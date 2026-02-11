Probleme pe Autostrada A7: constructorul efectuează lucrări urgente pe tronsonul Ploiești-Focșani. Sunt restricții de trafic

Mai multe tronsoane ale Autostrăzii A7 au intrat în reparații după ce au fost constatate probleme tehnice, inclusiv balize desprinse și asfalt tasat. Lucrările de urgență sunt realizate de constructor în baza garanției.

Cele mai multe defecțiuni au fost raportate pe loturile 1 și 2, între Buzău, Vadu Pașii și Râmnicu Sărat.

DRDP Buzău a precizat că au fost constatate balize antiorbire lipsă sau desprinse, asfalt tasat pe alocuri, panouri fonoabsorbante deplasate și probleme la sistemele de scurgere a apelor pluviale.

„Lot 1 şi 2 Buzău-Vadu Paşii-Râmnicu Sărat (panouri antiorbire lipsă), Lot 1 Buzău - Vadu Paşii, drum legătură nod Buzău nord cu sens giratoriu DJ 203K (tasare locală 3 cm), Lot 2 Vadu Paşii-Râmnicu Sărat, pasaj DJ 220 (tasări la nivelul rampelor de racordare cu podul), Lot 2 Vadu Paşii-Râmnicu Sărat (refacerea marcajelor rutiere longitudinale în strat gros, precum şi remedierea defectelor apărute la placa de beton în zona canalizării), Lot 2 Vadu Paşii-Râmnicu Sărat (defecţiuni partea carosabilă), Lot 2 Ploieşti-Buzău (25 balize antiorbire desprinse, sistem curgere a apelor pluviale căzut), Lot 3 Ploieşti-Buzău (35 balize antiorbire desprinse, indicator tip panou de presemnalizare parcare desprins), Lot 1 Ploieşti-Buzău (sisteme panouri fonoabsorbante deplasate)”, a transmis Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Buzău, potrivit Agerpres.

La începutul lunii februarie, autoritățile au impus restricții temporare de trafic, cu închiderea unor benzi, pentru efectuarea intervențiilor pe A7, pe raza județelor Buzău și Vrancea.