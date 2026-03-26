Ce se întâmplă cu omenirea? Gregg Braden vorbește despre o schimbare care nu a mai avut loc de 5.000 de ani

Publicat:

Te trezești obosit, ești iritat din nimic, simți o neliniște pe care nu o poți explica și ai impresia că lumea din jur a luat-o razna. Dacă te regăsești în această descriere, nu ești singur. Iar, potrivit lui Gregg Braden, explicația nu ține doar de oboseală, suprasolicitare sau ritmul alert în care trăim.

Ce se întâmplă cu noi? Gregg Braden vorbește despre o schimbare care nu a mai avut loc de 5.000
Sursă foto: Shutterstock

Într-un video recent publicat pe canalul său oficial de YouTube, el susține că tot mai mulți oameni resimt aceste stări din cauza unei suprapuneri rare de cicluri naturale.

Este vorba despre schimbările climatice, variațiile câmpurilor magnetice ale Pământului și ceea ce el numește un ciclu al conflictului uman - trei procese care, spune Braden, se aliniază acum într-un mod care nu a mai fost observat în ultimii 5.000 de ani.

Nu e doar stresul. E ceva mai mare

„Trăim un moment rar și prețios în istoria planetei noastre, în istoria civilizației noastre, în istoria națiunii tale, în istoria națiunii mele. Trăim o convergență a unor cicluri naturale care se suprapun în același interval de timp într-un mod pe care tu și eu nu l-am mai văzut, pentru că nu s-a mai întâmplat în 5.000 de ani de istorie umană înregistrată”, spune Gregg Braden, autor american care cercetează legătura dintre știință modernă și spiritualitate.

Dintre aceste cicluri, unele sunt deja familiare și intens discutate, cum ar fi schimbările climatice. Altele, însă, rămân în afara conversației publice. Un exemplu este ceea ce Gregg Braden numește „ciclul conflictului uman”, un model pe care spune că l-a prezentat inclusiv în fața Națiunilor Unite.

Potrivit spuselor sale, acest ciclu este corelat cu variațiile câmpurilor magnetice ale Pământului și ale Soarelui - factori invizibili, dar cu impact direct asupra comportamentului uman. „Atunci când câmpurile magnetice sunt slabe, observăm o tendință crescută spre conflict - oamenii devin mai puțin dispuși să coopereze. În schimb, atunci când aceste câmpuri sunt mai puternice sau se stabilizează, apare o deschidere mai mare spre colaborare și soluții comune”, explică el.

În viziunea sa, nu este vorba doar despre evenimente externe, ci despre un context energetic mai larg care influențează subtil modul în care gândim, simțim și interacționăm.

În opinia sa, oricare dintre aceste cicluri ar fi suficient în sine să schimbe modul în care trăim, întrucât toate trei converg acum, în același timp.

Ce se întâmplă în corpul tău

El face referire la o descoperire din anii ’90: existența a aproximativ 40.000 de celule nervoase în inimă, cunoscute ca neurite senzoriale.

Conform declarațiilor sale, aceste celule nu sunt doar „de suport”, ci formează un mic sistem nervos propriu al inimii, capabil să proceseze informații și să trimită semnale către creier.

„Nu este o metaforă”, spune el. „Aceste celule funcționează similar neuronilor din creier, dar sunt localizate în inimă și influențează direct modul în care reacționăm la experiențele din jur.”

În această logică, inima nu este doar o pompă, ci un centru activ de procesare, implicat în felul în care simțim și interpretăm realitatea.

Braden insistă că nu e vorba de gândire „new age”, ci de știință concretă. „Este știință solidă, dar care nu a fost încă integrată în discursul mainstream. Nu o vei vedea în clasele obișnuite, în manualele obișnuite, în documentarele obișnuite, pentru că durează timp până când descoperirile ajung în mainstream. Totuși, putem folosi aceste descoperiri chiar acum în viețile noastre”, explică el.

În opinia sa, chiar dacă aceste informații nu sunt încă larg răspândite, ele pot fi aplicate deja în viața de zi cu zi, mai ales în modul în care ne înțelegem reacțiile și gestionăm emoțiile.

Gregg Braden adaugă că aceste celule din inimă joacă un rol direct în modul în care corpul reacționează la emoții intense. El explică faptul că, în momente de șoc sau stres puternic, organismul poate modifica temporar fluxul de sânge către creier - ceea ce duce la senzații familiare precum amețeala sau confuzia de moment.

"În frumusețe merg": rugăciunea veche de secole care promite să schimbe felul în care privim lumea

„Atunci când primim o veste șocantă, corpul reacționează instant. Fluxul de sânge se schimbă, iar asta se traduce prin acea senzație de dezechilibru pe care o simțim”, spune acesta.

În această logică, reacțiile noastre nu sunt doar mentale, ci și fiziologice - iar vestea bună, adaugă Braden, este că putem învăța să le reglăm, odată ce înțelegem mecanismul din spate.

Ce blochează recuperarea emoțională

Un alt mecanism asupra căruia insistă Gregg Braden este legătura dintre emoțiile neprocesate și efectele lor directe asupra corpului.

Inspirându-se din cercetările lui Candace Pert, autoarea cărții „Molecules of Emotion”, el susține că fiecare emoție declanșează o reacție chimică în organism.

Problema apare atunci când acea emoție nu este procesată. „Atunci când trăim o experiență emoțională pe care nu o putem integra, tindem să o reprimăm. Iar în acel moment, reacția chimică asociată nu mai este eliberată în mod natural”, explică el.

În loc să dispară, această „amprentă chimică” rămâne în corp. „Suntem foarte buni la a face asta - stocăm acea energie în organe, în țesuturi sau în anumite sisteme ale corpului, de obicei acolo unde asociem experiența respectivă”, adaugă Braden.

Gregg Braden oferă și exemple concrete pentru a ilustra acest mecanism. Mai exact, vorbește despre persoane care asociază emoții profunde, precum pierderea, cu zona inimii sau a plămânilor, dar și despre cupluri care se confruntă cu dificultăți de concepție și care ar putea „stoca” sentimente de inadecvare în zonele asociate acestui proces. „Este ca și cum organismul ar spune: voi păstra această experiență pentru tine, până când vei fi pregătit să o procesezi”, explică el.

În această viziune, corpul nu blochează emoțiile întâmplător, ci le „conservă” temporar, ca un mecanism de protecție, nu ca un defect.

Cum ieși din blocaj

Soluția propusă de Gregg Braden pornește de la ideea de coerență între inimă și creier - o stare în care corpul și mintea funcționează în același ritm, fără tensiune internă.

În această stare, spune el, devine mai ușor să accesezi niveluri mai profunde ale minții și să schimbi modul în care reacționezi la ceea ce trăiești. Un rol important îl au ceea ce Braden numește „codurile de înțelepciune” - formule simple, inspirate din tradiții spirituale vechi, care te ajută să procesezi emoții dificile.

Un exemplu vine de la călugărița budistă Rengetsu și vorbește despre experiența pierderii: „Totul este trecător în această lume. Iar cel mai greu este să fii cel rămas în urmă.”

Ce vezi când te uiți în oglindă? Exercițiul care îți poate schimba felul în care privești viața

Potrivit lui Gregg Braden, simpla recunoaștere a acestui adevăr are un efect real asupra corpului. „Recunoașterea pierderii este primul pas care permite corpului să elibereze ceea ce a rămas blocat și să meargă mai departe”, explică el.

Un alt exemplu vine din textele vedice, mai exact din Katha Upanishad, și atinge una dintre cele mai profunde temeri umane - frica de dispariție: „Sufletul nu se naște și nu moare. Este etern, fără început și fără sfârșit. Nu este distrus atunci când corpul dispare.”

În viziunea lui Braden, astfel de idei nu sunt doar concepte filosofice, ci instrumente care pot influența direct modul în care corpul gestionează stresul și emoțiile.

Ce propune concret

Dincolo de „codurile de înțelepciune”, Gregg Braden pune accent pe un lucru esențial: relația cu tine însuți.

Cu cât te înțelegi mai bine, spune el, cu atât devii mai puțin dependent de ceea ce se întâmplă în exterior pentru a-ți menține echilibrul.

„Cu cât te cunoști mai bine, cu atât ai mai puțină nevoie ca lumea din jur să-ți definească starea de bine. Iar asta se reflectă direct în sănătatea ta, în felul în care trăiești și în modul în care îi susții pe cei din jur”, explică el.

Braden subliniază și un alt aspect important: capacitatea de a alege conștient cum răspunzi la experiențele dificile.

„Suntem singura formă de viață care poate alege să răspundă într-un mod sănătos la ceea ce o rănește. Iar atunci când facem asta, corpul începe, la propriu, să elibereze ceea ce a rămas blocat”, spune el.

În esență, ideea este simplă: nu poți controla tot ce se întâmplă în exterior, dar poți învăța să-ți controlezi răspunsul.

