 Tragedie în Alba: Primarul unei comune, găsit spânzurat în podul casei. Este al doilea edil care își pierde viața astfel | adevarul.ro
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Tragedie în Alba: Primarul unei comune, găsit spânzurat în podul casei. Este al doilea edil care își pierde viața astfel

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Primarul comunei Bucerdea Grânoasă, județul Alba, aflat la primul mandat, a fost găsit spânzurat joi, 30 iulie, în podul casei sale.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

„La data de 30 iulie 2026, în jurul orei 16:30, poliţiştii Secţiei 5 de Poliţie Rurală Blaj au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, de către o femeie, în vârstă de 53 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, cu privire la faptul că soţul ei a fost găsit spânzurat în podul imobilului de domiciliu.

Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

Surse judiciare au declarat pentru Agerpres că ar fi vorba despre Vasile Sevestrean, primarul comunei Bucerdea Grânoasă, ales pe listele AUR. Acesta se afla la primul mandat.

Trupul neînsufleţit a fost transportat la Serviciul Judeţean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării necropsiei. Examinarea preliminară a trupului nu a evidenţiat urme de violenţă.

Fostul primar, care a deţinut această funcţie de la înfiinţarea comunei, în 2006, până în 2024, a murit în august anul trecut, la 64 de ani, după ce a fost prins sub o remorcă în timp ce efectua activităţi agricole.

În urmă cu doi ani, primarul în funcţie al comunei Vinţu de Jos, tot în județul Alba, aflat la primul mandat, a fost găsit spânzurat într-o anexă a locuinţei sale.

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