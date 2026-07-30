Tragerile loto de joi, 30 iulie. Numerele câștigătoare la 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Loteria Română a organizat joi, 30 iulie, noi trageri pentru jocurile 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Cel mai mare premiu a fost pus în joc la Loto 6/49, unde reportul la categoria I a ajuns la peste 46,5 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 8,89 milioane de euro.

Numerele extrase la tragerile loto din 30 iulie 2026

Joker: 6, 38, 24, 37, 39 + 14

Noroc Plus: 0 8 2 0 6 9

Loto 5 din 40: 11, 13, 3, 37, 16, 7

Super Noroc: 5 4 6 6 7 5

Noroc: 5 3 3 3 3 5 3

Loto 6 din 49: 16, 18, 2, 19, 22, 13

Reporturi importante și la celelalte jocuri

Pentru tragerea de joi, 30 iulie, la Noroc, reportul cumulat depășește 3,5 milioane de lei, în timp ce la Joker, la categoria I, este în joc o sumă de peste 2,8 milioane de lei.

La Noroc Plus, reportul a trecut de 543.000 de lei, iar la Loto 5/40 premiul de categoria I depășește 902.000 de lei. Totodată, la Super Noroc se înregistrează un report de peste 332.700 de lei.

Aproape 30.000 de câștiguri la tragerea precedentă

La extragerile de duminică, 26 iulie, au fost acordate 29.840 de câștiguri, cu o valoare totală de aproape 2,9 milioane de lei.

Cel mai mare premiu a fost obținut la Noroc, categoria a III-a, unde un jucător din județul Satu Mare a câștigat peste 174.000 de lei.

La 6/49, categoria a II-a a adus opt premii egale, de aproximativ 60.450 de lei fiecare. Biletele câștigătoare au fost jucate în Cluj-Napoca, Năvodari, Podu Iloaiei, Vaduri, Focșani și București, dar și pe platformele online ale Loteriei Române.

La Joker, un singur bilet a câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de aproape 51.800 de lei, acesta fiind jucat online.