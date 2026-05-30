USR pune tunurile pe Mihai Chirica și cere excluderea lui din PNL: „Stă la cafele mai mult cu PSD şi AUR. E momentul să-i spună adio”

Senatorul USR Marius Bodea afirmă că Partidul Național Liberal ar trebui să se delimiteze ferm de primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, și să îl excludă din partid, dacă dorește să transmită un mesaj credibil privind construcția unui pol reformist alături de USR.

Potrivit lui Bodea, relația dintre PNL Iași și edil s-a deteriorat vizibil, iar Chirica ar fi mai apropiat de PSD și AUR decât de liberali, potrivit News.ro.

„Când tu, PNL, clamezi curăţenia, este un moment bun să îi spui adio. Se vede că PNL şi Chirica nu se mai înţeleg și că primarul stă la cafele mai mult cu PSD şi AUR în Consiliul Local. Ar fi un moment nimerit de igienă în care PNL să îi spună categoric la revedere. Ar trebui evident dat afară din partid”, a declarat Marius Bodea.

Bodea: Chirica „este exact opusul” lui Bolojan

Senatorul USR susține că Mihai Chirica nu poate reprezenta un proiect politic comun PNL–USR, întrucât profilul său public ar contrazice ideea de reformă.

„Dacă îi punem alături pe Bolojan și Chirica, primarul Iașiului este exact opusul, pentru că în cazul său vorbim de corupție, lipsă de dezvoltare și de viziune. Ai aprins lumina în companiile de stat, atunci aprinde lumina și în filiale”, a spus Bodea.

Senatorul consideră că separarea clară a apelor este necesară pentru a nu crea confuzie în rândul alegătorilor care susțin modelul administrativ promovat de Ilie Bolojan.

Tensiuni în PNL Iași

Surse liberale afirmă că relațiile dintre Mihai Chirica și conducerea PNL Iași sunt „reci” de mai multe luni. Primarul ar avea o comunicare dificilă atât cu liderul filialei, Alexandru Muraru, cât și cu președintele Consiliului Județean, Costel Alexe.

Potrivit acelorași surse, este „foarte probabil” ca Mihai Chirica să nu mai fie susținut de PNL pentru un nou mandat următoarele alegerile.