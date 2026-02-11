Bolojan anunță că centrele militare județene ar putea trece în administrația MApN. Decizia ar aduce economii de peste 7 milioane de euro

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri, în cadrul Adunării Generale a Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România (UNCJR), că centrele militare județene ar putea trece în administrarea integrală a Ministerul Apărării Naționale (MApN), începând cu 1 ianuarie 2027. Premierul a punctat însă că în lunile următoare trebuie clarificate mai multe aspecte. Modificarea ar aduce economii de peste 7 milioane de euro.

Premierul ilie Bolojan participă miercuri, 11 februarie, la lucrările Adunării Generale a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România (UNCJR), pe tema legii bugetului de stat pe anul 2026 și a impactului măsurilor adoptate de Guvern asupra activității consiliilor județene, unde a subliniat că, în lunile următoare, trebuie clarificate aspecte care țin de contractele de închiriere ale unor centre militare județene, pentru ca acestea să poată fi trecute în administrația Ministerului Apărării din 2027.

„Unul din subiectele care au fost ridicate de UNCJR la multe întâlniri a fost transferul centrelor militare județene către Ministerul Apărării. Înțelegerea pe care am făcut-o cu Ministerul Apărării a fost că acest transfer să fie prevăzut în legea care ar urma să apară legată de administrație, dar să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2027. Ei au avut două rezerve, pe de-o parte aveam nevoie de un aviz CSAT, ceea ce ne-ar fi complicat destul de mult existența pentru că e o procedură mai laborioasă.

Pe de altă parte, ei spun că situația în județe este diferită, aceste centre, în unele județe sunt în clădirile care sunt proprietate a Consiliului Județean, în alte județe sunt niște structuri, niște clădiri închiriate și trebuie clarificate aspectele de contracte de închiriere, în așa fel încât odată ce aceste centre trec în administrarea totală a Ministerului Apărării, să aibă garanția că nu sunt scoși din acele spații într-un termen scurt. Asta interesează pe ei și noi ar trebui împreună cu dumneavoastră în lunile următoare să clarificăm toate aceste aspecte, în așa fel încât cu data de 1 ianuarie anul viitor să nu mai aveți aceste structuri în finanțarea dumneavoastră”, explică premierul Ilie Bolojan.

Potrivit premierului, cheltuielile pentru aceste centre se ridică la peste 7 milioane de euro anual.

„Din datele pe care noi le-am colectat, bugetul total de cheltuieli al Consiliilor Județene pe centrele militare este de aproximativ 37 de milioane de lei anual, deci undeva la aproape, cum să vă spun eu, peste 7 milioane de euro. Asta este unul din subiectele pe care le-am discutat lunile trecute”, maiu arată Ilie Bolojan.