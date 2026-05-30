Recomandări culturale în iunie: TIFF la aniversare, filme de Cristian Mungiu, teatru la Sibiu și Bookfest pentru cărțile de vacanță

În iunie 2026, România devine o hartă culturală: TIFF.25 transformă Clujul în capitala filmului, FITS aduce sute de spectacole la Sibiu, Bookfest revine la București, iar LYNX Festival pune natura în prim-plan la Brașov. Plus: unde vezi filmele lui Cristian Mungiu.

TIFF.25. Cea mai bună festivitate e un film bun

Există festivaluri care îmbătrânesc frumos și există festivaluri care cresc. TIFF face parte din a doua categorie. Când, în 2001, câțiva cinefili din Cluj au pus pe hârtie proiectul unui festival de film în inima Transilvaniei, nimeni nu știa cu certitudine dacă va supraviețui unui singur an. A început timid, cu câteva proiecții în două cinematografe și 8.700 de spectatori. Azi, peste 100.000 de oameni vin în fiecare an la Cluj-Napoca, iar orașul face parte, din 2021, din rețeaua UNESCO City of Film. Ediția a 25-a se desfășoară între 12 și 21 iunie 2026 și nu se mulțumește cu nostalgia. Cu 204 filme din întreaga lume, invitați internaționali, expoziții, spectacole și proiecții speciale, festivalul își propune să celebreze nu doar cinemaul, ci și comunitatea care l-a făcut posibil.

Seara de 12 iunie, în Piața Unirii, va fi mai mult decât o gală de deschidere. Publicul va vedea în exclusivitate primele imagini din documentarul „NADIA“, în prezența Nadiei Comăneci. Documentarul, semnat de trioul Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și Tudor D. Popescu, construit din arhive și interviuri exclusive cu zeci de personalități, urmează să fie lansat în 2027. Imediat după, premiera națională a filmului care deschide oficial festivalul: „3 zile în septembrie“, comedia lui Tudor Giurgiu, după premiera mondială de la Rotterdam.

Dacă Gala de deschidere îi aparține lui Giurgiu, mare parte din tensiunea artistică a ediției vine de la Radu Jude. „Jurnalul unei cameriste“ a avut premiera mondială în secțiunea Quinzaine des Cinéastes de la Cannes, unde a fost primit cu minute întregi de aplauze la scenă deschisă. Filmul pune în dialog România și Franța, migrația, munca domestică și raporturile de putere din Europa de azi. După premiera mondială de la Cannes, filmul va fi prezentat pentru prima dată în România la TIFF, urmând să ajungă în cinematografe în toamnă.

Programul special „25 Years Later“ propune o întoarcere în 2001, cu zece titluri care au definit începutul de mileniu în cinema. Pe lista lor: „Mulholland Drive“ al lui David Lynch, pentru care regizorul a câștigat Premiul de regie la Cannes, „Spirited Away“ al lui Hayao Miyazaki, premiat cu Ursul de Aur la Berlin și cu Oscarul pentru film de animație, și „Amélie“ al lui Jean-Pierre Jeunet, unul dintre cele mai iubite filme europene ale ultimelor decenii.

Festivalul îi rezervă un loc central lui Corneliu Porumboiu, unul dintre cei mai importanți regizori ai Noului Val românesc pe scena internațională. La două decenii de la debutul său în lungmetraj, TIFF îi dedică o retrospectivă integrală, de la „A fost sau n-a fost?“ (2006) până la „La Gomera“ (2019). Dublu câștigător al Trofeului Transilvania, Porumboiu va primi Premiul special al ediției aniversare, Trofeul TIFF.25, și va susține un masterclass deschis publicului și profesioniștilor din industrie. Ca bonus, vor fi proiectate și scurtmetrajele de debut ale regizorului, realizate imediat după absolvirea UNATC.

Filmul românesc vine și el cu forță în celelalte secțiuni. Directorul artistic Mihai Chirilov a descris 2026 drept „anul debutanților“: actori care trec în spatele camerei, printre ei Valeriu Andriuță, Maria Popistașu și Cristian Bota. Documentarele aduc titluri solide: „Pionul lui Lenin“, coproducție România-Republica Moldova semnată de Dragoș Turea, și „Delta sălbatică“, noul proiect al echipei din spatele „România sălbatică“.

Cine-concertele adaugă o altă dimensiune. Programul aduce trei titluri care traversează epoci și stiluri diferite: „Meandre“ al lui Mircea Săucan (1967), una dintre cele mai îndrăznețe propuneri ale cinemaului românesc din anii ’60, și „Parisul doarme“ al lui René Clair (1925), una dintre primele încercări de cinema fantastic din istoria cinematografiei. „Notte Morricone“ îmbină coregrafia, muzica și cinematografia într-un omagiu adus compozitorului Ennio Morricone. Expoziția „Dear Marilyn“ aduce fotografii inedite cu Marilyn Monroe realizate de Sam Shaw, unul dintre cei mai importanți martori vizuali ai Hollywoodului anilor ’50, la 100 de ani de la nașterea actriței.

TIFF introduce și Premiul „Janovics Jenő“, dedicat memoriei pionierului cinematografiei clujene care, la începutul anilor 1910, a transformat Clujul într-un centru de producție cinematografică. Primul laureat va fi Roman Gutek, cineast și manager cultural polonez, fondator al mai multor festivaluri și unul dintre cei mai importanți promotori ai filmului de artă din Europa. Printre ceilalți invitați, Aidan Gillen – actorul irlandez din „Game of Thrones“ și „Peaky Blinders“ – va face parte din juriul Competiției Oficiale, iar Premiul de Excelență îi revine actriței Anda Onesa, un reper al cinematografiei românești din anii ’80.

La 25 de ani, TIFF nu sărbătorește trecutul. Îl pune pe ecran și merge mai departe.

FITS. Teatrul, o artă de „interior“

Într-una dintre poeziile sale, Marin Sorescu spunea: „Sunt un om de interior pentru că sunt numai suflet/ Iar sufletul e de interior“. Nimic nu pare că se potrivește mai bine cu „pălăria“ pe care FITS o poartă anul acesta: SUFLET. Între 19 și 28 iunie 2026, cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu reunește artiști din 82 de țări, care vor oferi publicului peste 840 de evenimente culturale în 83 de spații de joc.

Capul de afiș al ediției este Fanny Ardant. Actrița franceză vine la Sibiu cu spectacolul „Cassandre“, pe 26 iunie, la Sala Thalia a Filarmonicii de Stat. Tot pe marile scene ale festivalului, Milo Rau & NTGent aduc „Copiii Medeii“, pe 26 și 27 iunie la Fabrica de Cultură, iar Emma Dante semnează „Îngerul Casei“, o producție Piccolo Teatro di Milano, pe 26 și 27 iunie la Teatrul Național „Radu Stanca“. „Israel & Mohamed“, o colaborare inedită între Israel Galvan și Mohamed El Khatib, se joacă pe 25 și 26 iunie, iar „Sex, Bani și Foame“ al lui Luk Perceval deschide festivalul chiar în primele zile, pe 19 și 20 iunie. Sibiul va deveni și o scenă în aer liber, cu spectacole în Piața Mare, Piața Mică, pietonala Bălcescu și Piața Habermann. Festivalul găzduiește în acest an și adunarea generală a rețelei Circostrada, reunind unele dintre cele mai importante companii de teatru și circ stradal din lume. Aproape jumătate din evenimente sunt cu acces gratuit.

Aleea Celebrităților din parcul Cetății se îmbogățește cu opt noi stele. Printre cei omagiați se numără Fanny Ardant, dirijorul Cristian Măcelaru, actrița Ofelia Popii, maestra păpușar Margareta Niculescu, coregraful belgian Wim Vandekeybus, dramaturga Emma Dante și scriitoarea Elfriede Jelinek, laureată a Premiului Nobel pentru Literatură în 2004. O premieră absolută: pentru prima dată, o instituție, Yamamoto Noh Theatre din Japonia, va fi onorată pe Alee.

Și pentru că suntem la capitolul SUFLET, tot la Sibiu, și tot odată cu FITS, are loc vernisajul „Transilvania | Extravaganza“, cea mai amplă retrospectivă dedicată pictorului Ștefan Câlția. În peste 1.000 de metri pătrați, expoziția reunește aproximativ 80 de lucrări – piese emblematice din diferite perioade ale carierei artistului, lucrări din arhiva Fundației Ștefan Câlția, colecții private și lucrări recente – și poate fi vizitată până pe 16 august în spațiul fostei școli pedagogice a Mănăstirii Ursulinelor din Sibiu.

FILM. Sub pălăria de la Cannes

„Fjord“ tocmai a câștigat Palme d'Or la Cannes 2026 – al doilea trofeu suprem al carierei lui Cristian Mungiu, acordat de juriul prezidat de Park Chan-wook. Filmul spune povestea unei familii de români emigrați în Norvegia, care își cresc copiii după regulile unei lumi vechi. Mungiu nu îi judecă și poate tocmai asta a împărțit lumea artistică în două. În distribuție: Sebastian Stan și Renate Reinsve. Lansarea în cinematografe e programată pentru a doua jumătate a anului.

Până atunci, multe dintre filmele lui sunt de vizionat pe HBO Max: „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile“, „După dealuri“, „Occident“, „Bacalaureat“, „Amintiri din Epoca de Aur“, „R.M.N.“ – ca un axis mundi al Noului Val românesc. Un bun moment de început, dacă nu l-ați văzut încă pe Mungiu: „4,3,2“ a fost plasat de BBC pe locul 15 în clasamentul celor mai bune 100 de filme ale secolului XXI.

Natura, regină la Brașov

LYNX Festival este primul și singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. A patra ediție are loc la Brașov între 1 și 7 iunie 2026, în cinci spații din oraș, cu participare gratuită.

10 documentare despre natură din SUA, India, Germania, Austria, Marea Britanie, Franța, Canada și România vor fi prezentate la Brașov, majoritatea în premieră națională și urmate de discuții cu cineaști internaționali ale căror producții s-au bucurat de succes festivalier și de public. Capul de afiș: „Le Chant des Forêts“ al lui Vincent Munier, considerat cel mai urmărit documentar francez din ultimii 20 de ani, cu aproape 1,3 milioane de spectatori, dublu premiat la César 2026, pentru cel mai bun documentar și cel mai bun sunet. Alături de el, vor veni cineaști de renume mondial: Martin Dohrn, Toby Nowlan, Lianne și Will Steenkamp, toți prezenți fizic la discuțiile cu publicul.

Târg de vară

Începe din nou sezonul Bookfest, iar între 3 și 7 iunie 2026 Romexpo devine, ca în fiecare an, cea mai mare bibliotecă temporară din România. Bookfest ajunge la ediția a XIX-a, cu peste 200 de expozanți anunțați și acces gratuit pentru public.

În pavilionul B2 vor fi prezenți peste 150 de expozanți, printre care și principalele edituri din piață: Humanitas, Litera, Polirom, Nemira, Editura Trei, fiecare cu lansări de carte, întâlniri cu autori și reduceri de târg. Pe listă sunt sute de titluri noi, de la literatură contemporană și istorie, până la carte pentru copii și adolescenți, dar și multe evenimente speciale, dezbateri, sesiuni de autografe. Ediția din 2026 are ca invitat de onoare Bulgaria, cu o delegație de peste 20 de autori și editori, inclusiv scriitori traduși recent în România și nume importante precum Georgi Gospodinov, prezent la lansări și dezbateri.

Pentru cititori, Bookfest rămâne unul dintre cele mai bune momente din an să-și facă stocul de vacanță: cărți pentru copii, lecturi de plajă sau romane lungi pentru drumuri de tren și avion. Mesajul rămâne simplu: intrați, comparați, cumpărați direct de la edituri și transformați concediul într-o listă de povești, nu doar de destinații.