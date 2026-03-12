Armand Duplantis, un sportiv de pe altă planetă. A stabilit al 15-lea record mondial la săritura cu prăjina

Atletul Armand Duplantis, pentru a 15-a oară, stabilește recordul mondial la săritura cu prăjina: 6,31 m. Acest record are o semnificație specială: a fost obținut chiar în Suedia, în Uppsala natală, în fața familiei sale, inclusiv a viitoarei soții, la întâlnirea dedicată lui: a 5-a ediție Mondo Classic, o probă a Indoor World Tour.

Este și a doua oară când realizează această performanță în Suedia. Precedenta a fost pe 15 iunie, când a sărit 6,28 m pe Stadionul Olimpic de la Stockholm, în timpul Diamond League.

La 26 de ani, Armand, într-un context extraordinar, cu opt sportivi capabili să depășească bariera de șase metri de-a lungul carierei lor, a rescris istoria încă o dată.

A avut nu mai mult de patru încercări, toate reușite. La 5,65, la 5,90, la 6,08 și, în final, la pragul monstruos. Norvegianul Guttormsen a depășit 6,00, americanii Bradford și Kendricks, la fel ca și australianul Marshall, 5,90.

Printre cei învinși s-a numărat și grecul Karalis, care acum 12 zile a urcat la 6,17, al doilea cel mai bun om din toate timpurile.