Reacția fondatorului Telegram după ce Rusia a pus frână popularei aplicații de mesagerie. Pavel Durov spune că Putin repetă experiența eșuată a Iranului

Rusia strânge șurubul în jurul Telegram, una dintre cele mai populare aplicații de mesagerie din Federația Rusă, într-o mișcare care trădează ambiția Kremlinului de a-și împinge cetățenii spre alternativele digitale controlate de stat. Autoritățile de la Moscova au anunțat oficial că încep să restricționeze accesul la aplicație, invocând „protecția cetățenilor ruși” și acuzând platforma că ar refuza să elimine conținut considerat „criminal și terorist”.

Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare în domeniul telecomunicațiilor, a transmis că va continua să încetinească funcționarea Telegram „până la eliminarea încălcărilor legislației ruse”. Instituția susține că datele personale nu ar fi protejate corespunzător și că nu există măsuri eficiente împotriva fraudei sau a utilizării aplicației în scopuri ilegale. Telegram respinge acuzațiile și afirmă că luptă activ împotriva conținutului dăunător.

Potrivit agenției de stat TASS, compania riscă amenzi de 64 de milioane de ruble (aproximativ 828.000 de dolari) pentru că ar fi refuzat să șteargă conținut interzis și pentru lipsa de „autoreglementare”.

În paralel cu anunțul oficial, utilizatorii din întreaga Rusie au început să reclame probleme majore: aplicația se încarcă greu, mesajele nu se trimit, fotografiile și clipurile video nu se descarcă sau, în unele cazuri, serviciul nu poate fi accesat deloc. Platforma DownDetector a înregistrat peste 11.000 de sesizări în 24 de ore.

Ironia situației este evidentă: Telegram este folosit pe scară largă în Rusia, inclusiv de militari, înalți oficiali, instituții publice și chiar de Kremlin și Roskomnadzor.

Fondatorul aplicației, Pavel Durov, a reacționat ferm, acuzând autoritățile ruse că încearcă să forțeze populația să migreze către o aplicație controlată de stat, construită – în opinia sa – pentru supraveghere și cenzură politică.

„Rusia restricționează accesul la Telegram pentru a-și obliga cetățenii să treacă pe o aplicație de stat. Acum opt ani, Iranul a încercat aceeași strategie și a eșuat. A interzis Telegram sub pretexte inventate pentru a împinge oamenii spre o alternativă guvernamentală”, a transmis Durov, subliniind că, în ciuda interdicției, majoritatea iranienilor au continuat să folosească Telegram.

În cazul Rusiei, alternativa se numește Max – o aplicație dezvoltată de VKontakte (VK), rețeaua socială cofondată chiar de Durov, înainte ca acesta să-și vândă participația și să părăsească țara în 2014, după ce, susține el, Kremlinul i-ar fi cerut datele utilizatorilor ucraineni. VK este în prezent deținută de stat. Aplicația Max este preinstalată obligatoriu pe toate smartphone-urile și tabletele noi vândute în Rusia și permite trimiterea de mesaje, transferuri de bani și apeluri audio-video.

Nu este pentru prima dată când Moscova încearcă să reducă la tăcere Telegram. În 2018, autoritățile au încercat blocarea platformei, fără succes deplin. Mai recent, în august, Roskomnadzor a anunțat restricții parțiale asupra apelurilor prin Telegram și WhatsApp, invocând riscuri de fraudă și activități teroriste.

Decizia actuală nu a fost primită fără critici, inclusiv din partea unor influenți bloggeri militari ruși, cunoscuți pentru susținerea războiului din Ucraina. Unul dintre aceștia a acuzat Roskomnadzor că „ajută inamicul” și obligă trupele ruse să comunice „cu porumbei călători”.

Experții atrag atenția că Rusia studiază de ani buni modelul chinez al „Marelui Firewall”, un sistem sofisticat de control și supraveghere a internetului. Totuși, spun analiștii, Moscova nu a atins încă nivelul tehnologic al Beijingului. Între presiunile interne și limitele tehnice, tentativa de a izola spațiul digital rus ar putea avansa „doi pași înainte și unul înapoi”.

Cert este că utilizatorii experimentați vor continua, cel mai probabil, să ocolească restricțiile prin VPN-uri și alte soluții tehnice. Iar confruntarea dintre stat și platformele globale rămâne deschisă – cu miza libertății de exprimare și a controlului informației într-o Rusie tot mai închisă.