Actorul George Clooney şi soţia, nevoiți să-și părăsească reședința din Franța din cauza incendiilor de vegetație

George Clooney și soția sa au fost nevoiți să-și părăsească reședința din Franței, din cauza incendiilor de vegetație care afectează regiunea. Vedeta spune că nu știe dacă locuința va scăpa de flăcări, însă promite ajutor pentru comunitatea locală indiferent de pagube.

Incendiile de vegetație care afectează sudul Franței i-au obligat pe George Clooney și pe soția sa, Amal, să-și părăsească reședința din Brignoles. Cuplul a decis să evacueze proprietatea după ce flăcările s-au apropiat de zonă, iar actorul mărturiseşte că nu știe dacă locuința va rămâne în picioare.

Mesajul a fost transmis într-o scrisoare adresată primarului din Brignoles, Didier Bremond, pe care agentul de presă al actorului a făcut-o publică prin intermediul Reuters.

Actorul de la Hollywood spune că, în aceste momente, grija lui nu este doar pentru casă, ci mai ales pentru oamenii din comunitatea în care familia sa trăiește de câțiva ani.

„Dragă Didier. În acest moment nu avem nicio idee dacă frumoasa noastră casă va reuși să treacă cu bine peste acest moment teribil și, pe măsură ce evacuăm reședința din Brignoles, dorim să subliniem două lucruri”, a scris actorul.

În continuarea mesajului, George Clooney afirmă că el și Amal vor rămâne alături de locuitorii orașului, indiferent de efectele incendiilor.

„În primul rând, sperăm că tu și locuitorii orașului nostru sunteți în siguranță și, în al doilea rând, Amal și cu mine ne angajăm să ne asigurăm că, orice s-ar întâmpla cu satul nostru, facem parte din această comunitate și vom contribui la refacerea ei. Iubim Brignoles și îi iubim pe prietenii noștri care locuiesc acolo”, a adăugat celebrul actor.

Familia Clooney s-a stabilit în Brignoles după ce a cumpărat, în 2021, o proprietate aflată în mijlocul unei podgorii din regiunea Provence-Alpes-Côte d'Azur. La momentul achiziției, domeniul era evaluat la aproximativ 9 milioane de euro. De atunci, actorul și soția sa, avocata Amal Clooney, s-au implicat în viața comunității locale, iar în 2025 au obținut cetățenia franceză împreună cu gemenii lor, Alexander și Ella, în prezent în vârstă de nouă ani.