Scăpat de sancțiunile UE, Patriarhul Kirill își publică cartea despre „lupta metafizică” a lui Putin

Patriarhul Kirill al Rusiei, unul dintre cei mai vocali susținători ai războiului declanșat de Putin împotriva Ucrainei, a publicat o nouă carte în care prezintă conflictul armat ca pe o luptă cu semnificații spirituale și politice profunde.



Apariția volumului are loc la scurt timp după ce liderul Bisericii Ortodoxe Ruse a fost, relatează Novinite.com.

Potrivit publicației independente ruse Meduza, cartea, intitulată „Războiul. Dincolo de cauzele și consecințele vizibile”, a fost editată de editura Patriarhiei Moscovei.

Războiul, prezentat ca „luptă metafizică”

În volum, Kirill abordează teme precum sacrificiul, eroismul, patriotismul și victoria, analizând războiul printr-o „prismă spirituală”. Patriarhul îl descrie drept o „luptă metafizică” și susține că acesta poate avea o semnificație salvatoare.

Liderul Bisericii Ortodoxe Ruse susține că războiul poate avea un sens răscumpărător și descrie rușii ca având o „chemare pământească" de a fi „războinici ai Domnului". De asemenea, scrie că poporul rus are „o mare responsabilitate de a nu-și abandona datoria istorică de a fi victorios".

Patriarhul Kirill a susținut în repetate rânduri politica Kremlinului și invazia din Ucraina. În declarații publice anterioare, el a descris conflictul ca pe o continuare a războiului împotriva nazismului, susținând că răul nu a fost „complet eradicat” după victoria sovietică din 1945.

Eliminat de pe lista sancțiunilor UE după intervenția Bulgariei

Publicarea cărții are loc după ce numele patriarhului rus a fost eliminat din al 21-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene. Decizia a venit pe fondul opoziției Bulgariei față de includerea sa pe lista persoanelor sancționate.

Președintele bulgar Rumen Radev a argumentat atunci că „timpul cruciadelor a trecut” și a avertizat împotriva extinderii conflictului dincolo de dimensiunea militară.

„Acest război a depășit deja tranșeele”, a declarat Radev, afirmând că efectele sale se resimt în economie, energie, cultură și sport.

Liderul bulgar a insistat că poziția sa nu a fost motivată de susținerea personală a patriarhului Kirill, ci de relațiile cu Biserica Ortodoxă Rusă și cu societatea rusă. El a subliniat rolul istoric pe care ortodoxia rusă l-a avut în eliberarea Bulgariei de sub dominația otomană și a descris cele două biserici ortodoxe drept parte a „aceleiași familii”.

Decizia Bulgariei, criticată de partenerii europeni

Poziția Sofiei a fost criticată de mai multe state membre ale Uniunii Europene. Criticii au susținut că declarațiile și acțiunile patriarhului Kirill depășesc rolul tradițional al unui lider religios și îl plasează în proximitatea agendei geopolitice promovate de Kremlin.

Cheastionat în legătură cu susținerea acordată unui lider religios care a sprijinit războiul din Ucraina, Radev a făcut o paralelă între Biserica Ortodoxă Rusă și cea Bulgară, amintind că și Patriarhia Bulgară binecuvântează simbolurile militare ale statului.

Amintim că și Italia s-a opus planului Uniunii Europene de sancționare a Patriarhului Kirill al Rusiei, iar, potrivit unor surse din diplomația europeană, poziția Romei are la bază preocupările Vaticanului privind sancționarea liderului unei confesiuni creștine.