult. Părul meu este mai închis la culoare și în fotografia din pașaport sunt foarte bronzată”.

Sursa video: TikTok/ @juliaaannb

În camera izolată, funcționarii au repetat aceleași întrebări personale și au scanat constant pașaportul, încercând să facă o fotografie care să corespundă cu cea din document. După mai mult de 20 de încercări, li s-a comunicat că diferența la nivelul ochilor era motivul reținerii.

„Funcționarii mi-au spus că problema nu e părul, nu sunt buzele, e vorba de ochi. Ochii mei sunt mult mai deschiși în fotografia din pașaport. Am încercat să zâmbesc cu ochii, să îi deschid tot mai mult, arătând ca o nebună, dar poza mea nu s-a potrivit niciodată”, a explicat tânăra. Alte documente prezentate de Julia, precum permisul de conducere, nu au fost luate în considerare.

După aproximativ 40 de minute de așteptare, ușa camerei s-a deschis brusc, iar Buckley a fost lăsată să plece fără explicații suplimentare. Turista a mărturisit că cea mai mare neliniște i-a provocat-o lipsa comunicării și sentimentul de neputință: „Nu controlul în sine a fost problema, ci faptul că nu am avut niciun cuvânt de spus și nu am putut să iau legătura cu logodnicul me”.