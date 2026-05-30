31 mai, ziua în care Adolf Eichmann, artizanul Holocaustului, a fost spânzurat

De-a lungul timpului, data de 31 mai a marcat numeroase evenimente importante, de omorârea cu pietre a împăratului roman Petronius Maximus și executarea prin spânzurare a nazistului Adolf Eichmann, artizanul Holocaustului, la nașterea unor personalități remarcabile ale istoriei, printre care Jacob Christian Schäffer, Clint Eastwood și Brooke Shields.

455: Împăratul roman Petronius Maximus a fost omorât cu pietre, în timp ce fugea la Roma

Flavius Anicius Petronius Maximus (n. 396 d.Hr., Roma - d. 31 mai 455 d.Hr., Roma) a fost un aristocrat roman și, pentru o perioadă extrem de scurtă, împărat al Imperiului Roman de Apus, domnind între 17 martie și 31 mai 455. A ajuns la putere într-un context politic tensionat, după asasinarea împăratului Valentinian al III‑lea, însă nu a reușit să-și consolideze autoritatea.

Domnia sa s-a încheiat brusc în momentul în care vandalii conduși de Genseric au pătruns în Roma. În încercarea de a fugi din oraș, Petronius Maximus a fost recunoscut de localnici, iar o mulțime furioasă l-a ucis cu pietre. La scurt timp după moartea sa, vandalii au jefuit capitala imperială timp de două săptămâni, marcând unul dintre cele mai dramatice episoade ale declinului Romei.

1718: S-a născut Jacob Christian Schäffer, unul dintre cei mai mari savanţi ai secolului al XVIII-lea

Jacob Christian Schäffer, teolog luteran german, este considerat una dintre personalitățile științifice de referință ale secolului al XVIII-lea. Cunoscut în literatura de specialitate sub abrevierea „Schaeff”, a contribuit semnificativ la dezvoltarea unor domenii precum botanica, micologia, entomologia și ornitologia.

Interesul său pentru entomologie a început în 1752, în urma unei invazii de omizi care a afectat orașul natal. A studiat fenomenul și a publicat o lucrare dedicată acestuia. Printre operele sale importante se numără „Icones insectorum” (1779) și introducerea la „Elementa entomologica” (1789).

În botanică, a publicat în 1759 lucrarea „Știința simplificată a plantelor medicale”, un ghid util pentru medici și farmaciști. Ca micolog, a realizat între 1762 și 1774 o lucrare monumentală în patru volume, „Imagini colorate după natură a bureților bavarezi și ai Palatinatului Superior”. Mai multe specii de ciuperci îi poartă numele, precum Cortinarius schaefferi și Agaricus schaefferianus.

1819: S-a născut poetul american Walt Whitman

Pe 31 mai 1819 se năștea Walt Whitman, una dintre cele mai influente voci ale poeziei americane. Considerat de Ezra Pound „însăși America”, Whitman rămâne un simbol al libertății de expresie și al lirismului modern.

1859: A fost pus în funcţiune Big Ben, ceasul emblematic al Londrei

Big Ben, celebrul orologiu al Palatului Westminster, a fost pus în funcțiune în 1859. Proiectul a fost realizat de avocatul și ceasornicarul amator Edmund Beckett Denison, împreună cu astronomul regal George Airy. Mecanismul a fost construit de Edward John Dent și finalizat de fiul său vitreg, Frederick.



Ceasul este renumit pentru precizia sa, datorită unui regulator gravitațional inovator. Pendulul, lung de aproape 4 metri și cântărind 300 kg, este reglat prin adăugarea de monede britanice de un penny, fiecare ajustare modificând timpul cu 0,4 secunde pe zi.

1930: S-a născut actorul american Clint Eastwood

Clint Eastwood s-a născut pe 31 mai 1930 și a devenit celebru pentru rolurile sale din westernuri și filme de acțiune. Ulterior, a devenit un regizor premiat, cu patru Oscaruri în palmares.

În anii ’80, a fost ales primar al orașului Carmel, California. Deși membru al Partidului Republican, Eastwood a criticat public războiul din Irak și politicile președintelui George W. Bush.

1954: S-a născut muzicianul și compozitorul Nicu Alifantis

Nicu Alifantis, una dintre figurile emblematice ale muzicii românești, s-a născut la 31 mai 1954. A debutat la TVR în 1973, iar în 1976 a lansat primul său disc, „Cântec de noapte”.

Membru al Cenaclului Flacăra și fondator al formației Alifantis & Zan, artistul a fost recompensat cu numeroase premii pentru contribuțiile sale în muzica de teatru și folk. Printre cele mai îndrăgite melodii ale sale se numără „Decembre”, „Umbra” și „Ce bine că ești”.

1962: Adolf Eichmann a executat prin spânzurare, în Israel

Pe 31 mai 1962, Adolf Eichmann, unul dintre arhitecții Holocaustului și un nume central în mecanismul de exterminare nazist, a fost executat prin spânzurare în Israel. După ce a fugit în Argentina sub o identitate falsă, a fost localizat și capturat de agenții Mossad, apoi adus la Ierusalim, unde a fost judecat pentru crime împotriva umanității.â

Eichmann, omul din spatele Holocaustului

Locotenent-colonel al armatei naziste, Adolf Eichmann - responsabil pentru organizarea deportării a milioane de evrei în lagărele de exterminare - se lăuda, în perioada petrecută în Argentina, chiar înainte de a fi capturat de serviciul de informaţii israelian Mossad, cu atrocitățile pe care le-a comis în timpul celui de‑al Doilea Război Mondial.

Potrivit mărturiilor consemnate ulterior, Eichmann afirma că singura sa „eroare” a fost faptul că nu i‑a ucis pe toți evreii.

„Nu ne-am făcut treaba aşa cum trebuia”, declara Eichmann în 1961, în timpul discuțiilor purtate în Argentina, înainte de a fi adus în fața justiției.

Documente secrete publicate de cotidianul german Spiegel dezvăluie detalii despre fuga lui Eichmann și despre modul în care guvernul german condus de Konrad Adenauer a încercat să influențeze procesul, temându-se de consecințele politice ale dezvăluirilor.

Potrivit acestor documente desecretizate, Eichmann ar fi putut fi capturat mult mai devreme, dacă în 1950 nu i-ar fi fost facilitată plecarea din Germania. Un apropiat i-a procurat o identitate falsă, care i-a permis să ajungă în Italia și apoi să părăsească Europa. S-a stabilit în Argentina, unde a lucrat timp de un deceniu pentru compania Mercedes, până la capturarea sa.

Mai mult, un document al CIA, citat de Spiegel, arată că autoritățile americane știau exact unde se afla Eichmann și ce pseudonim folosea, dar au refuzat să intervină, motivând că acesta nu comisese crime pe teritoriul Statelor Unite.

A fost prins în 1961, în Argentina, de agenții Mossad, și transportat în Israel, unde a fost judecat pentru 15 capete de acuzare. În timpul procesului, Eichmann a reiterat idei extremiste, afirmând că singurul său regret este că nu i-a ucis pe toți evreii. A fost condamnat la moarte prin spânzurare pentru crime de război și crime împotriva umanității.

1965: S-a născut actrița Brooke Shields

Brooke Shields a devenit celebră încă din copilărie, datorită aparițiilor în modelling și film. A debutat în 1978 cu „Pretty Baby”, iar rolurile din „Laguna albastră” și producțiile ulterioare i-au consolidat statutul de vedetă internațională.

A fost căsătorită cu tenismenul Andre Agassi, iar din 2001 este partenera regizorului Chris Henchy, cu care are doi copii.

1976 s-a născut actorul irlandez Colin Farrell

Actorul irlandez Colin James Farrell (n. 31 mai 1976, Irlanda), câștigător a două Globuri de Aur și nominalizat la Oscar, a devenit cunoscut la nivel internațional prin roluri în filme precum Minority Report, Phone Booth, Miami Vice, In Bruges, Alexandru sau Spiritele din Inisherin.

Cel mai mic dintre cei patru copii ai familiei, Farrell provine dintr-o familie cu rădăcini sportive: tatăl său, Eamon, a fost fotbalist la Shamrock Rovers. Surorile sale, Catherine și Claudine, au apărut ocazional în producții în care a jucat actorul, iar Claudine îi este și asistentă.

Deși inițial a vrut să urmeze o carieră în fotbal, Farrell s-a orientat spre actorie după ce a renunțat la Școala de Actorie Gaiety.

A debutat în serialul BBC Ballykissangel, iar primul său rol major a venit în Tigerland (2000), filmul care l-a propulsat la Hollywood.

Au urmat producții importante precum The Recruit, Daredevil, Veronica Guerin, Alexander și The New World. Interpretarea din In Bruges (2008) i-a adus primul Glob de Aur. A jucat și în ultimul film al lui Heath Ledger, The Imaginarium of Doctor Parnassus, donând onorariul fiicei regretatului actor.

2009: A murit ultima supraviețuitoare de pe Titanic

Millvina Dean, născută la 2 februarie 1912, a fost cea mai tânără pasageră de pe Titanic și ultima supraviețuitoare a tragediei maritime.

Avea doar două luni când vasul s-a scufundat în Atlantic. A murit pe 31 mai 2009, la vârsta de 97 de ani.

2017: Explozie devastatoare la Kabul - peste 90 de morți

La 31 mai 2017, o mașină-capcană a explodat în apropierea ambasadei Germaniei din Kabul, în timpul orei de vârf. Deflagrația a ucis peste 90 de persoane și a rănit alte 463, provocând distrugeri masive în zonă și afectând numeroase vehicule.

2019: Papa Francisc vizitează România

Între 31 mai și 2 iunie 2019, Papa Francisc a efectuat o vizită istorică în România. Sute de oameni l-au întâmpinat la sosirea pe Aeroportul „Henri Coandă”.

Printre momentele importante ale vizitei s-au numărat beatificarea celor șapte episcopi greco-catolici martiri la Blaj și întâlnirile oficiale cu președintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dăncilă și Patriarhul Daniel.

„Şi eu am venit aici ca pelerin ce doreşte să vadă chipul Domnului în chipul fraţilor; privindu-vă, vă mulţumesc din inimă pentru primirea voastră. Legăturile de credinţă care ne unesc îşi trag originea de la Apostoli, martorii Celui Înviat, în special de la legătura care îl unea pe Petru de Andrei, care, conform tradiţiei, a adus credinţa în aceste meleaguri. Au fost chiar fraţi de sânge (cf. Mc 1,16) şi, într-un mod special, prin vărsarea sângelui pentru Domnul. Ei ne amintesc că există o fraternitate de sânge care ne precedă şi care, ca un curent tăcut şi dătător de viaţă, n-a încetat niciodată, de-a lungul secolelor, să ude şi să susţină drumul nostru”, le transmitea Papa Francisc românilor veniţi să-l întâmpine.

Alte sărbători

La 31 mai, în România este celebrată Ziua Geniștilor

Ziua Mondială fără Tutun.