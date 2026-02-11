Video Percheziții în Prahova: Un tânăr, condamnat pentru viol, ar fi instigat la intimidarea martorilor și victimelor

Un tânăr de 17 ani, închis pentru violarea unui minor, precum și pentru șantaj, este acuzat că a coordonat din penitenciar o rețea de intimidare a martorilor și victimelor, în încercarea de a scăpa de o acuzație similară. Miercuri, 11 februarie, polițiștii și procurorii au făcut șapte percheziții în județul Prahova.

Polițiștii au pus în aplicare, în dimineața zilei de 11 februarie, șapte mandate de percheziție domiciliară, emise de Judecătoria Ploiești. Descinderile au avut loc în municipiul Ploiești și într-o comună limitrofă, a transmis IPJ Prahova.

Anchetatorii susțin că, în cursul lunii ianuarie 2026, mai multe persoane cercetate ar fi exercitat, în mod repetat, acte de constrângere psihică și intimidare asupra unor minori, persoane vătămate și martori într-un dosar penal anterior, cu scopul de a-i determina să își modifice declarațiile date în fața organelor judiciare.

Polițiștii precizează că aceste fapte ar fi fost comise la instigarea unei persoane aflate în stare privativă de libertate, cercetată într-o cauză distinctă ce vizează infracțiuni grave contra libertății și integrității sexuale a unui minor, precum și infracțiuni de șantaj, dosar aflat pe rolul Judecătoriei Ploiești.

În același dosar, anchetatorii au stabilit că, în perioada decembrie 2025 – ianuarie 2026, una dintre persoanele cercetate ar fi condus un autoturism pe drumurile publice din municipiul Ploiești și dintr-o localitate limitrofă, fără a deține permis de conducere.

În anumite situații, aceasta ar fi convins alte persoane că este polițist, pentru a facilita activitățile ilegale.

În urma perchezițiilor, persoanele vizate au fost conduse la sediul Poliției Municipiului Ploiești pentru audieri și pentru administrarea probelor.

Potrivit publicației Observatorul Prahovean, bărbatul care ar fi pus la cale întreaga acțiune este deținut în Penitenciarul Brăila, fiind condamnat pentru viol. Acesta ar fi încercat, prin intimidarea martorilor și victimelor, să scape de o nouă acuzație de aceeași natură.

Activitățile s-au desfășurat într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunilor de influențarea declarațiilor, în formă continuată, precum și conducerea unui vehicul fără permis de conducere, tot în formă continuată.