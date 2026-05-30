De la foame și abandon la prima generație de studenți. Cum pot fi schimbate destinele copiilor de la sat

Îmbunătățirea continuă a rezultatelor școlare nu se obține din inerție și nici nu se măsoară într-un an școlar. Datele World Vision România arată că, în timp, rezultatele copiilor care sunt sprjiniți să meargă în fiecare zi la școală se îmbunătățesc considerabil.

Copiii din programele de sprijin ale organizației World Vision România au rată de promovare la BAC de peste 85%, cu mult peste media națională (care este, în liceele tehnologice, de 50-52%). E nevoie de sprijin constant, au constatat membrii organizației de-a lungul anilor acționând în mediile defavorizate, în școli din mediul rural și în licee tehnologice din urban care își selectează elevii de la sat. Pentru o rată mare de succes, intervențiile ar trebui să pornească de la vârste mici.

„Un copil care rămâne la școală, promovează examenele și ajunge primul student din familie”

În anul 2025, potrivit raportului anual făcut public de World Vision România, peste 127.000 de copii au fost sprijiniți prin programe de educație, prevenirea abandonului școlar și integrare profesională, iar asta în condițiile în care aproape jumătate dintre elevii de gimnaziu din rural nu vor să-și continue studiile la liceu.

Datele din studiul „Bunăstarea copilului din mediul rural”, realizat de World Vision România, arată că 41% dintre elevii de gimnaziu din mediul rural nu își doresc să continue studiile la liceu, iar 24% dintre copii mănâncă doar două mese pe zi.

„Vedem în fiecare comunitate cât de fragil poate deveni traseul educațional al unui copil atunci când sărăcia, lipsa sprijinului educațional și dificultățile din familie se suprapun. În același timp, vedem și cât de mult poate schimba o intervenție constantă: un copil care rămâne la școală, promovează examenele și ajunge primul student din familie. Investiția în educație nu este doar o investiție socială, ci una strategică pentru viitorul României”, a declarat Mihaela Nabăr, director executiv World Vision România.

În programele organizației au fost de asemenea cuprinși 53.251 de adulți – părinți, profesori, refugiați, persoane cu dizabilități, persoane provenind din alte categorii.

Grădinițe sprijinite în toate județele țării

Cei mai mulți copii beneficiari ai programelor de sprijin sunt în grădinițe, peste 64.000. „Start în educație”, un program derulat de World Vision România cu sprijinul OMV Petrom, a ajuns în peste 1.000 de comunități, în toate județele țării, 1.500 de grădinițe fiind dotate cu materiale educaționale.

Părinții copiilor din comunitățile defavorizate au fost cooptați în sesiuni de educație parentală, iar peste 3.200 de profesori au fost formați să lucreze cu părinți și copii din comunități vulnerabile.

S-au dezvoltat și resurse digitale dedicate educației timpurii, care sunt disponibile online și care au ajuns la milioane de utilizatori.

Programul care și-a arătat poate cel mai rapid roadele este însă „Pâine și Mâine”, prin care s-au putut oferi 123.633 de porții de masă caldă. S-a constatat rapid că o „simplă” masă oferită copiilor la prânz, urmată de participarea la programe remediale, a îmbunătățit considerabil rezultatele școlare în cazul a 1.200 de copii. Școlile în care s-a derulat acest program – care între timp a fost preluat și de Ministerul Educației, deși în continuare se finanțează din fonduri publice cu mult sub necesar – au raportat o prezență de 99% a copiilor cooptați, profesorii spunând că frecvența școlară a crescut cu peste 90%. Mâna întinsă a făcut, de fapt, diferența între continuarea parcursului educațional versus abandonul școlar. 78,5% dintre copiii din program, participanți la activitățile remediale și de dezvoltare personală, și-au îmbunătățit rezultatele la limba română, iar 76% la matematică.

„Pregătit pentru liceu” și „Vreau în clasa a 9-a” în cifre

Alte două programe derulate de World Vision România se adresează elevilor de gimnaziu care urmează să dea admitere la liceu și, respectiv, elevilor admiși la liceu, dar care se confruntă cu riscul de abandon. Mulți provin din medii monoparentale, din familii numeroase sau au părinții plecați la muncă în străinătate, iar lipsa sprijinului de acasă îi împinge către absenteism, demotivare şi presiunea timpurie de a abandona școala pentru a intra pe piaţa muncii, adesea muncind „la negru”.

În programul „Pregătit pentru liceu”, dedicat elevilor aflați în risc de abandon școlar, în care au fost cuprinși 340 de elevi din mediul rural, rezultatul a fost că 91% au obținut medii peste 5 la Evaluarea Națională. Meditațiile la materiile de examen, activitățile de mentorat și de consiliere educațională, derulate în cadrul a peste 3.600 sesiuni de pregătire școlară, au schimbat parcursul unor copii care altfel, mulți dintre ei, ar fi abandonat școala la 14-15 ani.

Susținerea elevilor se continuă și la liceu, unde de asemenea sunt selectați copii din medii vulnerabile. Potrivit raportului anual 2025, în programul „Vreau în clasa a 9-a” World Vision România a susținut 864 de liceeni din mediul rural să își continue studiile.

Cifrele au indicat o rată de reușită cu mult peste rezultatele naționale, 84% dintre liceenii susținuți în program, de la liceele tehnologice, promovând examenul de Bacalaureat, în vreme ce rata de promovare a cursurilor liceale a fost de 100%. S-au derulat cu aceștia peste 3.350 de sesiuni de meditații și 80 de sesiuni de mentorat individual. Prin program li s-a oferit sprijin pentru a acoperi costul navetei, costul rechizitelor sau al îmbrăcămintei etc.. Elevii participă de asemenea la diverse stagii de pregătire, întâlniri cu antreprenorii sau tabere.

Dintre cei cu rezultate foarte bune, dar pentru care situația în care se află familia în continuare ar putea fi o piedică, sprijinul continuă în programul „Vreau la facultate”. Potrivit raportului, 68 de studenți proveniți din medii vulnerabile au primit sprijin financiar, mentorat și consiliere pentru continuarea studiilor universitare.

World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International, prezent în aproape 100 de țări din întreaga lume. Este o organizație preocupată de bunăstarea copilului, care desfășoară programe de educaţie, intervenție umanitară de urgență, dezvoltare și advocacy. Intervențiile sunt concentrate asupra muncii cu copiii, cu familiile și comunitățile, scopul final fiind depășirea sărăciei și a nedreptății.