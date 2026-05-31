Costurile uriașe ale războiului devastează finanțele Rusiei, în timp ce „supremația dronelor” ucrainene blochează trupele lui Putin pe front

Kremlinul a lansat un semnal de alarmă puternic cu privire la deteriorarea accelerată a finanțelor sale, chiar în momentul în care campania militară din Ucraina a luat o turnură nefavorabilă forțelor ruse.

Conform unei scrisori oficiale consultate de publicația Financial Times, Ministerul de Finanțe de la Moscova estima, în luna februarie, că cheltuielile alocate războiului declanșat de Vladimir Putin sunt pe cale să depășească bugetul inițial cu cel puțin 2.000 de miliarde de ruble (aproximativ 28 de miliarde de dolari) doar pentru acest an. Într-un scenariu și mai pesimist, această cifră ar putea atinge un deficit suplimentar de 4.000 de miliarde de ruble.

Mai mult, ministerul prognozează depășiri similare, de câte 4.000 de miliarde de ruble, pentru anii 2027 și 2028, solicitând deja cabinetului de miniștri să înghețe cheltuielile din sectoarele non-militare pentru perioada următoare.

Deficitul explodează, economia stagnează

Această explozie a costurilor militare vine în contextul în care deficitul bugetar al Rusiei se adâncește rapid. Deși Kremlinul anticipase inițial un deficit de 3.800 de miliarde de ruble pentru întregul an, acesta a atins deja pragul critic de 5.900 de miliarde de ruble doar în primele patru luni, notează Financial Times.

Situația este atât de gravă încât Ministerul de Finanțe a cerut agențiilor guvernamentale o reducere cu 10% a cheltuielilor neesențiale. În paralel, creșterea economică stagnează: estimările privind evoluția PIB-ului pentru acest an au fost revizuite în scădere drastică, de la 1.3% la doar 0.4%.

Pentru a acoperi aceste găuri negre din buget, guvernul rus a fost nevoit să apeleze la rezervele Fondului Național de Bunăstare, care însă se epuizează rapid. Totodată, inflația ridicată provocată de economia de război menține dobânzile la un nivel ridicat, alimentând temerile privind o iminentă criză a datoriilor în rândul companiilor și al populației.

Nici măcar creșterea prețului petrolului, survenită pe fondul conflictului dintre SUA, Israel și Iran de la finele lunii februarie, nu a reușit să salveze complet situația. Ministrul de Finanțe, Anton Siluanov, a admis recent că veniturile suplimentare din exporturile de energie din aprilie au fost practic anulate de performanțele slabe din martie. În plus, subvențiile masive plătite de Kremlin companiilor petroliere interne pentru a plafona prețurile la pompă au limitat considerabil profiturile statului.

Schimbarea de paradigmă pe frontul din Ucraina

Avertismentul financiar din februarie a coincis cu un moment de cotitură pe câmpul de luptă. În aceeași perioadă, compania SpaceX a blocat capacitatea armatei ruse de a utiliza conexiunile la internet Starlink pentru ghidarea dronelor, reducând drastic eficiența atacurilor Moscovei.

Simultan, Ucraina a implementat inovații tehnologice majore în producția proprie de drone, reușind să fenteze sistemele de apărare aeriană rusești și să lovească adânc în teritoriul Federației Ruse.

De atunci, atacurile ucrainene au lovit metodic infrastructura petrolieră rusă, afectând și mai mult veniturile energetice ale Moscovei, și au perturbat liniile de aprovizionare care leagă Rusia de teritoriile ocupate. Această strategie a blocat avansul trupelor ruse, permițând Kievului să recupereze teren. În plus, pierderile umane suferite de ruși au crescut la peste 30.000 de soldați pe lună, punând o presiune financiară uriașă pe Kremlin, care este nevoit să ofere prime de recrutare tot mai mari și compensații substanțiale familiilor celor uciși.

Supremația tactică a dronelor ucrainene

„Succesul Ucrainei în blocarea avansului rus și recuperarea unor sectoare de front, în tandem cu reintroducerea limitată a manevrelor mecanizate tactice, ar putea marca începutul unei noi faze a războiului”, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în cel mai recent raport.

Dacă anterior războiul de uzură bazat pe drone limitase capacitatea ambelor părți de a avansa, acum Ucraina deține o veritabilă „supremație tactică a dronelor”, conform experților americani. Pentru prima dată din 2023, Kievul recâștigă mai mult teritoriu decât pierde, preluând inițiativa și forțând Rusia să treacă în defensivă.

Această dinamică nu are o singură explicație, ci este rezultatul unei planificări operaționale îmbunătățite, al utilizării unor noi software-uri de management al câmpului de luptă și al unor tactici superioare de contraatac.

Cu toate acestea, dronele rămân elementul-cheie. Kievul estimează că deține în prezent un raport de 1,3 drone de atac pe front pentru fiecare dronă rusească. Ucraina și-a dezvoltat o industrie internă de apărare capabilă să producă milioane de aparate de zbor fără pilot pe an, asigurând un flux constant de mii de unități noi în fiecare lună.

„Forțele ucrainene obțin o superioritate tactică temporară în anumite sectoare ale frontului, ceea ce încetinește operațiunile ofensive ale Rusiei prin degradarea eficienței manevrelor acesteia”, concluzionează ISW.