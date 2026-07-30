Primele cinci locomotive electrice Traxx Passenger au ajuns la CFR Călători. Pe ce rute vor circula

CFR Călători a primit primele cinci locomotive electrice Traxx Passenger produse de Alstom. Acestea vor fi introduse pe trasee interregionale după finalizarea procedurilor de autorizare și vor înlocui locomotive mai vechi.

Primele cinci locomotive electrice noi Traxx Passenger produse de Alstom au ajuns în administrarea CFR Călători, după recepția realizată joi, 30 iulie, de reprezentanții Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) și ai companiei producătoare.

Unitățile LE 02, 03, 04, 06 și 07 au fost preluate de operatorul național de transport feroviar și vor fi folosite în cadrul contractelor de servicii publice, potrivit anunţului postat pe Facebook de ARF.

Noile locomotive vor intra în circulație după ce vor înscrise în Registrul European al Vehiculelor și incluse în Certificatul de Siguranță al CFR Călători, proceduri necesare pentru introducerea lor în exploatare.

Achiziția face parte dintr-un contract prin care asocierea Alstom Transport SA – Alstom Transportation Germany GmbH livrează României 16 locomotive electrice multisistem.

Rutele pe care vor circula

Noile locomotive sunt concepute pentru a circula cu viteze de până la 160 km/h și pot tracta garnituri de până la 16 vagoane, ceea ce le permite să fie folosite pe rute lungi și aglomerate.

După intrarea în serviciu, locomotivele vor circula pe următoarele cinci trasee interregionale:

* Dej - Braşov - Bucureşti - Constanţa;

* Timişoara - Arad - Braşov - Bucureşti - Constanţa;

* Timişoara - Cluj-Napoca - Iaşi;

* Iaşi - Bucureşti - Constanţa;

* Suceava - Bucureşti - Constanţa.

Proiectul urmărește înlocuirea unor locomotive electrice vechi cu un material rulant mai eficient și mai prietenos cu mediul. Noile unități sunt echipate cu sisteme moderne de control și diagnosticare, GPS, tehnologii de comunicații și sistemul european de semnalizare ERTMS, care permite o integrare mai bună în rețeaua feroviară europeană.

1/4 locomotive Traxx Passenger 02 FOTO ARF jpg

Un alt avantaj este sistemul de recuperare a energiei în timpul frânării, care reduce consumul și crește eficiența operațională. Cele 16 locomotive noi vor înlocui locomotive electrice mai vechi, cu șase osii, care au un consum energetic mai ridicat.

Valoarea proiectului se ridică la 441,78 milioane de lei cu TVA, aproximativ 89,36 milioane de euro, iar finanțarea este asigurată integral prin Fondul pentru Modernizare. Contractul are o durată de implementare de 31 de luni, până la 31 august 2026.

Proiectul fusese inclus inițial în Planul Național de Redresare și Reziliență, în componenta dedicată transportului sustenabil, însă începând din 2026 beneficiază de finanțare prin Fondul pentru Modernizare.