„Nu vă e jenă?” Mihai Bendeac, după ce a fost acuzat că a hărțuit o tânără la premiera filmului său: „Domnișoara a inițiat gestul și a râs”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Centrul Filia l-a acuzat pe Mihai Bendeac de hărțuire sexuală în timpul premierii filmului său „Băieți de oraș: Golden Boyz”. Actorul a reacționat imediat pe Instagram, afirmând că gestul a fost amuzant și că tânăra a fost implicată de bunăvoie. „Domnișoara a inițiat gestul și a râs”, a spus acesta.

Actorul Mihai Bendeac FOTO: FB
Actorul Mihai Bendeac FOTO: FB

Actorul Mihai Bendeac a făcut primele declarații după ce Centrul Filia, organizație care promovează drepturile femeilor, l-a acuzat că ar fi hărțuit o tânără în timpul premierii filmului său „Băieți de oraș: Golden Boyz”. Organizația a publicat și o imagine cu scena, fotografia fiind postată inițial chiar de actor pe rețelele sociale.

„Ne-au dezgustat și revoltat imaginile cu Mihai Bendeac în care acesta hărțuiește o tânără. Este inadmisibil ca persoane publice să abuzeze femei și fete și să nu fie trase la răspundere”, se arată în mesajul postat de Centrul Filia. 

Pe Instagram, Mihai Bendeac a răspuns acuzațiilor și și-a prezentat propria versiune a evenimentului.

 „@centrulfilia, bloggerul Zoso și un «influencer» de YouTube și-au dat astăzi mâna pentru a agresa sexual o femeie. Mâine dimineață vom depune plângere la Poliție. Până una-alta, acesta este răspunsul meu pentru acești indivizi și pentru sus-numita instituție”, a spus actorul.

Postarea lui Mihai Bendeac FOTO: captura instagram
Postarea lui Mihai Bendeac FOTO: captura instagram

Despre scena de la premieră, Bendeac a explicat că domnișoara respectivă a inițiat gestul. 

În primul rând, cum vă permiteți dumneavoastră să sexualizați un eveniment absolut amuzant și să supuneți o femeie la un asemenea public shaming? Domnișoara a inițiat gestul și a râs pentru că eu, obosit fiind după zile întregi în care am făcut fotografii cu mii de oameni, căutam inima în zona claviculelor. Nu i-au fost atinse părțile intime, iar toată chestiunea a creat ilaritate pentru amândoi. Sunt un bărbat care NU are nevoie să pipăie femei la fan meeting-uri, cu sute de oameni în jur. Probabil treceți prin filtrele și fanteziile dvs”, a adăugat Bendeac. 

Actorul și-a exprimat și surprinderea că acuzațiile au fost făcute fără să se consulte cu tânăra implicată.

„Partea gravă derivă din faptul că dumneavoastră v-ați permis să sexualizați și să faceți așa ceva unei femei. Care, apropo, NU a fost întrebată/contactată în legătură cu treaba asta. Dacă ați fi fost de bună-credință, puteați încerca să aflați cine e și să luați legătura cu ea, s-o întrebați. Nu vă e jenă?”, a concluzionat Bendeac.

