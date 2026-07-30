Opoziție totală sau „melonizare”. Opțiunile aflate pe masa lui George Simion: „Timpul lucrează în favoarea lor”

Aflat la o răscruce politică între avantajele opoziției și provocările guvernării, AUR se declară deschis la dialog pentru formarea viitorului Executiv, dar se lovește de refuzul PSD, care invocă derapaje anti-europene. În timp ce liderul George Simion condiționează orice alianță de respectarea propriului electorat și reia atacurile la adresa președintelui Nicușor Dan, analistul Emanuel Cernat explică faptul că miza partidului este tranziția dificilă de la un discurs de protest la o formațiune frecventabilă, capabilă să preia puterea fără a-și pierde votanții.

Simion susține că partidul este dispus la dialog și la concesii, dar nu la compromisuri care ar însemna abandonarea promisiunilor făcute propriului electorat. În paralel, liderul AUR a reluat acuzațiile la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care îl consideră responsabil pentru blocajul politic și a readus în discuție posibilitatea suspendării acestuia.

„E nevoie de stabilitate, e nevoie de predictibilitate, e nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai curând. Noi suntem dispuşi să facem toate concesiile necesare, normale, dar fără a trăda propriul electorat. Românii care ne-au votat şi ne susţin într-un număr cât mai mare, motiv pentru care vreau să le mulţumesc, ei sunt singurii în măsură să ne spună ce să facem, să nu-şi închipuie unii şi alţii, cum au crezut, probabil, la tentativele Tomac şi Veştea, că vor cumpăra la bucată parlamentari AUR. Sper că şi-au învăţat lecţia, avem aici oamenii care reprezintă formaţiunea noastră în dialogul pentru formarea viitorului guvern, după ce au loc alegeri”, a declarat George Simion.

Întrebat marți într-o conferinţă de presă dacă este de acord ca PSD să facă parte dintr-un guvern alături de AUR, Sorin Grindeanu a respins scenariul unei guvernări alături de partidul condus de George Simion.

„În acest moment, eu cred că am explicat cum stau lucrurile, dacă vreţi, o spun la fiecare ieşire. În acest moment, există lucruri care ne despart, legate de anumite derapaje ale unor lideri ai AUR şi sunt lucruri importante din punctul nostru de vedere, sunt lucruri care ţin de valori europene şi valori transatlantice şi de asemenea există o lipsă de încredere (..) într-o parte din liderii AUR", a transmis Grindeanu.

O decizie strategică fără variantă ușoară

Analistul Emanuel Cernat spune că AUR se află într-un moment de răscruce. Formațiunea trebuie să aleagă între avantajele pe care le oferă opoziția și riscurile pe care le presupune asumarea responsabilității guvernării. În opinia sa, timpul lucrează încă în favoarea partidului, iar actuala criză politică îi poate consolida poziția electorală.

„Într-adevăr, pentru AUR, în acest moment, opțiunea este destul de dificilă și delicată. Ei se află în fața unei decizii strategice. Pe de o parte, pot rămâne într-o poziție care, electoral, este posibil să fie în continuare cea mai avantajoasă pentru ei, pentru că astfel ar putea continua să acuze guvernarea și să evite responsabilitatea actului de guvernare. Pentru un partid aflat pe un trend ascendent în sondaje, timpul lucrează, de regulă, în favoarea sa. Practic, AUR ar putea beneficia de actuala instabilitate politică, iar viitoarele alegeri, fie că vorbim despre alegeri la termen, fie despre anticipate, le-ar putea transforma într-un fel de referendum anti-sistem", a explicat Emanuel Cernat.

Momentul în care un partid de protest trebuie să guverneze

Acesta atrage atenția că toate partidele populiste ajung, mai devreme sau mai târziu, în fața aceleiași provocări. După ce cresc electoral prin mesajele anti-sistem, trebuie să demonstreze că pot administra instituțiile statului, iar această tranziție este adesea cea mai dificilă etapă din evoluția lor politică.

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„Orice partid de acest tip trebuie însă, la un moment dat, să facă o tranziție, iar această tranziție este dificilă. Trebuie să treacă de la statutul de partid anti-sistem la unul care demonstrează că poate gestiona eficient actul guvernării. Am văzut acest lucru în multe democrații europene. Partidele populiste au câștigat foarte repede voturi, însă au întâmpinat dificultăți atunci când electoratul a început să le judece și după capacitatea de a guverna, nu doar după mesajul anti-sistem, care este mult mai ușor de transmis", a subliniat analistul.

În opinia sa, succesul AUR va depinde tocmai de felul în care va gestiona această schimbare de identitate politică.

„De aceea, pentru AUR va conta foarte mult modul în care va reuși această transformare. Dacă urmărește accesul la guvernare într-un orizont apropiat, va trebui să facă trecerea de la un partid de protest la unul capabil să administreze instituțiile statului", a explicat Emanuel Cernat.

„Melonizarea” AUR și miza funcției de președinte al Senatului

Analistul spune că între opoziție și participarea directă la guvernare există și o variantă intermediară. În acest context, el amintește conceptul de „melonizare”, lansat recent în spațiul public de liderul UDMR, Kelemen Hunor, care descrie transformarea AUR într-o formațiune acceptabilă pentru celelalte partide, după modelul premierului italian Giorgia Meloni.

„Există însă și o variantă intermediară. Dacă ne uităm la discuțiile din ultima perioadă, foarte bine sintetizate de liderul UDMR, Kelemen Hunor, care vorbea despre «melonizarea» AUR, vedem că este vorba despre încercarea de a transforma partidul într-o formațiune frecventabilă, după modelul Giorgiei Meloni în Italia. În acest context, funcția de președinte al Senatului nu este deloc lipsită de importanță. Ea le-ar conferi, indirect, accesul la a doua funcție în stat, ceea ce ar însemna un pas important în procesul de legitimare politică și de integrare în viitoare formule de guvernare", a subliniat analistul.

Costul politic al intrării la guvernare

Potrivit lui Emanuel Cernat, cea mai mare provocare pentru AUR rămâne raportul dintre beneficiile accesului la putere și costurile electorale pe care le-ar presupune asumarea unor măsuri nepopulare. În actualul context economic, orice apropiere de guvernare înseamnă și asumarea reformelor fiscale, iar acest lucru poate afecta imaginea unui partid construit pe discursul de opoziție.

„Pe de altă parte, AUR trebuie să fie atent și la propriul electorat. Ar fi foarte dificil să intre într-o coaliție de guvernare sau chiar să susțină un guvern minoritar fără să obțină beneficii politice evidente. Într-un asemenea scenariu, ar ajunge doar să împartă costurile unor măsuri de reformă fiscală care sunt greu de vândut electoral. De aceea, miza pentru AUR este să găsească un echilibru între eventualele beneficii politice ale unei apropieri de putere și pierderile electorale pe care le-ar putea genera asumarea unor decizii nepopulare", a explicat Emanuel Cernat.