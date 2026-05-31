search
Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Costurile uriașe ale războiului devastează finanțele Rusiei, în timp ce „supremația dronelor” ucrainene blochează trupele lui Putin pe front

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Kremlinul a lansat un semnal de alarmă puternic cu privire la deteriorarea accelerată a finanțelor sale, chiar în momentul în care campania militară din Ucraina a luat o turnură nefavorabilă forțelor ruse.

Trupele ruse, în dificultate pe frontul din Ucraina/FOTO:Profimedia
Trupele ruse, în dificultate pe frontul din Ucraina/FOTO:Profimedia

Conform unei scrisori oficiale consultate de publicația Financial Times, Ministerul de Finanțe de la Moscova estima, în luna februarie, că cheltuielile alocate războiului declanșat de Vladimir Putin sunt pe cale să depășească bugetul inițial cu cel puțin 2.000 de miliarde de ruble (aproximativ 28 de miliarde de dolari) doar pentru acest an. Într-un scenariu și mai pesimist, această cifră ar putea atinge un deficit suplimentar de 4.000 de miliarde de ruble.

Mai mult, ministerul prognozează depășiri similare, de câte 4.000 de miliarde de ruble, pentru anii 2027 și 2028, solicitând deja cabinetului de miniștri să înghețe cheltuielile din sectoarele non-militare pentru perioada următoare.

Deficitul explodează, economia stagnează

Această explozie a costurilor militare vine în contextul în care deficitul bugetar al Rusiei se adâncește rapid. Deși Kremlinul anticipase inițial un deficit de 3.800 de miliarde de ruble pentru întregul an, acesta a atins deja pragul critic de 5.900 de miliarde de ruble doar în primele patru luni, notează Financial Times.

Situația este atât de gravă încât Ministerul de Finanțe a cerut agențiilor guvernamentale o reducere cu 10% a cheltuielilor neesențiale. În paralel, creșterea economică stagnează: estimările privind evoluția PIB-ului pentru acest an au fost revizuite în scădere drastică, de la 1.3% la doar 0.4%.

Pentru a acoperi aceste găuri negre din buget, guvernul rus a fost nevoit să apeleze la rezervele Fondului Național de Bunăstare, care însă se epuizează rapid. Totodată, inflația ridicată provocată de economia de război menține dobânzile la un nivel ridicat, alimentând temerile privind o iminentă criză a datoriilor în rândul companiilor și al populației.

Nici măcar creșterea prețului petrolului, survenită pe fondul conflictului dintre SUA, Israel și Iran de la finele lunii februarie, nu a reușit să salveze complet situația. Ministrul de Finanțe, Anton Siluanov, a admis recent că veniturile suplimentare din exporturile de energie din aprilie au fost practic anulate de performanțele slabe din martie. În plus, subvențiile masive plătite de Kremlin companiilor petroliere interne pentru a plafona prețurile la pompă au limitat considerabil profiturile statului.

Schimbarea de paradigmă pe frontul din Ucraina

Avertismentul financiar din februarie a coincis cu un moment de cotitură pe câmpul de luptă. În aceeași perioadă, compania SpaceX a blocat capacitatea armatei ruse de a utiliza conexiunile la internet Starlink pentru ghidarea dronelor, reducând drastic eficiența atacurilor Moscovei.

Simultan, Ucraina a implementat inovații tehnologice majore în producția proprie de drone, reușind să fenteze sistemele de apărare aeriană rusești și să lovească adânc în teritoriul Federației Ruse.

De atunci, atacurile ucrainene au lovit metodic infrastructura petrolieră rusă, afectând și mai mult veniturile energetice ale Moscovei, și au perturbat liniile de aprovizionare care leagă Rusia de teritoriile ocupate. Această strategie a blocat avansul trupelor ruse, permițând Kievului să recupereze teren. În plus, pierderile umane suferite de ruși au crescut la peste 30.000 de soldați pe lună, punând o presiune financiară uriașă pe Kremlin, care este nevoit să ofere prime de recrutare tot mai mari și compensații substanțiale familiilor celor uciși.

Supremația tactică a dronelor ucrainene

„Succesul Ucrainei în blocarea avansului rus și recuperarea unor sectoare de front, în tandem cu reintroducerea limitată a manevrelor mecanizate tactice, ar putea marca începutul unei noi faze a războiului”, notează Institutul pentru Studiul Războiului (ISW) în cel mai recent raport.

Dacă anterior războiul de uzură bazat pe drone limitase capacitatea ambelor părți de a avansa, acum Ucraina deține o veritabilă „supremație tactică a dronelor”, conform experților americani. Pentru prima dată din 2023, Kievul recâștigă mai mult teritoriu decât pierde, preluând inițiativa și forțând Rusia să treacă în defensivă.

Această dinamică nu are o singură explicație, ci este rezultatul unei planificări operaționale îmbunătățite, al utilizării unor noi software-uri de management al câmpului de luptă și al unor tactici superioare de contraatac.

Cu toate acestea, dronele rămân elementul-cheie. Kievul estimează că deține în prezent un raport de 1,3 drone de atac pe front pentru fiecare dronă rusească. Ucraina și-a dezvoltat o industrie internă de apărare capabilă să producă milioane de aparate de zbor fără pilot pe an, asigurând un flux constant de mii de unități noi în fiecare lună.

„Forțele ucrainene obțin o superioritate tactică temporară în anumite sectoare ale frontului, ceea ce încetinește operațiunile ofensive ale Rusiei prin degradarea eficienței manevrelor acesteia”, concluzionează ISW.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Elveția Orientului Mijlociu” și problema Strâmtorii Ormuz. De ce a amenințat Donald Trump că va „arunca în aer” Omanul, aliat al SUA
digi24.ro
image
Italia va trimite 100 de militari și avioane de luptă în România, după incidentul cu dronă de la Galați. Misiunea, urgentată
stirileprotv.ro
image
ONG din România, teoria conspirației despre incidentul cu drona de la Galați. Îl contrazice pe Nicușor Dan
gandul.ro
image
Fragilitatea la bătrânețe anunță probleme grave de sănătate. Ce spun specialiștii
mediafax.ro
image
UEFA a postat lista tuturor câștigătoarelor de Champions League după finala PSG – Arsenal. Ce siglă a folosit pentru Steaua 1986
fanatik.ro
image
Cum să te adăpostești de drone în Galați. Pasul unu: „Îl cauți pe administrator, că el are cheia”. El sau președintele blocului, mai importanți ca CSAT în astfel de cazuri
libertatea.ro
image
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este vizat în primul rând NATO Force Model
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
digisport.ro
image
Clint Eastwood împlinește 96 de ani. Povestea incredibilă a legendei de la Hollywood care a supraviețuit unui accident aviatic. „E un luptător adevărat”
click.ro
image
Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Neurochirurgul care a învins timpul. La 83 ani încă salvează vieţi: "Cât am mintea întreagă, profit de ea"
observatornews.ro
image
Camelia Potec a intrat în panică și a cerut ajutorul SPP! Momente tensionate la gala aniversară a Nadiei Comăneci
cancan.ro
image
Ce document trebuie să depui la Casa de Pensii pentru o pensie mai mare? Îl completezi în 5 minute
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Poți închiria, modifica sau vinde un imobil dacă ai doar drept de folosință? Ce prevede legea în România
playtech.ro
image
Stefan Pirgic, primul transfer al verii la FCSB?! Roş-albaştrii forţează mutarea: “Este un jucător foarte bun care ne poate ajuta”
fanatik.ro
image
Seamănă steagul, banii, limba și acum premierul. Observația hazlie a unui expert polonez după vizita lui Bolojan la Chișinău. „Unul poartă ochelari, altfel s-ar crea confuzie”
ziare.com
image
Emmanuel Macron a reacționat imediat după ”bătălia” de la Budapesta: ”O nouă stea strălucește”
digisport.ro
image
PSG, regina Europei pentru al doilea an la rând! Francezii au cucerit Liga Campionilor
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ce este complet interzis să faci în cele două zile de Rusalii! Toți credincioșii trebuie să știe asta pe 31 mai și 1 iunie 2026
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”
click.ro
image
Marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea discretă din spatele camerelor care a durat peste 6 decenii: „Eu aveam atunci aproape 17 ani”
click.ro
image
Cum arată Laura Cosoi la revederea de 25 de ani de la absolvirea liceului din Iași. Imaginile care au făcut înconjurul internetului
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Hartă care arată locația orașelor Merv și Ninive și extinderea aproximativă a Imperiului Sasanid la mijlocul secolului al VI-lea d.Hr. Hartă realizată cu Natural Earth (© Davis et al., Archaeological Research in Asia (2026), CC BY 4.0)
Coifurile militare dezvăluie o tehnologie avansată în Imperiul Sasanid
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”

OK! Magazine

image
Au devenit mame la 50 de ani! Miracol al naturii, sarcini-surogat și alte moduri prin care și-au văzut visul cu ochii

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
Aşa arată cancerul la nivelul unghiei!