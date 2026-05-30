Sâmbătă, 30 Mai 2026
Ursul care a ucis o femeie în Bistrița a fost împușcat după ce a revenit în zona atacului. La Brașov este luată în calcul sterilizarea chimică a fiarelor

Ursul care, la începutul lunii mai, a ucis o femeie de 53 de ani, în zona localității Bichigiu, județul Bistrița-Năsăud, a fost împușcat vineri, după ce a revenit în locul unde a atacat victima.

Prezența urșilor în localități este din ce în ce mai des semnalată. FOTO Shutterstock

Potrivit echipelor aflate pe teren, ursul, un mascul de aproximativ 300 de kilograme, nu manifesta teamă față de oameni și a devenit agresiv în momentul în care specialiștii au încercat să-l monitorizeze.

Din acest motiv, autoritățile au decis împușcarea lui, considerând că reprezintă un pericol iminent. Intervenția a avut loc în apropierea unui lac.

Moartea femeii de 53 de ani din Bichigiu, pe 8 mai 2026, a readus în atenție riscurile tot mai mari generate de prezența urșilor în zonele izolate ale județului Bistrița-Năsăud. Victima locuia retras, iar în ziua tragediei plecase să îngrijească animalele pe terenurile aflate pe dealurile din apropiere, potrivit PowerNews.ro

Pentru că nu s‑a mai întors acasă, rudele au pornit în căutarea ei și au alertat autoritățile.

Femeia a fost găsită fără viață într-o râpă, cu răni compatibile cu atacul unui urs, iar în apropiere se afla și o vacă ucisă. Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele incidentului, în timp ce trupul victimei urmează să fie supus necropsiei.

Recent, un bărbat de 72 de ani a fost atacat de un alt urs în aceeași zonă. În acel caz, autoritățile cred că a fost vorba despre o ursoaică cu pui.

Ambele atacuri s-au produs în extravilanul localității Bichigiu, în zone izolate, greu accesibile, unde prezența animalelor sălbatice este frecventă.

Brașov: 25 de apeluri la 112 într-o singură noapte. Este luată în calcul sterilizarea chimică a urșilor

Brașovul, care se confruntă cu o creștere alarmantă a incidentelor provocate de urși, care coboară tot mai des în oraș în căutare de hrană, ia în calcul sterilizarea chimică a urșilor, potrivit TVR Info.

Într-o singură noapte, autoritățile au primit 25 de apeluri la 112, semnalând prezența animalelor în mai multe cartiere, inclusiv în zona centrală.

În cartierul Răcădău, aflat la marginea pădurii, urșii apar zilnic, iar metodele obișnuite de alungare – semnale acustice și luminoase – nu mai au efect asupra exemplarelor obișnuite cu oamenii. Tot mai mulți localnici evită pădurea chiar și ziua.

În ultimele zile, doi urși au fost împușcați, după ce au devenit agresivi și nu au mai putut fi îndepărtați din zonele locuite. Unul dintre ei purta crotalii, semn că fusese capturat și relocat anterior, însă revenise constant în oraș.

Viceprimarul Dan Ghiță a explicat că autoritățile sunt depășite de amploarea fenomenului. Construirea unui gard electric, soluție aplicată în localități mici precum Tușnad sau Râșnov, este imposibilă la scara Brașovului, un oraș cu peste 16.000 de hectare.

Estimările arată că în zona Brașovului trăiesc aproximativ 110 urși, de zece ori peste capacitatea optimă a ecosistemului local.

Cristina Lapis, președinta Asociației „Milioane de Prieteni”, susține că sterilizarea chimică temporară a urșilor ar reduce agresivitatea și ar împiedica reproducerea pentru câțiva ani, fără efecte permanente. Asociația s-a oferit să realizeze sterilizările gratuit.

Amintim că, în martie, un bârbat în vârstă de 58 de ani a fost atacat de un urs într-o pădure din judeţul Mureş. Echipele de intervenţie au constatat că era conştient şi avea răni la picioare şi o fractură la mâna stângă. Victima a fost preluată de un elicopter SMURD şi dusă la spital.

