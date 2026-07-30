Dunărea „seacă” energia din regiune: Ungaria taie din producția nucleară, premierul României le cere cetățenilor să facă economii

Nivelul extrem de scăzut al Dunării începe să afecteze serios producția de energie nucleară din Europa Centrală și de Est. După România, și Ungaria a fost nevoită să reducă puterea centralei nucleare de la Paks.

Autoritățile avertizând că instalația ar putea fi oprită complet în următoarele zile, relatează Reuters.

Centrala de la Paks, care asigură aproape jumătate din necesarul de energie electrică al Ungariei, și-a redus producția încă de luni și funcționează în prezent la mai puțin de 50% din capacitate, notează News.ro, citând aceeași agenție.

Premierul ungar Peter Magyar a declarat că oprirea totală a centralei este un scenariu iminent.

„Se pare că, în starea actuală a lucrurilor, oprirea completă a centralei Paks ar putea avea loc chiar astăzi, dar probabil mai degrabă mâine”, a afirmat șeful guvernului de la Budapesta.

Ulterior, operatorul centralei a transmis că oprirea întregii capacități de producție va deveni „inevitabilă în următoarele 24-72 de ore”.

Paks produce aproape jumătate din energia Ungariei

Centrala nucleară de la Paks operează patru reactoare de fabricație rusă, cu o capacitate totală de 2 gigawați. Instalația reprezintă unul dintre pilonii sistemului energetic ungar, furnizând aproximativ 50% din energia electrică a țării.

În anticiparea unei eventuale opriri, autoritățile de la Budapesta susțin că Ungaria dispune de o capacitate de import de 3.600-3.800 MW, suficientă pentru a acoperi consumul intern.

Premierul ungar a anunțat și pregătirea unui plan de urgență, care ar putea include limitarea temporară a consumului pentru marii consumatori industriali de energie și apă.

Situație dificilă și în România

Problemele generate de secetă afectează și România. Nuclearelectrica a anunțat că reactorul 2 de la Cernavodă a rămas, deocamdată, conectat la Sistemul Energetic Național, deși compania informase anterior că acesta urma să fie oprit de joi.

Primul reactor a fost deja deconectat la începutul acestei săptămâni.

Potrivit premierului Ilie Bolojan, restricțiile ar putea dura între una și două săptămâni, motiv pentru care acesta i-a îndemnat pe români să reducă voluntar consumul de energie în intervalele de vârf.

Cele două reactoare de la Cernavodă, fiecare cu o capacitate de 706 MW, asigură aproximativ o cincime din producția de energie electrică a României.

Schimbările climatice cresc presiunea asupra centralelor nucleare

Reuters notează că situații similare au fost înregistrate și în Franța, unde unele reactoare nucleare au fost obligate să își reducă producția deoarece râurile nu mai pot furniza suficientă apă pentru procesele de răcire.

Specialiștii avertizează că fenomenul riscă să devină unul sezonier, pe fondul intensificării valurilor de căldură și al perioadelor de secetă asociate schimbărilor climatice.

Dunărea afectează și transportul fluvial

Pe lângă impactul asupra producției de energie, nivelul record de scăzut al Dunării provoacă dificultăți și în transportul naval. Una dintre cele mai importante căi navigabile ale Europei se confruntă cu perturbări ale traficului de marfă și ale croazierelor fluviale.

Și Bulgaria monitorizează situația. Potrivit agenției BTA, la centrala nucleară Kozlodui a fost constituit încă de la începutul lunii iulie un grup special pentru gestionarea efectelor nivelului redus al fluviului. Reprezentanții centralei au precizat că valorile înregistrate în ultimele zile sunt cele mai mici din ultimele decenii.

Autoritățile din Bulgaria pun situația pe seama valurilor succesive de căldură și a deficitului de precipitații din Europa Centrală și de Vest, regiuni care alimentează cea mai mare parte a bazinului hidrografic al Dunării.