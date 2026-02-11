Defecțiune feroviară între Petroșani și Târgu Jiu. Trenurile pot întârzia semnificativ

Circulația mai multor trenuri CFR Călători este afectată miercuri, 11 februarie 2026, din cauza defectării locomotivei unui tren de marfă. Traficul este închis temporar între stațiile Petroșani și Târgu Jiu, iar călătorii pot întâmpina întârzieri.

„CFR Călători informează astăzi, 11 februarie 2026, că circulaţia mai multor trenuri ale CFR Călători este afectată din cauza defectării locomotivei unui tren de marfă (circulaţie închisă temporar) între staţiile Petroşani - Târgu Jiu. Trenurile afectate pot înregistra întarzieri suplimentare, în funcţie de condiţiile de circulaţie şi vor genera întârzierea altor trenuri care vor staţiona pentru asigurarea corespondentelor pentru călători”, a transmis CFR, într-un comunicat de presă.

Circulația se desfășoară conform măsurilor operative

Compania menționează că traficul în zona afectată se desfășoară în continuare în funcţie de măsurile operative stabilite şi dispuse de managerul infrastructurii feroviare – CFR SA.

De asemenea, în funcţie de durata intervenţiilor, CFR precizează că vor fi luate măsuri și pentru eventuale alte afectări ale trenurilor.