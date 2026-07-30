Plic cu 100 de euro, trimis prin Poștă la Poliția Rutieră. Procurorii verifică scopul banilor

Polițiștii din Botoșani au primit, la finalul săptămânii trecute, un plic prin poștă care conținea atât o reclamație privind comportamentul agresiv în trafic al unui șofer, cât și o bancnotă de 100 de euro. IPJ Botoșani a sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani cu privire la acest fapt.

Potrivit șefului Poliției Botoșani, plicul a ajuns la Serviciul Rutier la începutul săptămânii trecute.

„La începutul săptămânii trecute, poliţiştii Serviciului Rutier au primit o reclamaţie prin intermediul Poştei, iar în plic, lângă sesizare, era un alt plic: o bancnotă de 100 euro. Persoana respectivă sesiza un comportament agresiv în trafic al unui alt şofer. Nu ştim care este scopul acelei bancnote, dar vor stabili procurorii, pe care i-am sesizat de îndată”, a declarat inspectorul-șef al IPJ Botoșani, comisarul-șef Tudor Costîn, joi, 30 iulie, într-o conferință de presă.

În aceste condiții, conducerea IPJ a sesizat imediat Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, care urmează să stabilească dacă trimiterea banilor are relevanță penală și care a fost intenția expeditorului.

Șeful IPJ: „Suntem printre primele trei județe la desistări pe dare de mită”

În cadrul aceleiași conferințe de presă, inspectorul-șef al IPJ Botoșani a subliniat că instituția pune accent pe integritatea polițiștilor și a afirmat că județul se află printre primele din țară în ceea ce privește cazurile de desistare de la dare de mită.

„Vreau să vă aduc în atenție faptul că suntem printre județele fruntașe, printre primele trei județe din țară, la desistări pe dare de mită începând cu 2024 până în prezent”, a declarat Tudor Costîn, conform Știri Botoșani.

Acesta a precizat că polițiștii trebuie să ofere un exemplu de integritate și responsabilitate în relația cu cetățenii.

„Vom continua să acționăm ferm și echidistant pentru respectarea legii și drepturilor fiecărei persoane, dar colegii au înțeles că trebuie să ofere ei întâi un exemplu printr-un comportament integru și responsabil. Nu putem cere doar cetățenilor să facă acest lucru, deoarece respectul față de lege trebuie să înceapă cu colegii noștri, iar autoritatea noastră va fi mai puternică dacă va fi susținută de propriul comportament”, a afirmat șeful IPJ Botoșani.