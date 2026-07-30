 Primul interviu al pilotului român de F-16 care a doborât dronele rusești. „N-am știut pentru ce decolăm” | adevarul.ro
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Primul interviu al pilotului român de F-16 care a doborât dronele rusești. „N-am știut pentru ce decolăm”

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Pilotul român de F-16 care a interceptat și doborât dronele rusești intrate în spațiul aerian al României vorbește, pentru prima dată, despre misiunile sale, care le-au redat românilor încrederea că cineva îi apără.

pilotul care a doborat dronele rusesti captura video MApM jpg

Până acum, românii au aflat despre misiunile sale doar din comunicatele Ministerului Apărării. Numele îi rămâne necunoscut, chipul nu apare în imagini, iar vocea i-a fost modificată pentru a-i proteja identitatea, potrivit regulilor de securitate operațională aplicate în statele NATO.

Chiar dacă identitatea sa nu este făcută publică, pilotul de F-16 care a doborât dronele rusești pătrunse în spațiul aerian al României povestește, pentru prima dată, cum a trăit acele misiuni.

Interviul, publicat de Ministerul Apărării pe Facebook, vine la scurt timp după ce în mediul online au circulat informații false despre identitatea militarului. Baza 86 Aeriană Borcea a respins atunci speculațiile și a explicat că anonimatul piloților nu este o alegere de imagine, ci o măsură de protecție, întrucât orice detaliu personal poate deveni o informație utilă pentru un potențial adversar.

„N-am știut pentru ce decolăm”

Prima întrebare din interviu îl poartă înapoi în noaptea în care a fost chemat să intervină. Pilotul povestește că nu știa ce îl așteaptă odată ajuns în aer, însă ştia sigur scopul misiunii pe care o avea de îndeplinit.

„Alarma a sunat în cursul nopții de mai multe ori până în următoarea dimineață, dar am fost acolo să răspundem prompt cu certitudinea că orice misiune trebuie tratată ca atare. N-am știut pentru ce decolăm, dar am știut că noi mergem să ne apărăm țara”, a povestit el.

Întrebat dacă una dintre cele două interceptări a fost mai dificilă, răspunsul vine fără ezitare. Din perspectiva lui, ambele au cerut același nivel de concentrare, chiar dacă una dintre drone a fost doborâtă mai repede decât cealaltă:

Ce se știe despre pilotul român de F-16 care a doborât două drone în mai puțin de 24 de ore

„Aș spune că amândouă au fost la fel de solicitante. Niciuna nu a avut vreo particularitate, mai presus, chiar fiecare a avut nevoie de același nivel de concentrare pentru a fi în măsură să doborâm ținta. Una s-a lăsat repede dată jos, iar alta, poate, un timp mai mare decât la prima interceptare.”

Deși în astfel de momente pilotul este cel care apasă pe trăgaci, militarul român subliniază că succesul unei misiuni nu aparține niciodată unui singur om şi că în spatele fiecărei intervenții se află o echipă întreagă, de la tehnicienii care pregătesc aeronava până la controlorii de trafic și colegii care îl însoțesc în zbor.

„Cooperarea înseamnă totul. De la tehnic de bord, la control de trafic aerian și până la colegul de celulă care te ajută să fii în siguranță în orice moment al zborului și îți urmează calea, dar până la urmă îți luminează și ținta. Este ca o mănușă, să-i spunem așa, fiecare deget al mâinii ajută la un moment dat ca pumnul să fie menținut strâns. Așa suntem și noi, de la pilot, tehnic, control de trafic aerian, până la primul om din unitate de la punct control. Toți suntem o echipă și toți vom fi o echipă”, a explicat pilotul.

În timpul misiunii, când adrenalina atinge cote maxime, emoţiile trec în plan secundar şi totul se rezumă la concentrare.

„După orice misiune de Alfa, doar după ce am pus roata de bot înapoi în siguranță acasă, abia atunci putem să revedem filmul misiunii și să realizăm de ce am fost noi în stare, ca piloți, de ce am fost noi în stare, ca națiune să facem și să obținem în aceeași măsură”, a mărturisit pilotul atunci când a fost întrebat cum a trăit momentul doborârii dronelor.

Pasiunea pentru zbor a dobândit-o citind

Pilotul povestește că pasiunea pentru aviație s-a născut din cărțile lui Doru Davidovici și Dumitru Berbunschi, autori care l-au făcut să viseze că, într-o zi, va apăra și el cerul României.

„A fost o chemare personală. Am fost inspirat din cărțile marilor autori de aviație care au inspirat acel microb al aviației, cum ar fi Doru Davidovici, Dumitru Berbunschi și m-au adus astăzi la Borcea să fac ce au făcut ei în urmă cu 30-40 de ani. Poate cu altă aeronavă, dar sub același țel. Să protejăm cerul României”, a povestit el.

Celor care își doresc aceeași carieră le transmite să nu renunțe la primul obstacol: „Să-și urmeze visul și să-i facă pe cei din jur să spună nu. Nu să accepte el acel nu, de la început.”

În final, pilotul le-a transmis un mesaj tuturor românilor, care poate nu văd niciodată avioanele de luptă aflate în misiune, dar se bazează pe ele în fiecare zi.

„Nu sunt singuri. Noi suntem acolo să-i protejăm zi și noapte, 7 zile din 7, pe tot timpul anului. Când ei sunt în vacanță, când ei sunt la muncă, noi, de acolo de sus, poate nu ne vedeți, dar noi vă vom proteja și vă protejăm”, a spus pilotul de F-16 care deja a cucerit inimile românilor și încrederea lor.

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