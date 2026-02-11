search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Reacția fondatorului Telegram după ce Rusia a pus frână popularei aplicații de mesagerie. Pavel Durov spune că Putin repetă experiența eșuată a Iranului

0
0
Publicat:

Rusia strânge șurubul în jurul Telegram, una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie din Federația Rusă, într-o mișcare care trădează ambiția Kremlinului de a-și împinge cetățenii spre alternativele digitale controlate de stat. Autoritățile de la Moscova au anunțat oficial că încep să restricționeze accesul la aplicație, invocând „protecția cetățenilor ruși” și acuzând platforma că ar refuza să elimine conținut considerat „criminal și terorist”.

Rușii nu mai au acces la aplicația de mesagerie Telegram/FOTO: Pexels
Rușii nu mai au acces la aplicația de mesagerie Telegram/FOTO: Pexels

Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, a transmis că va continua să încetinească funcționarea Telegram „până la eliminarea încălcărilor legislației ruse”. Instituția susține că datele personale nu ar fi protejate corespunzător și că nu există măsuri eficiente împotriva fraudei sau a utilizării aplicației în scopuri ilegale. Telegram respinge acuzațiile și afirmă că luptă activ împotriva conținutului dăunător.

Potrivit agenției de stat TASS, compania riscă amenzi de 64 de milioane de ruble (aproximativ 828.000 de dolari) pentru că ar fi refuzat să șteargă conținut interzis și pentru lipsa de „autoreglementare”.

În paralel cu anunțul oficial, utilizatorii din întreaga Rusie au început să reclame probleme majore: aplicația se încarcă greu, mesajele nu se trimit, fotografiile și clipurile video nu se descarcă sau, în unele cazuri, serviciul nu poate fi accesat deloc. Platforma DownDetector a înregistrat peste 11.000 de sesizări în 24 de ore.

Telegram este folosit pe scară largă în Rusia, inclusiv de militari, înalți oficiali, instituții publice și chiar de Kremlin și Roskomnadzor

Ironia situației este evidentă: Telegram este folosit pe scară largă în Rusia, inclusiv de militari, înalți oficiali, instituții publice și chiar de Kremlin și Roskomnadzor.

Fondatorul aplicației, Pavel Durov, a reacționat ferm, acuzând autoritățile ruse că încearcă să forțeze populația să migreze către o aplicație controlată de stat, construită – în opinia sa – pentru supraveghere și cenzură politică.

„Rusia restricționează accesul la Telegram pentru a-și obliga cetățenii să treacă pe o aplicație de stat. Acum opt ani, Iranul a încercat aceeași strategie și a eșuat. A interzis Telegram sub pretexte inventate pentru a împinge oamenii spre o alternativă guvernamentală”, a transmis Durov, subliniind că, în ciuda interdicției, majoritatea iranienilor au continuat să folosească Telegram.

În cazul Rusiei, alternativa se numește Max – o aplicație dezvoltată de VKontakte (VK), rețeaua socială cofondată chiar de Durov, înainte ca acesta să-și vândă participația și să părăsească țara în 2014, după ce, susține el, Kremlinul i-ar fi cerut datele utilizatorilor ucraineni. VK este în prezent deținută de stat. Aplicația Max este preinstalată obligatoriu pe toate smartphone-urile și tabletele noi vândute în Rusia și permite trimiterea de mesaje, transferuri de bani și apeluri audio-video.

Nu este pentru prima dată când Moscova încearcă să reducă la tăcere Telegram. În 2018, autoritățile au încercat blocarea platformei, fără succes deplin. Mai recent, în august, Roskomnadzor a anunțat restricții parțiale asupra apelurilor prin Telegram și WhatsApp, invocând riscuri de fraudă și activități teroriste.

Decizia actuală nu a fost primită fără critici, inclusiv din partea unor influenți bloggeri militari ruși, cunoscuți pentru susținerea războiului din Ucraina. Unul dintre aceștia a acuzat Roskomnadzor că „ajută inamicul” și obligă trupele ruse să comunice „cu porumbei călători”.

Experții atrag atenția că Rusia studiază de ani buni modelul chinez al „Marelui Firewall”, un sistem sofisticat de control și supraveghere a internetului. Totuși, spun analiștii, Moscova nu a atins încă nivelul tehnologic al Beijingului. Între presiunile interne și limitele tehnice, tentativa de a izola spațiul digital rus ar putea avansa „doi pași înainte și unul înapoi”.

Cert este că utilizatorii experimentați vor continua, cel mai probabil, să ocolească restricțiile prin VPN-uri și alte soluții tehnice. Iar confruntarea dintre stat și platformele globale rămâne deschisă – cu miza libertății de exprimare și a controlului informației într-o Rusie tot mai închisă.

Rusia

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
digi24.ro
image
„Twin Peaks” din Bulgaria. Înregistrările video adâncesc misterul celor șase morți împușcați în cap
stirileprotv.ro
image
Localitatea din România în care o casă costă doar 5.000 de euro, acum, în februarie 2026. Se vinde cu teren de 2.800 metri pătrați
gandul.ro
image
Cancelarul Austriei spune că UE trebuie să reducă urgent prețurile la energie: „Niciun alt factor nu sufocă atât de mult industria europeană
mediafax.ro
image
Iubita lui Adrian Kreiner, îndepărtată din firmă și lăsată fără bani. Dezvăluiri din culise după reținerea Adrianei Viliginschi
fanatik.ro
image
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
libertatea.ro
image
Turiștii care ajung în România, ținta țepelor șoferilor de ride sharing. Ce a pățit un italian: Bănuiala e că sunt înțeleși între ei
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Impact instant! Al doilea nume mare care se ridică împotriva lui Donald Trump, în doar 24 de ore
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
"Bolojan refuză să se întâlnească cu reprezentanții persoanelor cu dizabilități. Unii au fost găsiți morți în casă de foame"
antena3.ro
image
O femeie s-a trezit cu o factură la apă de 56.000€. Locuieşte singură dintr-un salariu de 1.200€
observatornews.ro
image
Asta ar fi fost scăparea soților Sorin și Diana Iacob din accidentul produs în Iași? Tatăl lui rupe tăcerea: 'Nu înțeleg de ce a plecat cu
cancan.ro
image
FOTO. L-a părăsit deși au împreună 4 copii. Milionarul ar avea amantă: „Nu au inimă!”
prosport.ro
image
Actul care trebuie depus de două ori pe an de anumiţi pensionari. Legea a intrat în vigoare în 2024
playtech.ro
image
Gigi Becali, reacție despre numirea lui Gică Hagi selecționer al României: “Unești fotbalul! Burleanu a făcut cea mai bună mutare”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de proporții: Gică Hagi vinde acțiunile de la Farul și îi va lua locul lui Mircea Lucescu la naționala României
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Diana, femeia gravidă care și-a pierdut viața alături de soțul ei, era căpitan la Jandarmerie. Colegii de breaslă au transmis un mesaj emoționant
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Pensia în plus pe care o poate lua cineva care nu a lucrat
romaniatv.net
image
Anunț pentru românii care așteaptă pensia pe card
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Ioana Ginghină spune că nu mai scapă de Alexandru Ciucu după ce emisiunea La Măruță a fost scoasă de pe post
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
”Annus horribilis” la Palat! După colaborarea cu Epstein, viitoarea regină are probleme

Click! Pentru femei

image
Cum se trăiește cu inima pe partea cealaltă a corpului. Asta i-a adus sfârșitul lui Catherine O’Hara din „Singur acasă”?

Click! Sănătate

image
Suplimentul care ar putea reduce riscul de diabet și combate anxietatea