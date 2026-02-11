Sute de construcții ilegale, descoperite la Oradea după verificarea a doar 5% din oraș. Șeful Poliției Locale: „Sperăm să putem face verificări din dronă”

Poliția Locală Oradea a demarat o amplă acțiune de inventariere a clădirilor neautorizate, iar primele rezultate sunt impresionante. Deși agenții au verificat până acum doar o mică fracțiune din suprafața municipiului, aceștia au depistat sute de imobile care nu figurau în evidențele oficiale, unele fiind construite chiar și în urmă cu 30 de ani.

În urma controalelor efectuate pe doar 5% din teritoriul orașului, polițiștii locali au aplicat sancțiuni și taxe care depășesc 1,3 milioane de lei. Au fost identificate diverse structuri, de la terase și anexe până la pătule pentru porumb, care nu au fost niciodată declarate la fisc.

„Au fost întocmite 440 de procese-verbale de constatare, care au generat taxe de 1.333.000 lei şi au fost luate în evidenţă imobile în suprafaţă de 33.624 metri pătrați. Asta înseamnă că undeva la 300 de imobile, de 100 metri pătrați, au fost aduse în baza de impozitare a Primăriei Oradea”, a explicat Samuel Milian, șeful Poliției Locale Oradea, pentru Bihoreanul.

Pe lângă amenzi, proprietarii au fost obligați să plătească impozite retroactive pe ultimii cinci ani, conform legislației în vigoare.

Tehnologie modernă: Drone și camere portabile

Pentru a eficientiza procesul în 2026, autoritățile plănuiesc să renunțe la verificările clasice „cu harta în mână” în favoarea tehnologiei de ultimă oră. Samuel Milian a precizat: „Am început procesul de inventariere în 2024 cu harta în mână, comparând construcţiile existente în teren cu baza de date a Primăriei Oradea, dar sperăm ca în cursul acestui an să operăm şi cu alte mijloace, să putem face verificări din dronă”.

De asemenea, polițiștii vor fi dotați cu body-cam-uri pentru a asigura transparența intervențiilor. Directorul instituției consideră că acest pas va îmbunătăți comportamentul ambelor părți: „Principalul avantaj al utilizării de body-cam-uri va fi că poliţiştii se vor comporta într-un anumit fel atunci când vor şti că sunt filmaţi şi înregistraţi, iar cetăţeanul se va comporta mult mai atent când va şti că este înregistrat”.

Eficiență cu personal redus

Deși numărul sancțiunilor a crescut semnificativ anul trecut, ajungând la un total de 12,8 milioane de lei, conducerea instituției respinge ideea existenței unei „norme de amenzi”. Samuel Milian a subliniat că agentul constatator este singurul care decide sancțiunea în funcție de situația din teren.

Interesant este că Poliția Locală Oradea reușește aceste performanțe cu un efectiv de doar 77 de angajați, mult mai mic comparativ cu alte orașe de dimensiuni similare. City-managerul Sebastian Lascu a evidențiat faptul că această structură subdimensionată aduce economii bugetare importante. „Prin faptul că Oradea are cu 170 de poliţişti locali mai puţin, vorbim de o economie de aproximativ 3 milioane euro pe an”, a declarat Lascu pentru Bihoreanul.