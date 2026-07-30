George Simion, după ce Bolojan a recunoscut că s-a întâlnit cu el: „Nu e treaba mea dacă unii sunt corecți și recunosc”

Liderul AUR, George Simion, a reacționat joi, 30 iulie, după ce premierul interimar, Ilie Bolojan, a declarat că s-a întâlnit cu acesta, însă nu înainte de votul guvernului Veștea.

Invitat la Digi24, Ilie Bolojan a afirmat, miercuri seară, că s-a întâlnit de două ori cu Simion, însă „a fost o discuţie pur şi simplu generală, legată de perspective, dar nu au fost nişte negocieri politice”.

„Cred că anul acesta m-am întâlnit cu domnul Simion, cred că de două ori. Eu, în condiţiile în care, în plan parlamentar, în plan uman, oameni vor să discute cu tine, au voturi în spate, reprezintă categorii de cetăţeni care au votat, am căutat să nu jignesc oameni şi să am o relaţie civilizată.

Asta am făcut şi cât am fost preşedintele Senatului, asta am făcut şi în această perioadă şi cu toţi cei, de exemplu, care sunt în Senat, cu liderii de grup, cu cei care erau vicepreşedinţi, am căutat să am o relaţie civilizată, pentru că asta ţine de respectul între oameni şi de respectul pentru românii care votează. (...)

Cu George Simion a fost o discuţie pur şi simplu generală, legată de perspective, dar nu au fost nişte negocieri politice. Pur şi simplu un schimb de opinii pe tema asta”, a declarat Ilie Bolojan.

El a adăugat că nu crede că a avut o discuţie cu George Simion înainte de votul pentru învestire a guvernului Veştea. Întrebat de Cotidianul despre aceste afirmații, liderul AUR a spus că nu este treaba sa „dacă unii sunt corecți și recunosc și alții nu”.

„Eu tot ce am avut de spus am spus-o public, sunt discuții pe care le-am purtat cu toți liderii politici, mai departe nu e treaba mea dacă unii sunt corecți și recunosc și alții nu, nici să dau replici aiuritoare prin ziare.

Fosta coaliție distrugătoare e incapabilă să formeze guvern și asta contează acum, soluția sunt alegerile și un guvern stabil pentru patru ani”, a declarat George Simion.

Grindeanu îl acuză pe Bolojan că a negociat în secret cu AUR

Joi, președintele PSD, Sorin, Grindeanu, a susținut că premierul, pe care îl numește „pro-europeanul Bolojan”, a negociat în secret cu AUR, deși în trecut avertiza asupra pericolului reprezentat de formațiunea condusă de George Simion.

„«Pro-europeanul» Bolojan, care i-a sărăcit pe români în numele «reformei», recunoaște că și-a salvat scaunul prin înțelegeri netransparente cu «extremistul» George Simion.

Apărătorul democrației care ne ținea prelegeri sforăitoare despre «pericolul extremist» a recunoscut negocierile pe sub masă, prin camere de hotel, de la Cluj până la Bruxelles, cu fix aceiași «extremiști» pe care îi critica”, a mai transmis Grindeanu.

Președintele PSD susține că Ilie Bolojan nu este „salvatorul providențial” pe care îl prezintă susținătorii săi, ci un politician dispus să renunțe la propriile principii pentru a rămâne la putere.

„Bolojan nu este «salvatorul providențial» care luptă cu forțele răului, anti-europene. Bolojan este doar un negustor dispus să vândă orice, până și principii, ca să mențină instabilitatea în țară, iar românii să plătească prețul acestei crize profunde”, a afirmat liderul PSD.

Grindeanu spune că face o distincție între alegătorii AUR și conducerea partidului.