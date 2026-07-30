 Cu opt kilograme în plus față de Paris, Popovici schimbă placa înainte de europene. Abordează altă schemă de antrenament: „Trebuie să-ți asculți corpul!” | adevarul.ro
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Cu opt kilograme în plus față de Paris, Popovici schimbă placa înainte de europene. Abordează altă schemă de antrenament: „Trebuie să-ți asculți corpul!”

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David Popovici se pregătește pentru una dintre cele mai importante competiții ale sezonului, Campionatele Europene de la Paris, programate în perioada 10-16 august. Multiplu campion mondial și european, înotătorul român intră în linie dreaptă cu antrenamentele, avându-l alături pe unul dintre cei mai puternici adversari ai săi, chinezul Pan Zhanle.

David Popovici Foto/EPA
David Popovici Foto/EPA

Popovici: „Vin la antrenamente zâmbind. Vin fericit!”

Cei doi se antrenează împreună la București, iar David Popovici spune că sesiunile de pregătire alături de rivalul său sunt benefice și îl ajută să își ridice nivelul. Dincolo de competiția din bazin, între cei doi s-a format și o relație de prietenie, construită în urma duelurilor din ultimii ani.

„În primul rând, antrenamentele îmi fac mult mai multă plăcere decât acum doi sau trei ani. Vin la bazin zâmbind. Vin fericit. În trecut nu era deloc așa. Eram nefericit și obsedat. Acum pot, în sfârșit, să mă bucur de proces. Iar în ceea ce îl privește pe Pan... Sincer, nu am mai avut niciodată un partener de antrenament atât de rapid. Un sportiv pe care să îl pot urmări și care să mă poată împinge și pe mine la acest nivel și la această viteză. Este extraordina.

Chiar dacă este aici doar de două sau trei săptămâni, încă ne studiem unul pe celălalt. Eu învăț foarte multe de la el și cred că și el învață multe de la mine. Până la urmă, avem într-un singur cantonament primul și al doilea cel mai rapid om din istorie în proba de 100 de metri liber. Este ceva cu adevărat special. Și sunt onorat că îi pot găzdui pe el și pe întreaga lui echipă!, a subliniat campionul român, într-un dialog cu Fares Ksebati, de la MySwimPro.

„Trebuie să te adaptezi propriului organism!”

Sportivul român a vorbit și despre schimbările prin care trece odată cu înaintarea în vârstă. La 21 de ani, David Popovici explică faptul că organismul său evoluează, iar acest lucru îl obligă să își adapteze metodele de antrenament pentru a rămâne la cel mai înalt nivel înaintea Europenelor de la Paris.

În prezent, David Popovici măsoară 1,91 metri și cântărește aproximativ 85 de kilograme. Comparativ cu perioada Jocurilor Olimpice de la Paris, când avea în jur de 76-77 de kilograme, sportivul român a acumulat aproape opt kilograme, o evoluție firească odată cu dezvoltarea sa fizică.

„Până la Jocurile Olimpice nu făceam foarte multă pregătire cu greutăți. După Jocuri însă am început să mă dezvolt fizic. Încă sunt într-o perioadă în care corpul meu continuă să se schimbeAm început să cresc puțin în masă musculară. Brațele au devenit mai mari și am simțit că pun mai multă masă pe mine. Atunci ne-am spus: «Bine, dacă nu vom mai înota 80 de kilometri pe săptămână, așa cum făceam înainte, trebuie să protejăm ceea ce am construit». Nu este nimic greșit în a înota 80 de kilometri pe săptămână. Pur și simplu nu mai este potrivit pentru mine. Nu pentru totdeauna. Așa că am decis să încercăm o abordare diferită. Antrenorul meu a venit cu ideea să încercăm să dezvoltăm mai mult masa musculară și să introducem mai multe antrenamente de forță.

Am redus și volumul din apă. Am trecut de la zece ședințe de înot pe săptămână la opt. Acum, înainte de Campionatele Europene, principala competiție a verii pentru mine, nu mai facem foarte multe greutăți. Facem în schimb foarte multe exerciții explozive, multe exerciții cu greutatea propriului corp și foarte multă muncă pentru zona de „core”. În această perioadă rafinăm detaliileTrebuie să te adaptezi propriului organism și propriilor nevoi. De aceea fiecare sportiv este diferit. Nu spun că ceea ce a funcționat pentru mine va funcționa pentru toată lumea. Dar ceea ce cred că funcționează pentru oricine este să îți asculți corpul și să te adaptezi felului în care el se dezvoltă!, a mai explicat Popovici.

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