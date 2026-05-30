Cum sunt păcăliţi românii în magazine. „Probabil fructele de mare erau doar pentru aromă, că vedeta ambalajului este clar gheața”

O fotografie publicată de fostul director ANPC Paul Anghel, însoțită de un mesaj despre un produs congelat dintr-un supermarket, arată cum sunt traşi în piept românii de unii comercianţi.

Paul Anghel, fost director în cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), şi-a făcut o misiune din a „vâna” în continuare neregulile din magazine şi a le semnala pe reţelele de socializare.

Vedeta postării de sâmbătă, 30 mai, este un produs congelat din categoria fructelor de mare, pus la vânzare într-o mare rețea de supermarketuri. În fotografia distribuită de Paul Anghel, sub sloganul cu care şi-a obişnuit urmăritorii, „Țeapă sau Drept”, punga pare să conţină mai degrabă gheaţă, decât fructe de mare.

„În sfârșit am găsit un produs care demonstrează că apa poate fi vândută la preț de fructe de mare. Inovație românească: congelăm profitul și dezghețăm clientul. Achiziționate dintr-o mare rețea de supermarketuri… știu ei care. Probabil fructele de mare erau incluse doar pentru aromă, că vedeta ambalajului este clar gheața”, a semnalat Paul Anghel.

Deşi pentru păstrarea în bune condiţii a unor produse este permisă folosirea unui strat gheaţă, folosirea în mod excesiv a acesteia devine o problemă pentru consumatori, atunci când ajung acasă şi constată că au cumpărat mai mult apă decât produsul propriu-zis.

Semn că românii se simt adesea traşi în piept de comercianţi sunt mesajele lăsate de aceştia la secţiunea de comentarii a postării.

„Când „intrați” și în conservele cu ton? Multe dintre firmele care vând așa ceva nici nu știu cum ar trebui să arate tonul!”

„Foarte bine că semnalați aceste aspecte pe care noi le întâlnim frecvent în toate magazinele ... poate se iau și măsuri .... deși speranța noastră este undeva sub zero sau chiar la minus ...”

„Și file de pangasius este tot așa: bucăți mici de pește încărcate cu multă gheață.”

„Așa e peste tot «glazura de gheață.»”

* „ȚEAPĂ MARE !”, au comentat cei care au văzut postarea.