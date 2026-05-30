Sâmbătă, 30 Mai 2026
Răzvan Lucescu, modest la Gala Nadia: „Sunt un intrus aici. Mai degrabă îl reprezint pe tatăl meu!”

Prezent vineri seară la Gala Nadia, găzduită de Palatul Parlamentului din București, Răzvan Lucescu a luat parte la evenimentul dedicat aniversării a 50 de ani de la momentul istoric în care Nadia Comăneci a obținut primul 10 perfect din gimnastica olimpică.

Răzvan Lucescu și Camelia Potec la Gala Nadia Foto/Sportpictures

Antrenorul lui PAOK Salonic a vorbit cu admirație despre fosta mare campioană, subliniind influența uriașă pe care aceasta a avut-o asupra sportului la nivel internațional.

„Este o imensă onoare să fiu prezent la această gală, deși eu sunt oarecum un intrus aici. Cred că mai degrabă îl reprezint pe tatăl meu. Nadia este unul dintre cei mai mari sportivi ai lumii, fără niciun pic de exagerare, o legendă a sportului și o sursă de inspirație pentru copii. Ea este unul dintre personajele unice ale sportului mondial. A fost o sportivă fabuloasă!, a declarat Răzvan Lucescu.

Amintiri din copilărie: emoțiile de la Montreal

Răzvan Lucescu a rememorat una dintre imaginile care i-au marcat copilăria, povestind cum urmărea alături de mama sa concursurile Nadiei Comăneci de la Jocurile Olimpice din 1976.

Antrenorul a dezvăluit că momentele extraordinare oferite de legenda gimnasticii românești au rămas întipărite în memoria sa, fiind printre cele mai emoționante și puternice amintiri din anii copilăriei.

„Am urmărit concursul de la Montreal, dar și nedreptatea care i s-a făcut în 1980. Și le-am trăit cu mare intensitate emoțională. Eram copil, aveam 7 ani în 1976, știu că eram cu mama atunci. Sunt amintiri care devin importante, trec anii... sunt momente care mă leagă mai puternic de mama mea. Și asta datorită Nadiei, pentru că atunci eram cu mama urmărind cu sufletul la gură acea Olimpiadă!, a mai spus antrenorul lui PAOK.

