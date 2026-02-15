Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

De ce majoritatea limitelor pe care le punem nu funcționează niciodată

0
0
Publicat:

Toată lumea vorbește despre stabilirea limitelor sănătoase în relații. Și totuși, în viața reală, pare că nimic nu se schimbă. Motivul, susține terapeuta KC Davis, este surprinzător de simplu: ceea ce numim „limite” sunt, de fapt, doar cereri adresate celorlalți - cereri pe care nu le putem controla.

cuplu supărat
Sursă foto: Shutterstock

KC Davis, cunoscută pentru abordarea directă a dinamicii relațiilor, discută această confuzie în volumul „Who Deserves Your Love: How to Create Boundaries to Start, Strengthen, or End Any Relationship”, potrivit unui material publicat de Oprah Daily. Conform analizei sale, diferența dintre o limită reală și o simplă solicitare schimbă complet modul în care funcționează relațiile.

Cazul Jonah Hill: Când „limitele” devin control

În vara lui 2023, actorul Jonah Hill a devenit ținta criticilor după ce fosta sa iubită, Sarah Brady – instructor de surf și studentă la drept – a publicat pe Instagram capturi de ecran cu mesajele primite de la actor. În conversațiile făcute publice, Hill îi comunica fostei partenere ce comportamente considera inacceptabile într-o relație: surfingul alături de prieteni de sex masculin, activitatea de modeling și aparițiile în fotografii în costum de baie.

Scandalul nu a izbucnit din cauza existenței unor preferințe personale, ci din cauza modului în care au fost formulate. Aceste activități defineau deja cariera Sarei Brady și erau cunoscute actorului încă de la începutul relației.

„Dacă Jonah ar fi spus „Mă deranjează când faci aceste lucruri” și ar fi lăsat loc posibilității că o parte din disconfortul lui ar putea veni din propriile sensibilități, atunci ar fi existat oportunitatea pentru un dialog deschis între două persoane care sunt egale", scrie Davis. "În schimb, și-a prezentat preocupările sale drept superioare."

Mesajele sugerau că percepțiile actorului reprezentau reperul, iar comportamentul partenerei - deviația. Conversația căpăta, astfel, o dinamică apropiată de validare unilaterală, nu de negociere reciprocă.

Confuzia fundamentală: Ce sunt, de fapt, limitele

Cazul reflectă o confuzie mai largă care domină discursul popular despre relații. Limitele sunt adesea tratate ca instrumente de control interpersonal: liste de reguli, restricții, condiții impuse celorlalți. Definiția corectă este însă mai simplă și mai puțin spectaculoasă.

„Limitele reale nu sunt despre ce spui sau faci - sunt interne”, explică Davis. „Ele explică, unde se termină libertatea mea și unde începe a ta... - ce este responsabilitatea mea și ce nu este."

Terapeuta merge mai departe: nu este posibil să stabilești o limită cu o altă persoană. Când cineva spune „Nu face comentarii privind greutatea altor oameni în prezența mea", de fapt formulează doar o cerere. O cerere rezonabilă, desigur - dar o simplă cerere.

„Faptul că o cerere e rezonabilă nu face în mod magic ca o persoană nerezonabilă să o onoreze - chiar dacă o numești limită", subliniază autoarea.

Capcana consecințelor: Când teoria se lovește de realitate

Mulți specialiști susțin că o limită există doar dacă există consecințe clare pentru încălcarea ei. Această abordare, argumentează Davis, este problematică.

Teoria consecințelor pare coerentă pe hârtie, explică ea. În practică, relațiile dintre adulți nu funcționează ca mecanisme disciplinare. Dacă comportamentul celuilalt persistă, opțiunile devin limitate: escaladare, distanțare sau acceptare parțială a realității.

Iar în situațiile în care ruptura nu este fezabilă - din motive familiale, logistice sau emoționale - retorica „consecințelor” își pierde rapid utilitatea. Ce faci dacă depinzi de acea persoană pentru îngrijirea copiilor? Dacă locuiți împreună? Dacă celălalt este dispus să suporte lipsa relației mai mult timp decât tine? Rezultatul este adesea previzibil: nu claritate, ci un sentiment accentuat de frustrare și lipsă de control.

Citește și: Ce face rugăciunea cu stresul, anxietatea și deciziile tale

Ce înseamnă, de fapt, să ai limite

A avea limite înseamnă, în esență, să înțelegi ce ține de tine și ce nu. De partea ta se află nevoile, valorile, deciziile și propriul corp. Tot acolo stă și responsabilitatea de a te proteja.

În schimb, reacțiile celorlalți nu sunt în controlul tău. Ce gândește sau ce simte o altă persoană despre alegerile tale nu reprezintă responsabilitatea ta.

„Limita aici este să apari autentic într-o relație în care îți onorezi sentimentele, îți exprimi nevoile, te aperi dacă vrei, și nu îți asumi responsabilitatea pentru sentimentele pe care cealaltă persoană le are în legătură cu asta”, precizează Davis.

Acest lucru presupune capacitatea de a tolera disconfortul emoțional generat de reacțiile celuilalt - supărare, critică, respingere - fără a încerca să le controlezi sau să le „rezolvi”.

Când limitele înseamnă, de fapt, să vorbești, nu să taci

Limitele nu ne spun doar când să ieșim dintr-o conversație. Uneori, ele indică exact opusul: momentul în care trebuie să vorbim.

Dacă apare teama de a spune ceva, de cele mai multe ori nu este vorba de un pericol real, ci de disconfortul anticipat, scrie KC Davis. Chiar și fără o amenințare concretă, corpul reacționează ca într-o situație de pericol. Evitarea nu este despre siguranță, ci despre evitarea unui conflict emoțional.

Dacă este important să exprimi ce te-a rănit, poți spune. Dacă, în schimb, alegi să nu intri într-o conversație care știi că te va consuma emoțional, și aceasta este o opțiune validă.

„Diferența esențială este alta: reacția ta trebuie să fie ghidată de ceea ce îți face ție bine, nu de încercarea de a controla sau schimba cealaltă persoană”, notează terapeuta.

Limitele cotidiene: Fără gesturi dramatice

Nu toate limitele înseamnă decizii drastice. În viața reală, de multe ori nici nu există această opțiune. Dacă locuiești cu cineva sau depinzi de acea persoană, nu poți pur și simplu să ieși din relație.

Citește și: Alimentele care susțin vindecarea organismului. Două rețete pentru mese ușoare de seară

În astfel de situații, limitele țin mai puțin de gesturi mari și mai mult de consecvență. Poate alegi să exprimi clar disconfortul de fiecare dată când apare problema. Poate încetezi să mai râzi, să minimalizezi sau să lași lucrurile să treacă. Poate răspunsul devine simplu și calm: „E un comentariu destul de critic.”

Davis numește această strategie „retur la expeditor”: în momentul în care nu mai preiei automat tensiunea din cameră. Stânjeneala, disconfortul sau iritarea care pot urma nu sunt responsabilitatea ta.

Cealaltă persoană poate deveni defensivă. Poate se enervează că revii asupra subiectului. Poate încearcă să întoarcă situația. Toate acestea sunt reacții normale - și, mai important, nu sunt în controlul tău.

Limitele schimbă rolul, nu comportamentul celorlalți

Limita nu este despre a obține reacția „corectă” din partea celuilalt. Limita constă în faptul că îți menții poziția fără să absorbi costul emoțional al întregii dinamici.

„Ești responsabil pentru tine însuți. Acesta este un alt aspect puternic al limitelor - să te consideri responsabil indiferent de cum s-ar putea simți cealaltă persoană în legătură cu asta”, conchide KC Davis.

În fond, limitele nu schimbă neapărat comportamentul celorlalți. Schimbă rolul pe care alegi să îl joci în relație - și acesta este singurul lucru pe care îl poți controla cu adevărat.

Relații

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Militarii NATO, învinși de ucraineni. Un exercițiu a arătat cum o echipă mică de operatori de drone a câștigat în fața aliaților
digi24.ro
image
Un italian a aflat la 75 de ani că avea dreptul la pensie în toți acești ani. A primit o sumă uriașă plus 1.400 de euro lunar
stirileprotv.ro
image
USR-iștii fac scut în jurul lui Ilie Bolojan, după acuzațiile că a băgat România în recesiune. Tăcerea dinspre majoritatea șefilor PNL alimentează acuzațiile de „USR-izare” a lui Bolojan. Cine îi ține spatele premierului
gandul.ro
image
Alexei Navalnîi a fost otrăvit. Acuzații grave aduse Rusiei de cinci state europene
mediafax.ro
image
Cât a putut să coste un bilet la peluză pentru un meci din SuperLiga: „Zici că a stabilit Bolojan prețurile”
fanatik.ro
image
„Țigări, țigări!” se strigă la doi pași de Poliție. Rețeaua din Obor: cum se vând zilnic țigări de contrabandă, sub privirea autorităților
libertatea.ro
image
De ce a murit femeia în mașina electrică arsă ca o torță în București, și de ce soțul ei, deși afectat de flăcări, a scăpat
digi24.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”
digisport.ro
image
Ce studii are, de fapt, președintele Nicușor Dan? Fostă judecătoare cere documente oficiale în instanță. „Avem dreptul să cunoaştem adevărul despre studiile făcute de actualul preşedinte al României”
stiripesurse.ro
image
„O femeie din România a ucis 10 persoane”. Misterioasa româncă din grupul „turiștilor lunetiști” care vânau civili și copii în Sarajevo
antena3.ro
image
Moartea unui copil de 3 ani din Tulcea, anunţată de vecini.Părinţii spun că nu ştiau că trebuie să sune la 112
observatornews.ro
image
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
cancan.ro
image
FOTO. Transformarea Larisei Iordache. Cum arată după ce a născut
prosport.ro
image
Cine este Karina Pavăl, moștenitoarea Dedeman aflată în centrul tranzacției Carrefour
playtech.ro
image
Ce s-a întâmplat cu Florentin Petre și Cătălin Hîldan, înainte de Dinamo – Rapid: “Borcea a trimis televiziunile!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Brutal!” În 2022 a vrut să se sinucidă, iar acum, la 25 de ani, a lăsat pe toată lumea ”cu gura căscată”
digisport.ro
image
Permisia dată criminalului turc, Abdullah Atas, ar fi fost semnată după evadare. Documentul care naște noi suspiciuni
stiripesurse.ro
image
Semnul divin pe care Andreea, sora afaceristului Sorin Iacob, l-a primit de pe lumea cealaltă: „Atunci am știut că există semne de sus pentru noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Andra a dezvăluit secretul prin care a slăbit considerabil. A scăpat instant de 10 kg!
romaniatv.net
image
Dezastru financiar pentru trei zodii. Ghinionistele horoscopului după 14 februarie
mediaflux.ro
image
Un specialist francez oferă detalii despre starea medicală a lui Lindsey Vonn
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Cu cine este căsătorită Karina Pavăl, milioanara de 33 de ani care a cumpărat Carrefour România. Legătura cu firmele care au tranzacționat afacerea de peste 800 de milioane de euro
actualitate.net
image
„În loc de case, investesc în amintirile copiilor mei”. Răzvan Pascu, influencer în turism, a vizitat alături de familia sa peste 60 de țări
click.ro
image
Topul celor mai fericite zodii ale lunii martie. Au noroc cu carul și bucurii la tot pasul
click.ro
image
Când se toaletează, de fapt, pomii primăvara. Așa îți asiguri o recoltă bogată, fructe mari și zemoase
click.ro
Sarah Ferguson în 1989, Profimedia (2) jpg
Nimfomana de la Palat. Deși soțul încerca s-o satisfacă, apetitul Ducesei atinsese cote nebănuite și apela la ”ajutoare”
okmagazine.ro
fostul Prinț Andrew foto profimedia 0209866818 jpg
„Regele Perversiunilor”. Cât de departe mergea Andrew pentru a-și satisface nevoile intime
okmagazine.ro
close up tasty brie cheese grapes jpg
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci brânză
clickpentrufemei.ro
Castelul Corvinilor, desen de epocă (foto: Muzeul Castelul Corvinilor)
Știați că în secolul al XVI-lea domeniul Castelului Corvinilor se afla sub conducerea a doi Castelani?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Ce ne rezervă 2026 pentru fiecare zodie, conform horoscopului chinezesc. Anul „Calului de foc” începe pe 17 februarie
Cele patru zodii norocoase, foto Shutterstock jpg
Spiritualitate 04:00
Ce putem învăța de la copii despre relații. „Jocul în paralel favorizează conexiunile sociale și diminuează senzația de izolare”
Cuplu care stă la TV și se uită pe telefon FOTO Shutterstock
Relații
Tehnica japoneză de spălare a părului care pune accent pe sănătatea scalpului
păr foto Shutterstock jpg
Sport și Nutriție
Cum a devenit zodiacul un instrument de autocunoaștere pentru Generația Z
astrologie horoscop 19 octombrie sursa foto pixabay
Spiritualitate
Calciul nu e suficient? Cele 5 „arme secrete” pentru oase puternice pe care nimeni nu ți le-a spus
vitamine foto shutterstock
Sport și Nutriție
Când empatia este folosită pentru a manipula. Cum depistezi un partener care confundă grija cu controlul
Cuplu relatie FOTO Shutterstock jpg
Relații

Știrile adevarul.ro

Analiză Ce pericole aduce plafonarea generală a adaosului comercial când inflația depășește 5% — explicația simplă pentru toată lumea
alimente supermarket foto shutterstock
Economie 05:30
Alcool, țigări și maneliști la un bal pentru liceeni: „Nici nu a început primul vers că deja a primit bani, 500, 700, 1.000”
bal sibiu png
Societate 04:30
Ce ne rezervă 2026 pentru fiecare zodie, conform horoscopului chinezesc. Anul „Calului de foc” începe pe 17 februarie
Cele patru zodii norocoase, foto Shutterstock jpg
Spiritualitate 04:00
Războiul Rusiei evoluează spre lupta cu arme tot mai ieftine. Pericolul pentru Ucraina și Europa
Razboi in Ucraina FOTO Profimedia (15) jpg
Europa 03:30
Interviu Povestea româncei cu studii la Harvard și MIT care studiază galaxiile și materia întunecată. „Cel mai negativ lucru este desconsiderarea carierei în familie“
515501749 10162977078872710 2866411969094196487 n jpeg
Știință 03:00
De ce riscă Putin să fie zdrobit chiar de lumea pe care și-a dorit-o
Putin și Trump pe fundalul steagurilor SUA și Rusiei FOTO Shutterstock jpg
Rusia
O decizie irațională care a schimbat destinul Rusiei. Ce a însemnat „Duminica însângerată” și ce reacție în lanț a provocat
Bloody Sunday in 1905 by Wojciech Kossak png
Magazin
Analiză Cât avantajează România ezitarea în fața invitației lui Trump la Consiliul pentru Pace? Hurezeanu: „Mizez pe luciditatea liderilor politici”
Romania SUA Statele Unite FOTO Shutterstock jpg
Politică
Cristi Chivu a rupt blestemul! Victorie mare cu Juventus: primul derby câștigat în cariera sa de antrenor
chivu fb inter jpg
Sport
Doicești: pariul nuclear al României — de la planul cu șase reactoare la un singur reactor-experiment
endering of NuScale plant layout Foto Nuclearelectrica jpg
Economie
15 februarie: 175 de ani de la nașterea lui Spiru Haret, primul român cu doctorat la Sorbona
Spiru Haret Sursa foto wikipedia.org
Istoria zilei