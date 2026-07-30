 S-a făcut lumină în cazul verilor Becali! Adevăratul motiv pentru care nu își mai vorbesc: „Le place să se trezească vorbind!” | adevarul.ro
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S-a făcut lumină în cazul verilor Becali! Adevăratul motiv pentru care nu își mai vorbesc: „Le place să se trezească vorbind!”

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Victor Becali a făcut lumină în privința relației pe care el și fratele său, Giovanni Becali, au avut-o de-a lungul anilor cu Gigi Becali. Impresarul a recunoscut că au existat perioade în care legătura dintre cei trei nu a fost la fel de apropiată, însă a subliniat că neînțelegerile au avut la bază aspecte legate de activitatea din fotbal și nu conflicte personale.

Victor Becali, Gigi Becali şi Giovanni Becali Foto/Hepta
Victor Becali, Gigi Becali şi Giovanni Becali Foto/Hepta

În același timp, Victor Becali a ținut să demonteze una dintre cele mai răspândite teorii apărute în spațiul public. Acesta a negat că el și Giovanni s-ar fi îndepărtat de Gigi Becali din cauza lui Victor Pițurcă sau a unor discuții privind o eventuală politică a transferurilor, de-a lungul timpului.

Ce a provocat, de fapt, răcirea relației dintre veri

Potrivit impresarului, au existat divergențe între ei, însă acestea au fost interpretate greșit în timp, iar multe dintre informațiile apărute sunt simple speculații. Victor Becali susține că răcirea relației cu vărul său a avut alte cauze și că povestea prezentată de-a lungul anilor nu reflectă realitatea.

„(E adevărat că ruptura dintre dumneavoastră și vărul dumneavoastră a intervenit după ce Pițurcă l-a consiliat pe vărul dumneavoastră să introducă clauze de reziliere jucătorilor?) E o prostie! Am auzit și eu asta… o prostie! Relația noastră cu Pițurcă a început să se răcească la transferul lui Falemi. Nu ne-am certat, doar s-a răcit relația. Pițurcă l-a sunat pe Falemi să vorbească cu el, și din partea noastră cred că a fost o greșeală. El l-a sunat să vorbească… Falemi era la Petrolul, era cu noi. I-am zis: «Băi, Piți, de ce nu m-ai sunat să întrebi? De ce l-ai sunat pe ăla?». Până la urmă, nu era nimic, l-a sunat să întrebe, să discute de fotbal, cum să joace, ce să facă. A fost până la urmă o prostie. Nu că i-am fi spus lui Gigi că «ori pe noi, ori pe Pițurcă», povești din astea, invenții… Sunt oameni care trăiesc din povești și din amintiri pe care nici măcar nu le știu bine!

„Nu ne-am certat, doar nu am mai vorbit!”

Păi, de ce (n.r: a fost răceala)? Au fost situații în care le-a convenit să plece (n.r: pentru clauza de reziliere), Roșu, Luțu, le-a convenit să plece așa. Că nu mai voia să pună clauze sau voia să pună clauze foarte mari… păi, ce, acum, dacă are o clauză de 50 de milioane de euro, pleacă vreunul pe 50? Nu! Nu a fost de ceartă nici măcar în perioada în care nu am vorbit. Nu ne-am certat, doar nu am mai vorbit. Așa a fost și cu Pițurcă. Sunt mărginași din ăștia care se trezesc vorbind, cărora le place să se trezească vorbind!, a declarat Victor Becali, conform iamsport.ro.

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